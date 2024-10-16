Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил

3:32
Наука » Полезно знать

В прошлых заметках мы писали о том, что Нобелевскую премию можно было не получить из-за чересчур педантичного подхода либо гендерного неблагополучия. Оказывается, не так давно лишиться награды можно было легко просто потому, что учёные работали не в той области.

Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubble_green_filaments_20150402.jpg by NASA, ESA, Galaxy Zoo Team and William Keel

Эдвин Хаббл

Характерный пример — американский астроном Эдвин Хаббл (Edwin Hubble). Не просто человек, но и астероид и кратер. Их назвали в его честь, а вот лауреатом Нобелевской премии, несмотря на его идентификацию цефеид в нескольких спиральных туманностях, включая туманность Андромеды, Эдвин Хаббл так и не стал.

Хаббл первым осознал, что видимая на небе невооружённым глазом туманность Андромеды не является частью нашего Млечного Пути, а соседней с нами галактикой. В 1929 году на основе своих наблюдений он обнаружил, что чем дальше находится свет от космических объектов, тем дальше он смещается в красный волновой диапазон. Поэтому отдалённые объекты удаляются от нас быстрее, чем близкие. Красное смещение и расстояние линейно связаны.

Чуть позже наблюдения Хаббла привели к открытию того, что Вселенная постоянно расширяется, и таким образом легли в основу бесчисленных фундаментальных открытий о развитии космоса. На его расчётах основана постоянная Хаббла — величина, указывающая скорость расширения Вселенной.

При жизни Хаббла комитет по Нобелевской премии по физике не рассматривал астрономию её частью. Лишь незадолго до его кончины в 1953 году трое учёных выдвинули Хаббла на эту премию, но к тому времени было уже слишком поздно. Покойникам Нобель не светит.

Карл Вёзе

Другой "жертвой" узких технических определений стал американский микробиолог, первооткрыватель архей Карл Ричард Вёзе (Carl Richard Woese).

Ему мы обязаны знанием того, что генеалогическое древо жизни имеет не две, а три основные ветви. Помимо бактерий и эукариот, археи составляют третий основной домен форм жизни на нашей планете. Поскольку эти одноклеточные организмы, как и бактерии, не имеют клеточного ядра и очень похожи на них, первоначально их считали подгруппой бактерий.

Однако Вёзе обнаружил важные генетические различия в одном из старейших компонентов всех клеток — рибосомах. Эти фабрики клеточных белков содержат молекулы РНК, которые различаются от вида к виду. В 1970-х годах Вёзе начал систематически сравнивать рибосомальные РНК различных бактерий и других организмов, выделяя архей как отдельную ветвь жизни.

Исследователь признал, что рРНК подходит не только для классификации микробов: она отражает всю эволюцию жизни. Открытия Вёзе произвели революцию как в микробиологии, так и в эволюционных исследованиях. Сравнительный анализ рибосомальных РНК и сегодня составляет основу молекулярной филогении. Поскольку его достижения нельзя отнести ни к медицине, ни к биомедицине, ни к химии, Нобелевскую премию он не видал как своих ушей.

Окончание следует...

Уточнения

Э́двин Па́уэлл Хаббл (англ. Edwin Powell Hubble; 20 ноября 1889, Маршфилд, штат Миссури — 28 сентября 1953, Сан-Марино, штат Калифорния) — американский астрофизик и космолог, внёсший решающий вклад в понимание структуры космоса.

Карл Ричард Вёзе (англ. Carl Richard Woese, англ. произношение /ˈwoʊz/; 15 июля 1928 — 30 декабря 2012) — американский микробиолог, создатель молекулярной филогенетики и первооткрыватель архей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы нобелевская премия
Обсудить
Новости Все >
Сотворить свои миры можно на Роза Хутор
Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей
Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО
Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на кредиты
Опасности боярышника в вашем саду: шипы, вредители и запах
У экономкласса Аэрофлота новое меню
Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
Почему подержанные автомобили из Китая уступают новым по выгоде
Генерал-майор Валерий Косухин высказался о роли срочников в СВО
Сейчас читают
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно
Домашние животные
Ярославский зоопарк показал кадры встречи кенгурёнка Кроша с родителями: это очень трогательно Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту? Дарья Асламова Бои в прямом эфире, или Почему у Киева нет дров для отопительного сезона в прифронтовой зоне Юрий Бочаров Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту?
Сотворить свои миры можно на Роза Хутор
Россия перехватила у ЕС выгодное соглашение с Марокко
Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей
Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО
Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на кредиты
Опасности боярышника в вашем саду: шипы, вредители и запах
У экономкласса Аэрофлота новое меню
Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.