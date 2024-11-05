Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги?

8:04 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Викингов часто изображают как жестоких и кровожадных воинов с боевыми топорами и рогатыми шлемами. Последние оказались принадлежностью религиозных ритуалов, поскольку непрактичны в боевых схватках. Что касается "брутальности" — некоторые современные исследователи пытаются найти оправдание этаким "героям".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frank_Dicksee_-_Vikings_Heading_for_Land.jpg by Frank Bernard Dicksee

В популярной культуре викинги изображаются совершающими набеги, грабящими и убивающими всех на своём пути и практиковавшими жуткие казни, как печально известная пытка "кровавый орёл" — blóðǫrn.

Согласно описаниям в стихах и прозе, датируемым XI-XIII веками, жертвы обычно попадали в плен во время сражений. Палачи вырезали большие лоскуты кожи, вспарывали мышцы на спине живых пленников, а затем отделяли рёбра от позвоночника, разводя их в стороны, чтобы получились "крылья".

Затем мучители завершали публичный ритуал, вытаскивая неповреждённые лёгкие и укладывая их поверх разведённых в стороны рёбер (к этому моменту жертва, безусловно, уже была мертва, пишут исследователи). Совершить такое ужасное деяние было бы "анатомически сложно" для палача, но это не было бы невозможно, как сообщалось в январском выпуске за 2022 год журнала Speculum: A Journal of Medieval Studies.

В захоронениях знатных викингов были найдены обоюдоострые "боевые ножи" с жёсткими рукоятками, напоминающие большие ножи, которые используются при вскрытиях в настоящее время. Такой нож можно было использовать для разрезания и снятия слоёв кожи и мышц в первой части ритуала "кровавый орёл".

Отсечение рёбер было более сложной задачей, особенно если лёгкие должны были оставаться неповреждёнными, поскольку нанесение удара по ним мечом или распиливание зазубренным ножом, скорее всего, разорвало бы или прокололо лёгочную ткань. Однако рёбра потенциально можно было "отделить" от позвоночника небольшим зазубренным наконечником копья, и такое оружие также найдено в захоронениях викингов, утверждают археологи.

При этом они никогда не находили человеческих останков, на которых были бы следы этого ритуала. Но, согласно исследованию, в девяти известных письменных свидетельствах о ритуале "кровавый орёл" люди, которые отдавали приказы о пытках, и их жертвы имели высокий социальный статус. Большинство из них принадлежали к королевской семье.

В некоторых случаях в текстах говорится, что для проведения ритуала "кровавый орёл" привлекался специальный чиновник, возможно, потому, что для этого требовались глубокие познания в анатомии и разделке туш.

Проявление социального статуса и ритуальные казни, включавшие conspicuous mutilation - "демонстративное увечье", были распространённой практикой в элитных кругах общества викингов. Это позволяет предположить, что в письменных источниках, описывающих ритуал "кровавого орла", говорится о событиях, которые действительно происходили и были социально значимыми для лидеров, праздновавших победу над могущественным врагом, считают исследователи.

Напомним, кельты приносили человеческие жертвы трём божествам — Тевтату, Езусу и Таранису.

"Вопрос не в том, были ли викинги жестокими — утверждает доцент кафедры средневековой и досовременной истории в Денверском университете Дэниел Меллено (Daniel Melleno). — Они были абсолютно жестокими. Вопрос только в том, делали ли они что-то, что выходит за рамки нормы?"

Эпоха викингов длилась примерно с 793 по 1066 год н. э., совпадая с европейским Средневековьем — и без того жестоким временем, полагает Меллено. В ту эпоху войны, рабство и набеги были обычным явлением. Имея быстрые и мобильные драккары, викинги с экспертной точностью могли организовать внезапную атаку с моря.

Одним из первых их опытов был набег на богатый монастырь на британском острове Линдисфарн в 793 году н. э. Викинги часто нападали на монастыри, которые плохо охранялись и были полны богатств. Поскольку викинги изначально были язычниками, а их жертвами были христиане, их нападения описывались как особенно отвратительные и безбожные.

