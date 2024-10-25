Слёзы, похороны и каннибализм: как животные реагируют на смерть

5:12 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

За исключением некоторых видов полипов и медуз, рождение неизбежно заканчивается смертью. Некоторые археологические находки указывают, что похоронные ритуалы существовали до появления Homo sapiens. Погребения и другие обряды были обнаружены у неандертальцев и других вымерших гомининов. Как реагируют на смерть животные?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gorille_05_MHNLille.JPG by Vcby

Ответ варьируется в зависимости от вида, обстоятельств и индивидуума.

"Существует широкий спектр реакций животных на смерть сородича", — говорит Барбара Дж. Кинг, почётный профессор антропологии и автор книги "Как животные горюют".

Учёные зафиксировали все возможные реакции — от эмоциональных и печальных до прагматичных и запрограммированных.

Эволюционная танатология — это "научное изучение смерти и умирания среди животных", поясняет приматолог и антрополог из Университета Киото Андре Гонсалвеш. Хотя люди размышляли о том, как животные воспринимают смерть, ещё со времён Аристотеля, фактически изучение началось недавно. С каждым новым наблюдением в этой области открываются новые данные о том, откуда могли возникнуть наши собственные обычаи, и появляются новые вопросы.

Доцент кафедры эволюционной антропологии Лондонского университета Алеция Картер на протяжении многолетних наблюдений за павианами в Намибии неоднократно замечала, как матери-павианы носят на себе мёртвых детёнышей. Сначала это не казалось ей чем-то необычным, пока она не увидела, как погибшего детёныша носили другие члены группы.

В результате исследований Картер выяснила, что это поведение распространено среди приматов.

"Лишь у немногих видов это не наблюдается", — добавляет она.

Особенно часто такое поведение встречается у крупных приматов, например, у шимпанзе, которые могут носить тело мёртвого детёныша более ста дней. И это не только приматы — такое поведение также зафиксировано у слонов, динго и китообразных.

Точные причины этого явления остаются неизвестными. Одна из гипотез заключается в том, что родители не осознают, что их потомство погибло. Однако и Кинг, и Картер считают эту версию маловероятной, так как животные обычно ведут себя иначе с мёртвым телом. Возможно, это связано с сильными эмоциональными привязанностями между матерью и детёнышем.

Животные демонстрируют и другие формы поведения, связанные со смертью. Некоторые виды остаются рядом с трупом или даже защищают его. У жирафов, например, зафиксированы случаи, когда матери стояли возле мёртвых детёнышей по несколько дней, защищая тело погибшего члена стаи более десяти дней, отпугивая койотов.

Даже птицы, например, утки, проводят время рядом с трупами своих партнёров. У слонов известны случаи так называемых "похорон", когда многочисленные особи навещали мёртвого слона в течение длительного времени.

Далеко не у всех животных наблюдаются эмоциональные реакции на смерть. Например, муравьи, пчёлы и термиты немедленно изолируют труп, чтобы защитить колонию от болезней. Грызуны, такие как голые землекопы (Heterocephalus glaber), складывают тела погибших в специальные "отстойники". Учёные предполагают, что этот "санитарный" подход направлен на поддержание здоровья колонии.

Смерть может быть и источником обучения для некоторых животных. Птицы семейства воронов могут собираться вокруг мёртвого сородича и издавать тревожные крики, возможно, чтобы отпугнуть хищника или выявить источник опасности. Исследования активности мозга воронов показывают, что в ответ на труп у них активизируются зоны, отвечающие за принятие решений.

Однако не все поведенческие реакции животных на смерть приятны для человека. Некоторые животные занимаются некрофилией или даже каннибализмом. У шимпанзе наблюдаются случаи поедания тел погибших сородичей, а иногда матери поедают части мёртвого детёныша.

Поведение, связанное со смертью, часто смешано с агрессией или другими реакциями. Например, у шимпанзе зафиксировано, как они нападали, ухаживали за телом и осматривали его. Возможно, их просто пугало наличие чего-то, что выглядит как шимпанзе, но не движется.

Многие реакции животных на смерть невозможно чётко классифицировать или объяснить. Часто наши собственные предположения мешают понять их природу. Мы склонны приписывать животным человеческие качества, а учёные, наоборот, могут игнорировать общие черты. Ответы на многие вопросы остаются неясными, например, осознают ли животные, что такое смерть, и понимают ли её необратимость.

Уточнения

Гомини́ны (лат. Homininae) — подсемейство семейства гоминид (Hominidae), к которому относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп.



Танатоло́гия (от др.-греч. θάνατος — смерть и λόγος — учение) — раздел теоретической и практической медицины, изучающий состояние организма в конечной стадии патологического процесса, динамику и механизмы умирания, непосредственные причины смерти, клинические, биохимические и морфологические проявления постепенного прекращения жизнедеятельности организма.

