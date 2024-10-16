Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил

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В прошлых заметках мы писали о том, что Нобелевскую премию можно было не получить из-за чересчур педантичного подхода либо гендерного неблагополучия. Оказывается, не так давно лишиться награды можно было легко просто потому, что учёные работали не в той области.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubble_green_filaments_20150402.jpg by NASA, ESA, Galaxy Zoo Team and William Keel

Эдвин Хаббл

Характерный пример — американский астроном Эдвин Хаббл (Edwin Hubble). Не просто человек, но и астероид и кратер. Их назвали в его честь, а вот лауреатом Нобелевской премии, несмотря на его идентификацию цефеид в нескольких спиральных туманностях, включая туманность Андромеды, Эдвин Хаббл так и не стал.

Хаббл первым осознал, что видимая на небе невооружённым глазом туманность Андромеды не является частью нашего Млечного Пути, а соседней с нами галактикой. В 1929 году на основе своих наблюдений он обнаружил, что чем дальше находится свет от космических объектов, тем дальше он смещается в красный волновой диапазон. Поэтому отдалённые объекты удаляются от нас быстрее, чем близкие. Красное смещение и расстояние линейно связаны.

Чуть позже наблюдения Хаббла привели к открытию того, что Вселенная постоянно расширяется, и таким образом легли в основу бесчисленных фундаментальных открытий о развитии космоса. На его расчётах основана постоянная Хаббла — величина, указывающая скорость расширения Вселенной.

При жизни Хаббла комитет по Нобелевской премии по физике не рассматривал астрономию её частью. Лишь незадолго до его кончины в 1953 году трое учёных выдвинули Хаббла на эту премию, но к тому времени было уже слишком поздно. Покойникам Нобель не светит.

Карл Вёзе

Другой "жертвой" узких технических определений стал американский микробиолог, первооткрыватель архей Карл Ричард Вёзе (Carl Richard Woese).

Ему мы обязаны знанием того, что генеалогическое древо жизни имеет не две, а три основные ветви. Помимо бактерий и эукариот, археи составляют третий основной домен форм жизни на нашей планете. Поскольку эти одноклеточные организмы, как и бактерии, не имеют клеточного ядра и очень похожи на них, первоначально их считали подгруппой бактерий.

Однако Вёзе обнаружил важные генетические различия в одном из старейших компонентов всех клеток — рибосомах. Эти фабрики клеточных белков содержат молекулы РНК, которые различаются от вида к виду. В 1970-х годах Вёзе начал систематически сравнивать рибосомальные РНК различных бактерий и других организмов, выделяя архей как отдельную ветвь жизни.

Исследователь признал, что рРНК подходит не только для классификации микробов: она отражает всю эволюцию жизни. Открытия Вёзе произвели революцию как в микробиологии, так и в эволюционных исследованиях. Сравнительный анализ рибосомальных РНК и сегодня составляет основу молекулярной филогении. Поскольку его достижения нельзя отнести ни к медицине, ни к биомедицине, ни к химии, Нобелевскую премию он не видал как своих ушей.

Окончание следует...

Уточнения

Э́двин Па́уэлл Хаббл (англ. Edwin Powell Hubble; 20 ноября 1889, Маршфилд, штат Миссури — 28 сентября 1953, Сан-Марино, штат Калифорния) — американский астрофизик и космолог, внёсший решающий вклад в понимание структуры космоса.



Карл Ричард Вёзе (англ. Carl Richard Woese, англ. произношение /ˈwoʊz/; 15 июля 1928 — 30 декабря 2012) — американский микробиолог, создатель молекулярной филогенетики и первооткрыватель архей.

