Смертельная ловушка для нетопырей такой же фейк, как и Бермудский треугольник

Необычайно большое количество окаменелостей доисторических летучих мышей можно найти в карьере Мессель недалеко от Дармштадта — за последние четыре десятилетия там было обнаружено более 500 таких останков. Как вымерли крылатые млекопитающие 48 миллионов лет назад? Уничтожили ли их большое количество экологические катастрофы, такие как цветение водорослей или токсичные газы, или есть другая причина? Палеонтологи, возможно, нашли ответ.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mausohr-painting.jpg by Brehms Tierleben

Карьер Мессель недалеко от Дармштадта — уникальное окно в прошлое. 48 миллионов лет назад здесь находилось тропическое мааровое озеро. То, что погрузилось в его бедные кислородом глубины, теперь сохранилось как уникальный, детализированный ископаемый мир. К ним относятся листья, а также черепахи, крокодилы, змеи и даже древние лошади и приматы. У некоторых жителей Месселя даже сохранились перья, мех, содержимое желудка и другие мягкие части. Об этом сообщает Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.

В горючих сланцах шахты Мессель также увековечены летучие мыши – в удивительно больших количествах. В период с 1975 по 2016 год палеонтологи во время раскопок в районе бывшего Маарзее обнаружили более 500 ископаемых летучих мышей. Большинство из них сохранились в виде полных скелетов и принадлежат к виду Palaeochiropteryx tupaiodon. Остаётся вопрос, почему так много из них погибло именно в озере?

«В настоящее время существуют две гипотезы, объясняющие, как появилось множество окаменелостей в слоях горных пород Месселя: животные вдыхали витавшие над поверхностью озера токсичные газы, подобные углекислому, которые их одурманивали, а затем тонули. Вторая гипотеза: питьевая вода оказалась загрязнена токсинами цианобактерий», — объясняет Кристер Смит (Krister Smith) из Научно-исследовательского института Зенкенберга и Музея естественной истории во Франкфурте-на-Майне.

Хотя, на первый взгляд, эти объяснения кажутся правдоподобными, существует серьёзное противоречие: если бы летучие мыши умирали группами из-за выбросов газа или цветения токсичных водорослей, то в горючем сланце должны были быть слои, в которых накапливались окаменелости летучих мышей, и те, в которых бы их практически не было.

Однако окаменелости отложились очень равномерно за все годы существования озера. Означает ли это, что летучие мыши погибли не из-за катастрофы, а потому, что утонули в озере из-за неудачных манёвров во время полёта?

Чтобы исследовать этот сценарий, Смит и его коллеги применили более нетрадиционный подход и опросили владельцев бассейнов в США о том, как часто они находят в своих бассейнах утонувших летучих мышей. Таким образом команда определила приблизительный естественный уровень смертности летучих мышей в небольших водоёмах, а затем смогла сравнить его с уровнем смертности в Месселе.

В среднем опрошенные находили в своих водоёмах двух мёртвых летучих мышей в год. В сельском бассейне во Флориде даже сообщалось о 14 утонувших летучих мышах. Летучие мыши, вероятно, упали в воду, когда собирались пить из неё или охотиться за насекомыми прямо над поверхностью.

По мнению палеонтологов, летучих мышей Palaeochiropteryx в Месселе могла постичь аналогичная судьба. Судя по характеру отложения окаменелостей, от шести до девяти из них, вероятно, умирали в воде кратерного озера каждый год, что соответствует среднему числу в водоёмах сегодня. Это явный аргумент против экологических катастроф, таких как токсичные газы или цветение водорослей, как причин смерти, как объясняет Смит:

«Если объединить все наши результаты, то окажется, что годовая смертность летучих мышей на озере Мессель того же порядка, что и смертность в современных плавательных бассейнах. Наш количественный анализ не даёт никаких доказательств того, что смертность летучих мышей в Месселе превышает «нормальный» уровень аварий — поэтому озеро Мессель нельзя назвать «смертельной ловушкой» для летающих млекопитающих или других животных».

Однако палеонтологи считают возможной вероятность того, что мааровое озеро Мессель раньше уносило значительно больше жертв, чем сегодня.

«Конечно, озеро Мессель нельзя напрямую приравнивать к частным бассейнам, оно было гораздо больше, во время тепличного климата эоцена случались сильные штормы и озеро — в отличие от некоторых бассейнов — было доступно круглый год. Другими словами, мы считаем, что эти факторы могли вызвать ещё более высокую смертность среди летучих мышей, пришедших на водопой к озеру», — объясняет Смит.

Кроме того, вероятно, не все летучие мыши, когда-то утонувшие в озере Мессель, сохранились сегодня в виде окаменелостей. Чтобы выяснить, при каких условиях утонувшая летучая мышь может превратиться в окаменелость, учёные проверили водную плавучесть туш летучих мышей из Франкфуртского зоопарка. Животные ранее умерли в вольере и не были убиты специально для эксперимента. Чтобы имитировать смерть от утопления, Смит и его команда наполнили лёгкие некоторых летучих мышей водой, в то время как у других трупов лёгкие остались наполненными воздухом.

Почти половина всех «утонувших» животных и только треть необработанных особей полностью опустились на дно испытательного резервуара или плавали головой вниз под водой. Если это происходило на мелководье, туши через определённое время возвращались на поверхность из-за гнилостных газов. Чтобы стать ископаемыми, летучим мышам Palaeochiropteryx пришлось бы оставаться на земле.

По мнению исследователей, окаменение могло произойти только в том случае, если животные упали в очень глубокую воду, например, посередине озера, что удерживало их, несмотря на выделение газа из-за высокого давления воды.

«Озеро Мессель, должно быть, имело приличную глубину, иначе мы нашли бы только разложившиеся скелеты», — резюмирует Смит.

Уточнения

Карьер Мессель (нем. Grube Messel) — место обнаружения ценных окаменелостей эпохи эоцен (56—34 млн лет назад), расположенное недалеко от коммуны Мессель, примерно в 35 км к юго-востоку от Франкфурта-на-Майне, Германия.



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