"Это пишут христиане, и они говорят об этих "язычниках" или "язычниках", которые нападают, — поделилась с Live Science доцент кафедры средневековой истории в университете Осло Кейтлин Эллис (Caitlin Ellis). — Иногда они даже говорят, что это наказание от Бога, что их собственный народ согрешил или был недостаточно хорош".

В отличие от своих южных соседей, викинги были в значительной степени дописьменными; они оставили лишь несколько рун о своих действиях. Письменные свидетельства их действий можно найти только в сагах, написанных сотни лет спустя их потомками.

Хотя викинги также были торговцами, фермерами и рыбаками, их жертвы, по понятным причинам, больше фокусировались на насилии, совершенном против них, по мнению Меллено. С годами истории о жестокости викингов, вероятно, также приукрашивались.

"Некоторые из источников, описывающих викингов особенно жестокими и кровожадными, относятся к более позднему времени, — указывает Эллис, — к XII веку, то есть через несколько сотен лет после начала набегов. Так что, возможно, были допущены сгущающие краски неточности, повлиявшие на формирование у нас того образа, который мы имеем сегодня".

Кроме того, расхождения в записях некоторых источников ставят под сомнение их легитимность, сказал Меллено. Например, в рассказе летописца Пруденция в 834 году н. э. описывается, как викинги уничтожают всё в городе Дорестад, на территории нынешних Нидерландов. Но в следующем году деревня всё ещё стояла, пока викинги "опустошали" её, писал Пруденций. Викинги вернулись в 836 году, чтобы снова разрушить город, а затем снова в 837 году.

"Если мы посмотрим на археологические записи, то увидим, что мы нечасто видим массовые захоронения или слои сожжения — признаки того разрушения, которое мы ожидали бы увидеть, если бы читали источники и принимали их за чистую монету", — отметил Меллено.

Викинги были не единственной группой, совершавшей набеги и завоёвывавшей города в средневековой Европе. Мусульманские налётчики-сарацины часто нападали на части территорий, которые сейчас являются Францией, Швейцарией и Италией. Мадьяры, группа из Венгрии, напали на территорию, которая сейчас является Баварией.

Король франков Карл Великий вёл многолетнюю войну против саксов, которая привела к массовым убийствам, захвату заложников и грабежам на территории, которая сейчас является Германией.

"В чём разница между набегами викингов и завоевательными войнами франков? На самом деле, не так уж и велика, — констатировал Меллено, добавив, что всё сводится к государственному насилию против актов насилия со стороны лиц без гражданства. Вероятно, поскольку викинги не были частью формального королевства, их жертвы считали их более непредсказуемыми и варварскими. Викинги выглядят плохими, потому что они не являются государством, ведущим войну. У викингов нет страны, и у них едва ли есть король… так что это просто кучка пиратов".

Уточнения

Пруденций Труасский (ум. 861) — католический святой, епископ Труа (в 843—861 гг.).



Дорестад (нидерл. Dorestad, з.-фриз. Doarestêd) — крупный торгово-ремесленный центр Северной Европы эпохи раннего Средневековья.



Драккар (норв. Drakkar, от древнескандинавского Dreki — «дракон») — узкая парусно-гребная ладья викингов, с высоко поднятыми носом и кормой.



Тевтат — известный из сочинений Лукана кельтский бог, имя которого созвучно словам teuto, ирл. tuath — «племя» (и лит. tauta «народ»).



Таранис (Taranis, «Громовержец») — бог грома в кельтской мифологии; считается, что своим именем, иконографией и функциями близок к другим богам-громовникам индоевропейского пантеона.



Эзус или Езус (галльск. «господин» или «хозяин») — бог в кельтской мифологии, известный благодаря двум монументам и строке из неоконченной поэмы «Фарсалия, или О гражданской войне» (лат. Bellum civile sive Pharsalia) римского поэта Лукана: «успокаивают ужасной кровью… страшного Езуса в его диких святилищах…» (Lucan. Pharsal., I, 444—446).

