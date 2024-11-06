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Игорь Буккер

Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики

5:34
Наука » Полезно знать

Чуть более века назад археологи обнаружили высокоразвитую цивилизацию бронзового века, существовавшую от 5000 до 3500 лет назад вдоль реки Инд в пределах современных Индии и Пакистана. Эти находки, включавшие укреплённые города и удивительные артефакты, позволили по-новому взглянуть на историю региона.

Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harappa.jpg by Tejavalli reddy

Теперь генетики в Индии надеются извлечь ДНК из более чем 300 останков и фрагментов костей, найденных в ходе тех самых раскопок, чтобы получить новые данные о происхождении народов Индии. Этот проект, недавно освещённый в индийской прессе, обладает "огромным потенциалом" для изучения древних миграций и корней населения, считает основатель Национального института биомедицинской геномики Индии Парта Маджумдер (Partha Majumder).

Однако проект может также вызвать — или, наоборот, разрешить — политически чувствительный спор. Многие годы индийские националисты, поддерживающие нынешнее правительство, с осторожностью относились к исследованиям, которые указывали на значительную роль мигрантов из евразийских степей в становлении индийского общества.

Исследование ДНК проводят учёные из Антропологического обследования Индии (ASI), института, который с момента его основания более 70 лет назад хранит останки, обнаруженные в колониальные времена. ASI сотрудничает с Институтом палеонаук Бирбала Сахни (Birbal Sahni), одной из немногих лабораторий в Индии, способных извлекать древнюю ДНК (аДНК) из костей и тканей, сообщает издание Science.

Большинство останков, которые исследует ASI, были найдены в ходе раскопок с 1920-х по конец 1950-х годов на таких древних поселениях долины Инда, как Хараппа и Мохенджо-Даро.

Сравнивая аДНК этих костей с ДНК современных людей, учёные надеются получить больше информации об истории индийских популяций, их питании, условиях жизни и заболеваниях.

Хотя исследователи уже имеют данные о происхождении индийских народов, есть "временные пробелы, которые необходимо заполнить", добавляет участвующий в проекте генетик из Индийского индуистского университета Джьянешвер Чаубей (Gyaneshwer Chaubey).

Учёные планируют завершить исследования к концу 2025 года, но процесс извлечения древней ДНК будет непростым. ДНК быстрее разрушается в тропическом климате, и прежние методы раскопок могли ещё сильнее усложнить задачу.

"Однако современные технологии могут помочь получить больше данных", добавил он. Даже если удастся извлечь 10-20% древних образцов, это будет значимым результатом, считает старший научный сотрудник Центра клеточной и молекулярной биологии К. Тангарадж (Thangaraj).

Инициативу поддержали и другие учёные. Южная Азия обладает одной из самых разнообразных популяций в мире, но она мало представлена в геномных исследованиях, отметил Маджумдер.

Современные данные о структуре и происхождении населения Индии основаны в основном на изучении ДНК живущих людей, и, если эти данные удастся подтвердить с помощью древней ДНК, это будет ценным вкладом. Древняя ДНК особенно важна для изучения эволюции заболеваний в регионе. Например, высокие уровни эндогамии (браков внутри одного рода) в Индии сделали многие популяции предрасположенными к редким и рецессивным заболеваниям.

Однако выводы, которые можно будет сделать о происхождении народов Индии, могут оказаться политически острыми. Некоторые из исследуемых останков относятся к периоду 3800-3500 лет назад — времени, когда, по мнению историков, на территорию Индии мигрировали пастухи ямной культуры со степей, которые позже стали известны как арии. Считается, что именно они принесли санскрит — древний язык региона. Некоторые индийские националисты, напротив, отвергают эту теорию, утверждая, что арии были коренными жителями Индии и позднее распространили свою культуру в Центральную Азию и Европу.

Хотя большинство учёных не разделяет эту точку зрения, она популярна среди некоторых националистов, поддерживающих правящую в Индии партию Бхаратия Джаната Парти.

Например, в 2019 году индийские СМИ широко освещали исследование древней ДНК из 4500-летнего скелета женщины из долины Инда, интерпретируя его как доказательство отсутствия миграции ариев, поскольку у неё не было "степной" генетической линии. В реальности исследование лишь подтверждало, что миграция произошла позднее. В апреле правительство Индии внесло изменения в школьный учебник истории 12-го класса, представив эту работу как опровержение теории миграции из степей.

По словам Чаубея, новое исследование лишь уточнит существующую научную теорию, но вряд ли её опровергнет. И, хотя он сомневается, что генетические данные помогут прекратить политические споры, учёный уверен: "Учёные не заблуждаются. Политики — другое дело".

Уточнения

«Бха́ратия джа́ната па́рти» (БДП, хинди भारतीय जनता पार्टी — Индийская народная партия, англ. Bharatiya Janata Party) — одна из двух ведущих общенациональных партий Индии (наряду с Индийским национальным конгрессом). 

Мохе́нджо-Да́ро (Мохенджоде́ро, Мохенджода́ро; урду موہن جو دڑو, синдхи موئنجو دڙو; буквально «холм мертвецов») — город цивилизации долины Инда, возникший около 2600 года до н. э.

Хараппа (урду ہڑپہ, англ. Harappa) — древнеиндийский город, один из главных центров хараппской цивилизации (3 тыс. — XVII–XVI вв. до н. э.).

Гено́мика — раздел молекулярной генетики, посвящённый изучению генома и генов живых организмов, всей совокупности генов организма или значительной их части. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы археология
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