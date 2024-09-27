Российский лётчик-космонавт Сергей Ревин посетил парк Ёлочки

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21 сентября российский лётчик-космонавт Герой Российской Федерации Сергей Ревин в рамках программы по популяризации космонавтики и развитию интереса молодёжи к этой области посетил парк "Ёлочки”.

Фото: Фото из личного архива Сергея Ревина

Космонавт Сергей Ревин осмотрел проекты архитектурного бюро "КУЛЬТ-СТРОЙ": "Перевернутый дом", арт-пространство "Кубикус", объект спроектированный ИИ "Граникус".

В ходе визита обсуждались перспективы строительства арт-объектов и пространств, посвящённых космической отрасли, которые помогут привлечь внимание молодёжи к теме космоса, дадут возможность почувствовать себя в невесомости космического пространства.

Также был поднят вопрос о строительстве музея космонавтики, который станет центром просвещения и образования в этой сфере.

Сергей Ревин ответил на ряд наших вопросов.

— Что вы посоветуете молодёжи, которая рассматривает своё призвание в космической сфере?

— К сожалению, не так много ребят мечтают о космосе, хотя, конечно, многим это интересно. Интересно знать о том, что сейчас делают космонавты в космосе, что сейчас вообще делается в космосе. Как называется космическая техника — это многим, конечно же, интересно. Но посвятить себя и как-то увлечься космической темой, темой использования, исследования космического пространства — всё-таки немногие об этом думают.

Если говорить про тех ребят, которые ещё на подходе к своей мечте, конечно, я хотел бы им пожелать и посоветовать, чтобы они придумали свою собственную мечту. Было бы, несомненно, здорово, если эта мечта будет связана с космонавтикой, с космической отраслью. Когда придумываешь свою собственную мечту, важно подумать о том, как её осуществить, и желательно подумать, как осуществлять свою мечту через свой собственный бизнес, через своё собственное дело.

Мне кажется, это очень востребовано сейчас для нашей страны, потому что у нас сейчас наблюдается некий кризис в отечественной космонавтике. Почему? Потому что много идей и планов было, но сейчас частные предприятия в данной отрасли практически отсутствуют или не функционируют. Есть единичные, конечно, но это, к сожалению, только единичные.

Хотелось бы, чтобы таких компаний молодых людей, организованных в своей собственной космической мечте, было больше и больше, причём это возможно.

Важно отметить, что уровень образования у нас достаточно высокий, хороший, и в школе дают хорошие знания, и если хочешь заниматься дополнительной подготовкой, есть все возможности в сфере дополнительного образования.

Например, курсы по робототехнике, можно легко пойти записаться и продвинуться в этом вопросе, подготовить себя к поступлению в высшее заведение.

Сейчас многие плотно работают над стартапами, и это тоже интересно, и, в общем-то, это все реально. Но важно думать о том, чтобы суметь придумать свой собственный бизнес, основанный на своей собственной мечте.

В середине 80-х готов я читал много книг, и как-то я попал в магазин на Арбате, где увидел плакат с изображением советского космонавта Владимира Александровича Дженебекова, слова которого меня очень тронули: "Сомневайся и верь! Сомневайся, что все острова, звезды и законы уже открыты. И верь, что тебе предстоит их открыть".

Желаю нашей молодёжи следовать подобным наставлениям и напутствиям!

— Каким вы видите современный образ музея космонавтики?

— Что касается дизайна музея — это лучше обратиться к специалистам. Существует много способов и понимания у профессионалов о том, как правильно визуализировать музей. Главное, на мой взгляд, чтобы была идея, которую дизайнеры смогут потом отработать.

Что такое космонавтика и что такое космос? Это, конечно же, мечта! Мечта человека, который смотрел в небо, как только появился. Если мы говорим о музее космонавтики, имеет смысл подумать, как мы сможем отобразить через музейные экспонаты мечту и реализацию мечты. Найти путь человека мечтающего: ученого, ребёнка, изобретателя, предпринимателя. И через экспонаты — к определённым результатам и планам на будущее.

Возьмём, к примеру, Сергея Павловича Королёва. Он воплотил свои мечты в жизнь, вдохновляясь созданием планеров, потом ракет. Он стал основоположником практической космонавтики, открыв путь к полётам в космос для многих других. Его труды позволили и нам осуществить наши собственные мечты о космических полетах.

Мечтатель создаёт возможности для других, чтобы они могли воспользоваться его наследием и совершенствовать его.

— Вы посетили объекты архитектурного бюро "КУЛЬТ-СТРОЙ", какие у вас остались впечатления? Действительно ли ощущения в "Перевёрнутом доме" схожи с ощущениями невесомости в космосе благодаря работе вестибулярного аппарата человека?

— "Перевёрнутый дом" — это уникальное архитектурное сооружение, в котором перевернуты геометрические формы и расположение помещений, создавая ощущение нереальности и необычности.

Интересный взгляд архитекторов на обычные вещи. Действительно "под другим углом".

Различное интересное расположение объектов стимулирует развитие неформального взгляда на вещи. Считаю, что такой специфический взгляд со стороны на нестандартные вещи важно развивать, причём не только у детей, но и у взрослых.

Ощущения в перевёрнутом доме схожи с двумя составляющими, которые воздействуют на вестибулярный аппарат: зрительное "нарушение", пространственное воздействие, — вместе эти составляющие очень искажают синхронизацию в нашей голове и влияют на вестибулярный аппарат, хочется занять вертикальное положение. Можно сказать, что это похоже на ощущение невесомости в космосе!

Визит Сергея Ревина состоялся при участии руководителя Комитета поддержки программ Президента Надежды Александровны Журавлевой, а также архитектурного бюро "КУЛЬТ-СТРОЙ”.