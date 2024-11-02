Американцев волнуют не Трамп и Харрис - более насущные проблемы

5 ноября в США пройдут 60-е президентские выборы. В этот день во многих штатах избирателям предложат высказаться по предложениям и референдумам — всего 146 — по широкому кругу вопросов, включая финансирование инфраструктуры, избирательным правам, реформе уголовного правосудия и повышению минимальной заработной платы. Имеются пункты голосования, связанные с наукой, сообщает журнал Science.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visual_of_USA_Flag_stars_and_stripes_FJM88NL.jpg

Одна из них, Инициатива 2117, направлена на отмену основных частей Закона об обязательствах по климату, закона от 2021 года, который установил рыночную программу ограничения и инвестирования, направленную на сокращение выбросов углерода основными отраслями промышленности.

Эта программа является одной из первых в Соединённых Штатах, которая устанавливает цену на выбросы углерода — по состоянию на сентябрь около $30 за тонну. Она требует, чтобы компании покупали разрешения на выбросы углерода на ежеквартальных аукционах или на вторичном рынке. Со временем общее количество разрешённых выбросов будет снижаться, а цель — исключить выбросы углерода из регулируемых отраслей к 2050 году.

Губернатор Вашингтона от Демократической партии Джей Инсли (Jay Inslee) был главным сторонником программы, хотя он и его коллеги не смогли убедить избирателей реализовать её в ходе голосований в 2016 и 2018 годах. Они наивно полагали, что законодательный орган одобрит её в 2021 году. Теперь критики программы утверждают, что она увеличивает повседневные расходы, и призывают избирателей отменить её.

С момента вступления программы в силу 1 января 2023 года она привлекла более $2,1 млрд, которые правительство штата потратило на сотни совершенно других проектов. Противники, финансируемые в основном руководителем республиканского хедж-фонда Брайаном Хейвудом (Brian Heywood) и его организацией Let's Go Washington, утверждают, что программа лишь увеличила расходы для потребителей без существенного сокращения выбросов.

Сторонники программы говорят, что она не была разработана для быстрого сокращения выбросов, и что "установление цены на загрязнение" является ключом к решению экологических проблем и помощи малообеспеченным и уязвимым сообществам в борьбе с последствиями изменения климата.

Если Инициатива 2117 будет принята, это вызовет "бюджетный хаос" повсюду, от транспорта до рыболовства, указывает Келси Ниланд (Kelsey Nyland), замдиректора по коммуникациям Комитета 2117, коалиции, которая выступает против данной инициативы. В штатах Орегон и Нью-Йорк также следят за судьбой системы ценообразования на углерод в Вашингтоне, говорит она.

Инициатива 2066, также поддерживаемая Хейвудом, а также Ассоциацией строительной промышленности Вашингтона, направлена на запрет государственным и местным органам власти запрещать или ограничивать использование природного газа, включая попытки сделать природный газ более дорогим, чтобы стимулировать инвестиции в другие источники энергии.

Противники инициативы уверяют, что это в значительной степени ответ на законопроект, принятый ранее в этом году законодательным собранием Вашингтона, который призван стимулировать крупные коммунальные предприятия сокращать выбросы парниковых газов путём отказа от ископаемого топлива.

Хейвуд и сторонники инициативы утверждают, что законопроект отражает цель штата в конечном итоге запретить использование природного газа и даже изъять у жителей газовые плиты для приготовления пищи.

Это ложь, божится исполнительный директор правозащитной группы Clean & Prosperous Washington Майкл Манн (Michael Mann). Недавнее законодательство "было неверно охарактеризовано" как запрет на природный газ, нон аука ясно показывает, что нам нужно отказаться от ископаемого топлива в долгосрочной перспективе".

Предложение 127 требует от жителей Колорадо ввести запрет на трофейную охоту. Запрет, который защитит горных львов, рысей и рысей, направлен только на охоту ради развлечения, а не пропитания. В Колорадо трофейная охота на крупных кошек обычно включает стаи собак, а также электронные устройства, которые могут с точностью отслеживать передвижения кошек.

На сайте одной из групп, выступающих против этой меры говорится: "Решения о научно обоснованных мерах управления должны приниматься на основе науки, а НЕ на основе результатов голосования".

"Нет никакой науки" за утверждениями о том, что трофейная охота приносит пользу экосистемам, уверяет Барри Нун (Barry Noon), почётный эколог университета штата Колорадо, подписавший письмо 22 учёных в поддержку запрета. Запрет не приведёт к резкому увеличению популяции больших кошек, говорит он, поскольку среда обитания и еда ограничены. В письме также отмечается, что львы помогают сдерживать распространение среди копытных хронической изнурительной болезни, крайне заразной прионной болезни, уничтожая больных животных.

Другие меры, связанные с наукой:

Калифорния: Предложение 4 просит избирателей одобрить облигации на сумму $10 млрд для финансирования государственных и местных парков, а также проектов по охране окружающей среды, водной инфраструктуре, энергетике и защите от наводнений.

Флорида: Поправка 2 установит конституционное право штата на охоту и рыбную ловлю.

Мэн: Вопрос 2 просит избирателей одобрить облигации на сумму $25 млн для технологических инноваций, исследований, разработок и коммерциализации в государственных и частных учреждениях. Целевые области включают в себя естественные и биомедицинские науки, возобновляемые источники энергии, лесное хозяйство, сельское хозяйство, аквакультуру и точное производство.

Массачусетс: Вопрос 4 позволит людям в возрасте от 21 года и старше выращивать, хранить и использовать натуральные психоделические вещества, включая псилоцибин, мескалин и ибогаин, в пределах установленного "количества для личного использования". Он также создаст комиссию по регулированию лицензирования таких психоделических веществ и услуг.

Род-Айленд: Вопрос 2 просит избирателей одобрить облигации на сумму $160,5 млн на улучшение учреждений высшего образования. $87,5 млн пойдут на строительство здания биомедицинских наук при университете Род-Айленда, а $73 млн пойдут на реконструкцию и улучшение Института кибербезопасности и новых технологий Род-Айлендского колледжа.

Род-Айленд: Вопрос 4 просит избирателей одобрить облигации на сумму $53 млн, включая инфраструктуру, связанную с окружающей средой, и сохранение земель.

Легализация марихуаны для рекреационного или личного использования включена в бюллетень во Флориде (поправка 3), Северной Дакоте (инициированная мера 5) и Южной Дакоте (мера 29), в то время как легализация её для медицинского использования включена в бюллетень в Небраске (инициатива 437).

Уточнения

Хедж-фонд (от англ. hedge — преграда, защита, страховка, гарантия) — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности.



Мэн (англ Maine, американское произношение: [meɪn] ) — штат на северо-востоке США, часть Новой Англии.

