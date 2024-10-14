Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию

3:49 Your browser does not support the audio element. Наука Полезно знать

Зачастую Нобелевскую премию не получают женщины. В первые годы вручения Нобелевской премии им приходилось довольствоваться работой вместе с исследователями-мужчинами. Большинству из них было отказано не просто в академической карьере, но даже в руководящей должности в институте.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plastic_material_identification_with_FTIR_microscope.jpg by Gabriela P.

Лиза Мейтнер

Физик Лиза Мейтнер (Lise Meitner), ученица Людвига Больцмана, первой изучила процессы, лежащие в основе расщепления атомного ядра. Свои выводы она предоставила коллеге Отто Хану (Otto Hahn).

В декабре 1938 года Отто сообщил ей об удивительном результате эксперимента с ураном: вместо образования нового, более тяжёлого, элемента удалось обнаружить только атомные ядра меньшего размера.

В 1944 году Отто Хан получил Нобелевскую премию по химии за открытие ядерного распада и даже не заикнулся о вкладе своей коллеги. Впрочем Лиза на него не держала обиды и до самой кончины обоих признавалась ему в своей нескончаемой дружбе.

Несмотря на отказ крещёной еврейки Мейтнер участвовать в "Манхеттенском проекте" по созданию ядерного оружия, американская пресса окрестила её "еврейской мамочкой атомной бомбы". В 1946 году National Women's Press Club назвал Лизу Мейтнер "Женщиной года", а через три года она получила медаль имени Макса Планка.

Розалинд Франклин

Похожая история произошла с современницей Лизы Мейтнер — британским биофизиком Розалиндой Франклин (Rosalind Franklin). Без её вклада в установление двойной спирали ДНК ни Джеймс Уотсон, ни Фрэнсис Крик, вероятно, не смогли бы получить Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году.

В 1953 году оба исследователя опубликовали свою модель структуры двойной спирали ДНК в журнале Nature, чем привлекли внимание учёной общественности всего мира. Розалинда Франклин и её коллега Морис Уилкинс (Maurice Wilkins) в том же выпуске специализированного журнала также предали гласности свои наблюдения, но модель Уотсона-Крика явно превзошла всех соперников.

Уилкинс дожил до Нобелевской премии, Франклин ушла из жизни за четыре года до награждения.

Джоселин Белл Бернелл

Есть также примеры игнорирования женщин-исследователей в астрономии. Среди них — первооткрывательница пульсара, британский радиоастроном Джоселин Белл Бернелл (Jocelyn Bell Burnell). Будучи докторантом Кембриджского университета, она оценивала данные нового радиотелескопа. В августе 1967 года она наткнулась на странно регулярные радиосигналы, которые не могли исходить ни от одного ранее известного радиоисточника.

Её научный руководитель Энтони Хьюиш (Anthony Hewish) поначалу не верил, что эти сигналы имеют естественное происхождение — они просто были слишком регулярными. Поэтому он иронично обозначил их аббревиатурой LGM-1, Little Green Men, "Маленькие зелёные человечки". Но Бернелл обнаружила другие такие же сигналы, исходившие из трёх совсем других участков неба.

После дальнейшего исследования стало ясно, что это были радиосигналы быстро вращающихся нейтронных звёзд — пульсары открыла Дама-Командор Ордена Британской империи, но не лауреат Нобелевской премии Белл Бернелл.

Читайте также: По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий



Продолжение следует...

Уточнения

Лизе Мейтнер (Майтнер; нем. Lise Meitner, 17 ноября 1878, Вена — 27 октября 1968, Кембридж) — австрийский физик и радиохимик. Проводила исследования в области ядерной физики, ядерной химии и радиохимии.



Розалинд Франклин (англ. Rosalind Elsie Franklin; 25 июля 1920 — 16 апреля 1958) — английский биофизик и учёная-рентгенограф, занимавшаяся изучением структуры ДНК.



Отто Ган (нем. Otto Hahn — Отто Хан; 8 марта 1879, Франкфурт-на-Майне — 28 июля 1968, Гёттинген) — немецкий физик, учёный-новатор в области радиохимии, открывший ядерную изомерию (Уран Z) и расщепление урана.



Дама Сьюзен Джоселин Белл Бернелл (англ. Susan Jocelyn Bell Burnell; род. 15 июля 1943, Белфаст, Сев. Ирландия) — британский астрофизик. Первооткрывательница нового класса астрономических объектов — пульсаров.

