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Игорь Буккер

Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма

4:29
Наука » Полезно знать

Новая работа исследователей предполагает, что древнейшая известная система письма возникла под влиянием символов, использовавшихся для торговли — гравировок на цилиндрических печатях, применявшихся для учёта и обмена сельскохозяйственной продукцией и тканями.

Как торговля вдохновила шумеров на изобретение письма
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tablet_with_Cuneiform_Inscription_LACMA_M.79.106.2_(2_of_4).jpg by Los Angeles County Museum of Art

Это открытие укрепляет предположение, выдвинутое ранее: клинопись, зародившаяся в Месопотамии около 3100 г. до н. э. и считающаяся древнейшей системой письма, частично возникла из методов бухгалтерского учёта, применяемых для отслеживания производства, хранения и транспортировки товаров.

По словам исследователей, символы, выгравированные на каменных цилиндрических печатях, постепенно превратились в знаки "протоклинописи" — ранней версии клинописи, использовавшейся на юге Месопотамии, на территории современного Ирака. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Цилиндрические печати использовались на протяжении тысячелетий по всей Месопотамии. Их раскатывали по глиняным табличкам, оставляя оттиски узоров — часто для подтверждения сделки, а позже и для заверения писем. Некоторые из изученных в новом исследовании печатей датируются около 4400 г. до н. э. — более чем за тысячу лет до появления письменности.

"Мы сосредоточились на печатях, созданных ещё до изобретения письма, и проследили их развитие в протописьменный период", — сообщили в заявлении Кэтрин Келли (Kathryn Kelley) и Маттиа Картолано (Mattia Cartolano), соавторы исследования и учёные из департамента классической филологии и итальянских исследований Болонского университета.

В работе исследователи описали изображения на печатях, относящиеся к перевозке кувшинов и тканей между разными городами Месопотамии, предположительно при участии храмов. Эти мотивы, по мнению учёных, впоследствии стали знаками протоклинописи, отображавшими торговлю сельскохозяйственной продукцией и тканями.

Открытие, хотя и вызывает споры среди специалистов, подтверждает связь между "дописьменными" печатями и ранними знаками письменности.

"Это доказывает, что изображения, известные по цилиндрическим печатям, напрямую связаны с развитием письменности на юге Ирака и показывает, как смысл был перенесён с дописьменных символов в письмо", — написали авторы в заявлении.

Клинописное письмо наносилось с помощью стилуса на сырую глину, создавая знаки в виде клиньев, которые представляли звуки и позволяли записывать устную речь. Таблички затем высушивали или обжигали, что позволяло сохранять знаки.

Клинопись была создана шумерской цивилизацией, которая жила в ранних городах южной Месопотамии примерно с 5500 по 2300 годы до н. э. Позднее клинопись была принята аккадцами, чья империя базировалась в городе Аккаде.

Аккадцы заимствовали систему письма у шумеров, но использовали её для записи собственного языка. Клинописный аккадский язык стал основным письменным языком Месопотамии более чем на две тысячи лет, включая периоды Вавилона и Ассирии.

Новое исследование также выделяет несколько мотивов, замеченных на дописьменных печатях, которые затем были превращены в знаки протоклинописи, найденные на 5 000-летних глиняных табличках из южномесопотамского города Урук. Среди них изображения зданий, столбов из тростника и тканевых изделий в сосудах.

Исследователи надеются, что их работа поможет специалистам расшифровать больше символов протоклинописи и глубже понять значение некоторых мотивов на печатях.

"Концептуальный переход от символизма к письменности — это важнейший шаг в развитии когнитивных технологий человечества, — отметила соавтор исследования, профессор кафедры классической филологии и итальянских исследований Болонского университета Сильвия Феррара (Silvia Ferrara). — Изобретение письменности ознаменовало переход от доистории к истории, и результаты этого исследования иллюстрируют, как поздние доисторические образы были интегрированы в одну из первых систем письменности".

Уточнения

Месопота́мия — историко-географический регион на Ближнем Востоке, Современный Ирак, расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата, в зоне Плодородного полумесяца; место существования одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. 

Уру́к — в III тысячелетии до н. э. древнейший город-государство шумеров и вавилонян в Южном Междуречье.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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