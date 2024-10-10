Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого

7:15 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Примеры неразгаданных технологий, которые применялись в разные эпохи в разных частях света. Удивляют не только методы, но и цели.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longyou_Xiaonanhai_Shishi_2016.12.11_15-56-30.jpg by Zhangzhugang

Антикитера, предтеча компьютера

Антикитерский механизм был обнаружен в 1901 году у берегов греческого острова Антикитера. Его традиционно датируют 100 годом до нашей эры, но есть и другие датировки, впрочем столь же древние. Этот античный компьютер состоит из более чем 30 бронзовых шестерёнок, размещённых в деревянной раме, чтобы моделировать циклы солнечной системы, отслеживать движение планет и предсказывать фазы Луны. С поразительной точностью механизм мог предсказывать затмения. Остаётся загадкой, как появилась такая технология, почему была забыта вплоть до появления механических часов.

Непреходящая прочность римского бетона

Древние римляне славились как непревзойдённые строители. По всей территории огромной империи они возводили внушительные акведуки, амфитеатры, дворцы и храмы. Одно из множества технологических чудес — римский бетон, который использовали для таких сооружений, как Пантеон, Колизей и все значительные акведуки. Все эти здания прочно стоят, в отличие от современного бетона, который разрушается за несколько десятилетий. Скрупулёзное исследование показало, что в состав входят известь, морская вода и вулканический пепел. Когда римский бетон подвергается воздействию морской воды, он затвердевает ещё больше. Однако полностью тайна римского бетона остаётся неразгаданной.

Загадочная багдадская "батарейка"

Набор керамических сосудов, обнаруженных в 1930-е годы, датируют примерно 200 годом до нашей эры. Каждый из этих сосудов содержит медный цилиндр и железный стержень, которые имеют поразительное сходство с современными батареями или гальваническими элементами. При заполнении кислотой или щёлочью (уксус или лимонный сок) эти ёмкости могли производить небольшой электрический ток. Предназначение этих "батареек" остаётся загадкой. Предположительно, они использовались для гальванопокрытия или покрытия предметов тонким слоем металла, например, золота и серебра. По другим версиям, эти сосуды применяли в медицине или для религиозных целей.

Невероятная точность Великих пирамид Гизы

Величественные пирамиды в Гизе продолжают поражать своей невероятной архитектурной точностью при огромных размерах. Способ их возведения — причина непреходящих споров. Учёных озадачивают идеальная симметрия пирамид и точность, с которой массивные каменные блоки были вырезаны, а также выравнивание сооружений по четырём сторонам света. Как удалось добыть, перевезти и собрать около 2,3 млн известняковых и гранитных блоков, некоторые из которых весят до 80 тонн? Все предположения остаются несостоятельными.

Вид из космоса — линии Наска в Перу

Гигантские геоглифы, высеченные на пустынном плато в Перу, были созданы культурой Наска между 500 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. На рисунках — изображения животных, растений и геометрических фигур, которые полностью видны только с воздуха, поэтому остаются непонятными ни их подлинное предназначение, ни технологии их создания. Пиктограммы протянулись по бесплодной пустыне на многие километры без каких-либо отклонений или ошибок. Учёные предполагают, что люди Наска использовали базовые методы геодезии, такие как верёвки или деревянные колья. Некоторые теории предполагают, что эти формы были частью астрономического календаря или религиозных ритуалов.

Таинственные каменные шары Коста-Рики

При расчистке джунглей Коста-Рики в 1930 году рабочие наткнулись на сотни разбросанных идеально обработанных каменных шаров, некоторые из которых весили до 16 тонн. Эти петросферы примечательны геометрической точностью. С помощью примитивных инструментов такой идеальной обработки вряд ли можно добиться. Большинство больших шаров сделаны из очень твёрдой породы гранодиорита. Метод обработки остаётся неизвестным. Предназначение этих артефактов — ещё одна загадка.

