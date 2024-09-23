Рогатый змей из африканских легенд оказался реальным существом

Бушмены увидели динозавров прежде европейцев

К северо-востоку от Кейптауна, в горах Кёсберг (Koesberg), имеется прелюбопытная наскальная живопись неведомого существа, которое известно как "рогатый змей". У него нет сходства ни с одним животным, которое обитает в этом регионе сегодня. Загнутые вниз бивни напоминают моржа, но южноафриканская пустыня расположена за тысячи миль от их среды обитания.

Фото: commons.wikimedia.org by Ghedoghedo, CC BY-SA 4.0

В последнем номере журнала PLOS One утверждается, что на рисунке, датируемом периодом между 1821-м и 1835-м годами, народ охотников-собирателей сан изобразил дицинодонта, который населял планету в начале юрского периода (298,9-190,8 млн лет назад). Европейские учёные не описывали дицинодонтов до 1845 года.

Автор статьи Жюльен Бенуа (Julien Benoit) объясняет в интервью журналу Popular Science, что рисунок имеет двойное значение: "Во-первых, для истории науки, поскольку он предполагает, что сан нашли дицинодонтов раньше западных учёных. Во-вторых, культурное значение, поскольку сан включили окаменелости в свою систему верований. В мифах сан говорится о том, что "крупные звери" бродили по земле давным-давно".

Дицинодонты были травоядными терапсидами, обладающими чертами как рептилий, так и млекопитающих, а также двумя характерными бивнями. Латинское название dicynodont означает "два собачьих зуба". Некоторые их виды ещё застали триасовый период, последние окончательно исчезли к его концу, примерно за 200 млн лет до появления homo sapiens.

Окаменелые останки этих существ распространены в области, где расположена пещера. Почему рогатый змей — точное изображение вымершего существа, а не плод фантазии?

"Воображение можно смело исключить, поскольку сан не рисовали вещи, которые были полностью воображаемыми. Их искусство основывалось на реальных элементах, в основном животных", — уверяет Бенуа.

Учёным пока неизвестен масштаб палеонтологических знаний, которыми некогда могли обладать культуры коренных народов Африки. Одним из таких доказательств является пещера Мохали (Mokhali Cave), расположенная в Лесото. В ней находится ещё один фрагмент наскального искусства сан, созданный около 1810 года, на котором изображены динозавры.