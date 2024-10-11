По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий

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Изобретатель динамита Альфред Нобель был заинтересован в популяризации научных достижений, имеющих большое значение для всего человечества. Список лауреатов Нобелевской премии с 1901 года насчитывает множество выдающихся учёных в области физики, химии и медицины.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Holes_-_Monsters_in_Space.jpg by NASA/JPL-Caltech

Тем более поразительно, что в нём отсутствуют имена подлинных гениев науки: от автора кинетического уравнения до создателя периодической системы химических элементов, от первооткрывателя археи до "повелителя" чёрных дыр. Почему они не получили Нобелевскую премию?

Вручение Нобелевской премии зависит не только от достижений кандидата, но и от соответствующих обстоятельств. По завещанию Альфреда Нобеля и положению Нобелевского фонда определены правила и процедуры, которые в некоторых случаях помешали достойнейшим из достойных.

Процедурой предусмотрено: кандидат должен быть предложен другими. Для этого Нобелевский комитет за год до церемонии рассылает конфиденциальные предложения избранным учёным и учреждениям. В феврале комитет выбирает кандидатов из этих предложений. За прошедшие полвека остаётся тайной, кто эти избранники. Предают гласности только имена победителей.

Затем привлекаются эксперты, которые оценивают работу номинантов и дают рекомендации членам комитета по их выбору. В течение следующих месяцев проходит несколько раундов отбора, пока в начале октября не состоится окончательное голосование комитета из шести человек. Шесть членов этого комитета (по одному на каждую из трёх научных премий) избираются сроком на три года Шведской академией наук и относятся к соответствующей дисциплине — химии, физике или медицине/ физиологии.

При вручении первых премий в 1901 году — отборочные комиссии педантично следовали положениям завещания Альфреда Нобеля. Это стоило нескольким известным учёным наград.

Дмитрий Менделеев

Одним из них оказался создатель периодической системы химических элементов Дмитрий Менделеев. В середине XIX века, почти одновременно с немецким химиком, иностранным членом-корреспондентом Петербургской академии наук Лотаром Мейером (Lothar Meyer), он разработал систему, объясняющую странные "сродство" некоторых химических элементов. В отличие от своего коллеги Менделеев также признавал наличие пробелов в полученной таблице — видимо, некоторые элементы ещё не были обнаружены.

В 1869 году Менделеев опубликовал свою таблицу, но поначалу из-за неприятия и невежества её встретили в штыки. Но уже в течение следующих 15 лет были обнаружены некоторые элементы, которые прекрасно вписывались в пробелы таблицы Менделеева. Это подтверждает порядковый номер элемента. С тех пор периодическая таблица Менделеева легла в основу всей последующей химии, а красочная таблица сегодня висит почти в каждом школьном классе.

Российский химик так и не получил Нобелевскую премию — по чисто формальной причине. В своём завещании Альфред Нобель написал, что "награду должны получить те, кто оказал величайшую услугу человечеству в предыдущем году". Поэтому в первые несколько лет существования премии отборочные комиссии награждали только тех учёных, достижения которых были "свежими". Менделеев этому требованию не соответствовал.

Некоторые члены комитета утверждали, что часть открытий, основанных на таблице Менделеева, сделаны не так уж и давно, но они не получили большинства.

Жорж Леметр

Другой учёный, намного опередивший своё время, — "отец" теории Большого взрыва и создатель космологии Жорж Леметр (Georges Lemaitre). Впрочем первоначально название "Большой взрыв" носило характер некоторой издёвки. В 1927 году бельгийский священник и астрофизик первым предположил, что Вселенная расширяется из одной точки, которую он назвал "первичным атомом" (l'atome primitif). В 1931 году в журнале Nature им была опубликована небольшая статья "Возникновение мира с точки зрения квантовой теории".

Отец Леметр встретил резкое неприятие этой идеи со стороны своих коллег-физиков. В то время предполагали, что Вселенная статична и существовала бесконечное количество времени. Идея о том, что Вселенная могла возникнуть в какой-то момент в результате "Большого взрыва", казалась почти невероятной даже "продвинутому" Альберту Эйнштейну.

Только в 1964 году было обнаружено космическое реликтовое излучение, что также подтвердило идею Леметра. Он умер в 1966 году, так и не успев получить награду.

Продолжение следует...

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев ( 27 января [8 февраля] 1834, Тобольск — 20 января [2 февраля] 1907, Санкт-Петербург) — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.



Жорж Леме́тр (полное имя — Жорж Анри́ Жозе́ф Эдуа́р Леме́тр, фр. Georges Henri Joseph Édouard Lemaître); 17 июля 1894, Шарлеруа, Эно — 20 июня 1966, Лёвен, Брабант) — бельгийский священник, астрофизик, космолог и математик, автор теории Большого взрыва. Один из наиболее влиятельных астрофизиков XX века.



Периоди́ческая систе́ма хими́ческих элеме́нтов (табли́ца Менделе́ева) — классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда их атомного ядра.



Большо́й взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.