Тиуанако — наследие инопланетян или погибших цивилизаций

Комплекс Тиуанако в Боливии является крупным доколумбовым мегалитическим объектом недалеко от озера Титикака. Одна из его частей, так называемая Пума Пунку, хорошо известна своей невероятно высокоточной каменной кладкой. Каменные блоки в этом месте огромны, некоторые весят до 100 тонн. Они были вырезаны и соединены вместе без раствора с невероятной точностью. Инструменты или передовые технологии навсегда утеряны.

Нержавеющая железная колонна в Дели

Железная колонна в Дели, высотой более 7 метров и весом в 6,5 тонн, полностью свободна от ржавчины, хотя была построена около 400 года нашей эры, в период расцвета империи Гуптов. За 1600 лет она абсолютна не пострадала от коррозии. Эксперты по металлургии озадачены, поскольку технология, с помощью которой колонну воздвигли, остаётся загадкой. В состав колонны входит низкое содержание углерода и высокое содержание фосфора. Но даже в этом случае остаётся непонятно, как такой большой железный памятник был выкован с таким уникальным составом.

Ошеломляющие размеры пещер Лунъю

В 1992 году четыре китайских фермера принялись осушать небольшие пруды. Как только вода ушла, перед взором предстали 24 рукотворных грота, метод строительства которых остаётся археологической загадкой. Они занимают площадь в 30 тысяч квадратных метров. Поражают точность и масштаб, а также их гладкие стены и колонны, созданные с помощью передовых инструментов и технологий. Однако их цель и способ создания остаются неизвестными. Что делает пещеры Лунъю особенно загадочными, так это огромный объём материала, который был бы выкопан для их создания, — примерно 1 млн кубических метров породы.

Кубок Ликурга — чудо древнеримской нанотехнологии

Созданный в IV веке нашей эры кубок Ликурга изготовлен из дихроичного стекла, благодаря которому способен менять цвет в зависимости от угла падения света. Учёные озадачены, поскольку метод создания этого артефакта можно описать как античную нанотехнологию. Точный процесс, с помощью которого создавали такие произведения искусства, остаётся загадкой.

Уточнения

Кубок Ликурга — единственная сохранившаяся со времён античности диатрета с фигурным узором. Представляет собой стеклянный сосуд 165 мм в высоту и 132 мм в диаметре, предположительно александрийской работы IV века н. э.



Антиките́рский механи́зм — механическое устройство, поднятое в 1901 году с затонувшего античного судна недалеко от греческого острова Андики́тира.





Пеще́ры Лунъю (в другом варианте перевода с китайского — Гроты Лунъю) — группа крупных искусственных пещер на востоке КНР, расположенных в уезде Лунъю городского округа Цюйчжоу провинции Чжэцзян, на северном берегу реки Фучуньцзян.



Пу́ма-Пу́нку (кечуа Puma Punku — «Врата Пумы») — мегалитический ритуальный комплекс строений, расположенный рядом с более известным мегалитическим комплексом — Тиуанако в Боливии, в 72 км от Ла-Паса вблизи восточного берега озера Титикака.



Гранодиори́т — магматическая плутоническая горная порода кислого состава, нормального ряда щёлочности из семейства гранодиоритов.



Ка́менные шары́ Ко́ста-Ри́ки — каменные шары (петросферы), не менее трёх сотен которых сохранилось в устье реки Диквис, на полуострове Никоя и на острове Каньо у тихоокеанского побережья Коста-Рики. Состоят из габбро, известняка либо песчаника. Их размеры разнятся от дюйма в поперечнике до двух метров; самые крупные весят 16 тонн.



Багда́дская батаре́йка или селевкийская ваза — месопотамский артефакт парфянского или сасанидского периодов, который вслед за его первооткрывателем — немецким археологом Вильгельмом Кёнигом, директором Национального музея Ирака, — иногда интерпретируется как гальванический элемент, созданный в древности — за 2000 лет до рождения Алессандро Вольта.



Желе́зная коло́нна в Де́ли — железная колонна высотой семь метров и весом в шесть с половиной тонн, входящая в состав архитектурного ансамбля Кутб-Минара (откуда второе название — Кутубова колонна), расположенного примерно в 20 километрах южнее Старого Дели.

