Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать

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История об Адаме и Еве знакома многим не только верующим христианам и безбожникам, но также иудеям и мусульманам. В Книге Бытия описано происхождение жизни на Земле. Однако некоторые вопросы возникают у людей, которые жаждут твёрдых научных объяснений.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adam-in-Eva-v-raju.jpg by Unknown author

Где находился Эдемский сад

Многих читавших Книгу Бытия интересовал этот вопрос. Даже такой крупный французский теолог, как Жан Кальвин, проанализировав описание Эдема, попытаться определить его местонахождение. Из Священного Писания следует, что Эдемский сад был посажен на востоке, и в Библии упоминаются четыре реки, которые впадают туда из одного истока, в том числе из реки Евфрат и Тигр (по-еврейски Хиддекель). Упомянутые реки текут на Ближнем Востоке, но нет места, где они встречаются, как описано в этой истории. Одно из затруднений, на которое натолкнулся Кальвин. Всемирный потоп, вероятно, изменил бы облик планеты настолько, что она перестала бы напоминать ту, которая была во времена Адама и Евы.

Была ли Ева создана из ребра Адама

Католические богословы утверждали, что Ева, созданная из ребра Адама, а не из праха земного, как её супруг, является символическим отражением Святой Троицы. В иудаизме выбор ребра, которое в переводе с иврита означает "мудрость", символизирует скромность, поскольку оно находится в "скрытом месте внутри человека". Профессор Зиони Зевит (Ziony Zevit) из Американского еврейского университета высказал предположение, что речь идёт о бакулюме — кости, которая есть в пенисе большинства млекопитающих, но отсутствует у мужчин.

Какой плод был запретным

В Библии говорится о запретном "плоде", не называя его. В еврейском языке используется общее слово для обозначения плода — "пери". На протяжении веков учёные предполагали, что роковым плодом были разные фрукты, в том числе виноград, инжир и лимон. В перевод на латынь появилось слово malum, которое когда-то было общим наименованием плодов с семенами. Вероятно, именно так в западноевропейском искусстве на полотнах появилось яблоко.

Какова судьба других детей Адама и Евы

В Библии рассказывается о двух сыновьях — Каине и Авеле, которого убил его брат, а также о третьем сыне, Сифе. Кроме Авеля, у двух других братьев осталось потомство. В Писании кратко упоминается, что у Адама и Евы были и дочери. Подробности жизни этих детей не описаны в Книге Бытия.

Уточнения

Жан Кове́н или Жан Кальви́н (фр. Jean Calvin, ср.-франц. Jean Cauvin, лат. Ioannes Calvinus; 10 июля 1509, Нуайон — 27 мая 1564, Женева) — французский теолог, полемист и пастор времён протестантской Реформации.



Тигр — крупная река Месопотамии и Ближнего Востока.



Ба́кулюм (лат. baculum — палка, посох; также: os priapi, os penis) — кость, образовавшаяся в соединительной ткани полового члена, в разной степени развития обнаружена у 5 отрядов млекопитающих: насекомоядных, летучих мышей, грызунов, хищных и большинства приматов, за исключением некоторых мартышковых, долгопятов и человека.



Эде́м или Еде́м (др.-евр. עדן‬, Eden; Э́ден) — райский сад в древнееврейских религиозных текстах, место первоначального обитания Адама и Евы до грехопадения.

