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Олег Володин

Аварийно севший Starliner мог зажарить астронавтов у МКС и при посадке

NASA посадило аварийный Starliner "пинком без жареных астронавтов"
Наука

Спускаемая капсула аварийного космического корабля Starliner приземлилась в Нью- Мексико без астронавтов — посадку показали в NASA. 

NASA посадило аварийный Starliner "пинком без жареных астронавтов"
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM

В целях безопасности, корабль выполнил аварийный маневр "breakout burn" ("отрыв", на сленге — "пинок") — он позволил быстрее увести Starliner от МКС и снизить нагрузку на двигатели.

Ранее в NASA опасались, что "сырая" разработка Boeing может попросту врезаться в станцию из-за прежних проблем с двигателями и утечек гелия или взорваться на старте прямо у МКС.

В итоге в режиме "отрыва" Starliner отстыковался в час ночи по Москве и в 7 утра (МСК) совершил посадку. В 20:30 по Москве космическое агентство NASA проводит пресс-конференцию о том, как горе-корабль вернулся домой.

На данный момент западные космо-специалисты в "Х" (бывший Twitter*) и на Reddit обсуждают фактические параметры спуска и последствия для капсулы (а также "что случилось бы с экипажем, вернись он в ней").

Превалируют два мнения:

  1. Корабль бы безопасно вернул экипаж, несмотря на проблемы с двигателями и утечками, полет был бы нервным — но все остались бы живы и здоровы,
  2. Корабль с астронавтами испытал значительные перегрузки и существовала серьёзная угроза как взорваться при отстыковке от МКС, так и на этапе посадки.

По мнению специалистов, NASA покажет внутренности и рабочие узлы Starliner с "определёнными повреждениями оборудования и, возможно, даже обстановки".

По данным Space. com на переговорах с Boeing представители NASA даже доходили до криков, говоря, что Boeing убеждён в хорошем состоянии Starliner, а NASA было не согласно.

По словам анонимного представителя НАСА, переговоры с Boeing стали "горячими", вплоть до криков. Например, сотрудники космического агентства кричали представителям Boeing про "посадку в ад" и даже "жареных астронавтов".

Напомним, что из-за неисправностей с двигателями и утечек из Starliner, корабль был "аварийно" пристыкован к МКС. Американские космонавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс летели на "недельную прогулку" — но вернутся на Crew Dragon от Space X лишь в феврале 2025 года.

От услуг Роскосмоса по оперативному возвращению экипажа NASA отказалось — однако Илон Маск заявил, что "кроме него и русских такое сделать не может никто".

*  в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики (по терминологии, принятой в США — астронавтики). 

Starliner прибыл на МКС в первом испытательном полете с экипажем
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы мкс илон маск
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