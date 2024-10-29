Тонкодисперсная пыль угрожает здоровью мозга и вызывает деменцию

Тонкодисперсная пыль оказывает влияние не только на здоровье лёгких, но и на состояние мозга, потенциально способствуя развитию деменции. Последние исследования на базе университета Люксембурга показали, что мелкие частицы (PM2.5) могут вызывать локальные воспаления в мозге и увеличивать количество определённых белых кровяных телец. Это приводит к системным воспалениям, которые также негативно влияют на когнитивные функции и способствуют нейродегенеративным заболеваниям.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dirty_keyboard.jpg by Ian Schofield

Чаще всего мы воспринимаем загрязнение воздуха как угрозу для дыхательных путей. Мелкие частицы представляют собой сложную смесь химических веществ, которые имеют диаметр не более 2,5 микрометров и могут попасть в лёгкие и затем в кровоток, что приводит к повреждению тканей и воспалениям.

Долговременная экспозиция загрязнению воздуха увеличивает риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Даже низкие уровни загрязнения могут отрицательно сказаться на умственных способностях, и это касается не только пожилых людей, но и молодых взрослых и детей.

Эти крошечные частицы могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, вызывая локальные воспаления в мозге. Как именно PM2.5 влияет на когнитивные функции в разных возрастных группах, остаётся до конца неясным.

Исследовательская группа под руководством Беньямина Аретца (Benjamin Aretz) из Боннской университетской клиники изучила этот вопрос, проанализировав данные более 66 тысяч участников голландского исследования здоровья.

Исследование показало, что люди, которые были более подвержены воздействию PM2.5, имели более длительное время обработки информации, что указывает на замедление реакций мозга. Этот эффект также коррелировал с количеством моноцитов, белых кровяных клеток, отвечающих за иммунитет. У людей с высоким уровнем загрязнения и заметными когнитивными нарушениями наблюдалось большее количество моноцитов, что указывает на борьбу иммунной системы с воспалениями.

"Мы предполагаем, что количество белых кровяных клеток увеличивается в ответ на загрязняющие вещества", — отмечает Габриэле Доблхаммер (Gabriele Doblhammer) из университета Ростока.

Особенно этот эффект был заметен у мужчин и участников старше 40 лет.

Частицы PM2.5 могут попадать в кровоток, преодолевать гематоэнцефалический барьер и вызывать воспаления в мозге. Предполагается, что они могут также попадать в мозг через обонятельный нерв, вызывая системные воспаления, которые негативно сказываются на состоянии мозга.

Исследователи пришли к выводу, что загрязнение воздуха приводит к общим воспалениям, что, в свою очередь, влияет на когнитивные функции. "Системные воспаления могут играть важную роль в связывании экспозиции PM2.5 с когнитивными нарушениями", — говорит Аретц.

Уже было доказано, что воспаления играют значительную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Поэтому воспаление, возникающее в ответ на загрязнение, может нарушать иммунные функции в мозге и, следовательно, косвенно ухудшать когнитивное здоровье. Одним из возможных последствий таких повреждений мозга может стать болезнь Альцгеймера.

Исследование выявило два основных способа, как мелкие частицы влияют на умственные способности: напрямую через локальные воспаления и косвенно через воспаления, вызванные моноцитами. Эти результаты особенно актуальны в свете старения населения и необходимости снизить уровень загрязнения, чтобы уменьшить связанные с ним риски для здоровья.

Тем не менее для окончательных выводов необходимо больше данных.

"С учётом сильной корреляции между загрязнением воздуха и когнитивными нарушениями, дальнейшие исследования крайне важны для понимания, какие именно загрязнители и клеточные механизмы приводят к этим эффектам", — подчёркивает старший автор исследования Михаэль Хенека (Michael Heneka) из университета Люксембурга.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).



Когнитивными (познавательными) функциями называются наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации; обработка и анализ информации; запоминание и хранение; обмен информацией, построение и осуществление программы действий.

