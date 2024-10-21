Что будет с наукой в США после выборов 47-го президента

7:50 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Будущему президенту США придётся решать вопросы, которые напрямую затрагивают научное сообщество. Однако о чём только ни дискутируют Камала Харрис и Дональд Трамп, но они ни словом не обмолвились о науке.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Craig_Fugate_NAS_2013_3.jpg by Joe Loong

Пока кандидаты молчат, издание Science опросило более двух десятков осведомлённых лиц, включая тех, кто работал в предыдущих администрациях, что, по их мнению, экс-президент Трамп или вице-президент Харрис могут сделать после того, как кто-либо из них вступит в должность 20 января 2025 года.

Харрис поддерживает стимулирование фундаментальных исследований, ратует за увеличение расходов на борьбу с изменением климата и ускорение медицинских исследований, но фиксированный бюджет поставит её в несколько трудное положение.

Трамп стремится сократить бюджет на научные исследования, но искусственный интеллект и прочие вещи могут выиграть от его попытки опередить Китай.

За время своего пребывания в Белом доме Трамп неоднократно пытался урезать бюджеты Национального института здравоохранения (NIH), Национального научного фонда (NSF) и других федеральных исследовательских учреждений. Однако контролируемый республиканцами конгресс увеличил эти цифры в окончательных законопроектах о расходах.

Напротив, запросы администрации президента Джо Байдена для этих же институтов зачастую неоднократно урезались законодателями, даже когда демократы контролировали обе палаты. При нынешнем президенте планировали создать новое Агентство перспективных исследовательских проектов в области здравоохранения (Advanced Research Projects Agency for Health; ARPA-H). Конгресс выделил лишь часть запрошенного финансирования. Этого первоначального взноса хватило для запуска ARPA-H. Ожидается, что Харрис будет использовать любые первоначальные успехи для оправдания умеренного роста.

Если 47-м президентом страны станет Трамп, он может повторить ранее предложенные повышения для нескольких дисциплин, таких как искусственный интеллект и квантовая информатика, в рамках более масштабного рывка, чтобы оставаться впереди Китая. Но любое повышение будет противоречить существующему соглашению между Белым домом и конгрессом о сохранении общих расходов на прежнем уровне. Из-за этого повышение в одних областях может означать сокращения в других.

"В случае избрания Трамп будет настаивать на серьёзном увеличении оборонного бюджета, — предсказывает президент Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF) аналитического центра в Вашингтоне, округ Колумбия, Роберт Аткинсон (Robert Atkinson). — Часть этих средств пойдёт в DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency — Управление перспективных исследовательских проектов в области обороны. — Ред.], а часть денег DARPA пойдёт на… академические исследования".

Многие наблюдатели всерьёз опасаются, что при Трампе растущая враждебность республиканцев к высшему образованию может привести к новым правилам, нацеленным на университеты за предполагаемые политические нарушения, а не на какую-либо оптимизацию.

"Это может быть палкой о двух концах, — утверждает бывший член конгресса от Демократической партии и бывший генеральный директор AAAS (издатель Science) Раш Холт (Rush Holt). — Трамп хочет сократить бюрократию. Но он также хочет принять жёсткие меры в отношении Китая и наказать университеты за реализацию инициатив DEI. [Diversity, equity, and inclusion - разнообразие, равенство и инклюзивность. — Ред.]".

Прошло почти 35 лет с тех пор, как президент — республиканец Джордж Буш-старший — и конгресс договорились о реформе устаревшей иммиграционной политики США. Постоянная потребность в иностранных учёных для работы в академических и промышленных лабораториях США заставит следующего президента добиваться более высококвалифицированной иммиграции.

Сторонники высококвалифицированной иммиграции хотят, чтобы иностранные студенты, получающие степень доктора философии в области науки, технологий, инженерии или математики, получали гражданство.

В июне Трамп удивил наблюдателей, заявив, что иностранные студенты, получающие степень бакалавра, должны получать грин-карты. Однако уже через несколько часов последовало заявление, что должен быть "агрессивный процесс проверки", который исключит всех, кроме "самых квалифицированных выпускников".

Сторонники более высококвалифицированной иммиграции надеются добиться прогресса, переименовав свою цель в "стратегию талантов", а не в иммиграционную реформу. Однако они признают, что в нынешнем политическом климате это маловероятно.

Учёные надеются, что Харрис сможет найти золотую середину в отношениях с Китаем, которые становятся всё более напряжёнными, и это позволит продолжить научное взаимодействие. Нападки Трампа на китайское правительство оставляют мало места для научного сотрудничества, если учёные не смогут доказать его ценность для укрепления конкурентоспособности США. Многие американские учёные опасаются, что Трамп и Харрис поставят необходимость нейтрализации Китая выше открытости в науке.

"Мы защитим определённое количество чувствительных технологий с помощью целенаправленных ограничений", — заявляет платформа Демократической партии. Цель состоит в том, чтобы "разрушить" отношения США с Китаем, а не "отделиться" от них.

Всего за несколько дней до того, как покинуть свой пост, Трамп издал указ о безопасности исследований. Администрация Байдена последние четыре года работала над планом по его реализации, чтобы предотвратить кражу финансируемых из федерального бюджета исследований странами, враждебных интересам Штатов.

2 сентября 1958 года конгресс решился на улучшение научного образования в США посредством закона об образовании в области национальной обороны (National Defense Education Act; NDEA). Это был ответ на запуск Советским Союзом первого в мире спутника.

В этом году в отчёте о международных программах развития талантов Национальных академий наук, инженерии и медицины (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; NASEM) говорится, что необходим второй NDEA для поддержки поставок талантов в области STEM в страну.

"Использование науки для решения проблем изменения климата, общественного здравоохранения и множества других проблем — это не "левая пропаганда", — говорит бывший президент Мэрилендского университета в округе Балтимор математик Фримен Храбовски (Freeman Hrabowski), цитируя фразу из платформы Республиканской партии. — Это просто уважение опыта и обучение истине. Отрицание этого может иметь катастрофические последствия".

Прошлой осенью, когда вышел указ Байдена о безопасном, надёжном и заслуживающем доверия ИИ, Харрис отвечала за его реализацию. Трамп пообещал отменить указ, который, как гласит платформа Республиканской партии, "препятствует инновациям в области ИИ и навязывает радикально-левые идеи развитию этой технологии".

Уточнения

STEM (science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика) — обобщающий термин, используемый для группировки этих отдельных, но тесно связанных между собой технических дисциплин в контексте описания образовательной политики учреждений, учебных программ в школах и дополнительной подготовке.

