Забывание имеет эволюционные преимущества

6:14 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Человек

Одно из самых ранних открытий показало, что забывание может происходить потому, что воспоминания среднестатистического человека стираются. Такое открытие в XIX веке было сделано немецким психологом Германом Эббингаузом, чья «кривая забывания» показала, как большинство людей довольно быстро забывают детали новой информации, но со временем это уменьшается. Недавно это было воспроизведено нейробиологами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confused_young_woman.jpg by Flickr user CollegeDegrees360

При избытке информации забывание выполняет полезную роль, избавляя мозг от несущественного, чтобы удерживать наиболее важное.

Лауреат Нобелевской премии нейробиолог Эрик Кандел и множество последующих исследований предполагают, что воспоминания формируются, когда связи (синапсы) между клетками мозга (нейронами) укрепляются.

Сосредоточение внимания на чём-либо может укрепить эти связи и сохранить память. Этот же механизм позволяет человеку забывать все несущественные детали, с которыми он ежедневно сталкивается. Поэтому, хотя люди проявляют все больше признаков отвлечения с возрастом, а расстройства, связанные с памятью, такие как болезнь Альцгеймера, связаны с нарушениями внимания, нам всем нужно уметь забывать все несущественные детали, чтобы создавать воспоминания.

Воспоминание иногда может также привести к его изменению, чтобы овладеть новой информацией. Предположим, что еженедельная поездка на работу подразумевает вождение по одному и тому же маршруту на протяжении пяти дней.

Если предположить, что одна из привычных дорог временно закрыта и на следующие три недели есть новый маршрут. Память должна быть достаточно гибкой, чтобы включать эту новую информацию. Один из способов, которым мозг делает это, — ослаблять некоторые связи памяти, одновременно укрепляя новые дополнительные связи, чтобы запомнить новый маршрут.

Очевидно, что неспособность обновлять воспоминания будет иметь существенные негативные последствия. Рассмотрим ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), когда неспособность обновлять или забывать травматическое воспоминание означает, что человек постоянно активируется напоминаниями в своей среде.

С эволюционной точки зрения забывание старых воспоминаний в ответ на новую информацию, несомненно, полезно. Наши предки-охотники-собиратели могли неоднократно посещать безопасный водоём, только чтобы однажды обнаружить там поселение соперников или медведицу с новорождёнными детёнышами. Их мозг должен был иметь возможность обновлять память, чтобы пометить это место как более небезопасное. Неспособность сделать это была бы угрозой их выживанию.

Иногда забывание может быть связано не с потерей памяти, а с изменениями в нашей способности получать доступ к воспоминаниям. Исследования на грызунах продемонстрировали, как забытые воспоминания могут быть запомнены (или реактивированы) путем поддержки синаптических связей, упомянутых выше.

Грызунов учили ассоциировать что-то нейтральное (например, звон колокольчика) с чем-то неприятным (например, лёгкий удар по ноге). После нескольких повторений у грызунов сформировалась «память страха», когда звонок заставлял их реагировать так, как будто они ожидали удара током. Исследователи смогли выделить нейронные связи, которые активировались при сочетании звонка и удара током в части мозга, известной как миндалевидное тело.

Затем они задались вопросом, заставит ли искусственная активация этих нейронов грызунов вести себя так, как будто они ожидали удара током по своей ноге, даже если не было ни звонка, ни удара током. Они сделали это с помощью техники, называемой оптогенетической стимуляцией, которая включает в себя использование света и генной инженерии, и показали, что действительно возможно активировать (и впоследствии деактивировать) такие воспоминания.

Один из способов, которым это может быть актуально для людей, — это тип временного забывания, которое может быть не связано с потерей памяти. Вернемся к предыдущему примеру, когда вы видите кого-то на улице и не можете вспомнить его имя. Возможно, вы думаете, что знаете первую букву, и вы узнаете имя через мгновение. Это известно как феномен кончика языка.

Когда это впервые изучали американские психологи Роджер Браун и Дэвид Макнил в 1960-х годах, они сообщили, что способность людей определять аспекты пропущенного слова была лучше, чем случайность. Это предполагало, что информация не была полностью забыта.

Одна из теорий заключается в том, что это явление возникает в результате ослабления связей в памяти между словами и их значениями, что отражает трудности в запоминании нужной информации.

Иная возможность заключается в том, что это явление может служить сигналом для человека о том, что информация не забыта, а просто в данный момент недоступна.

Это может объяснить, почему это происходит чаще, когда люди стареют и становятся более осведомленными, то есть их мозгу приходится перебирать больше информации, чтобы что-то вспомнить. Феномен кончика языка может быть средством их мозга дать им знать, что нужная информация не забыта и что настойчивость может привести к успешному запоминанию.

В общем, мы можем забывать информацию по целому ряду причин. Потому что мы не обращали внимания или потому что информация со временем исчезает. Мы можем забывать, чтобы обновить воспоминания. А иногда забытая информация не теряется навсегда, а скорее становится недоступной. Все эти формы забывания помогают нашему мозгу эффективно функционировать и поддерживали наше выживание на протяжении многих поколений.

Уточнения

Герман Эббингауз (Эббингхауз; нем. Hermann Ebbinghaus; 24 января 1850, Бармен, Рейнская провинция, Пруссия — 26 февраля 1909, Галле, Пруссия, Германская империя) — немецкий психолог-экспериментатор.



Э́рих Ка́ндел или Э́рик Ри́чард Ка́ндел (нем. Erich Kandel; англ. Eric Richard Kandel; род. 7 ноября 1929[…], Вена) — американский психиатр, нейробиолог и биохимиик, лауреат Нобелевской премией по физиологии или медицине (2000).



Крива́я забыва́ния или крива́я Эббинга́уза была получена вследствие экспериментального изучения памяти немецким психологом Германом Эббингаузом в 1885 году.



Посттравмати́ческое стре́ссовое расстро́йство (ПТСР, англ. PTSD, post-traumatic stress disorder) — тяжёлое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида.

