Искусственный взрыв Солнца: реальная угроза человечеству?

9:03 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Доктор технических наук, профессор Александр Болонкин в интервью Pravda. Ru рассказал об угрозе, которая — преднамеренно или нет — до недавнего времени фактически игнорировалась .

— Александр Александрович, в прессу просочились сведения, что по Вашей инициативе проводятся исследования возможности искусственного взрыва Солнца. Не могли бы Вы популярно объяснить, что это такое и зачем это надо.

— Тема эта полузакрытая и не афишируется, но я считаю, она самая важная для человечества и люди должны знать об этой опасности.

— А в чем эта опасность?

— Представьте себе, что вы сидите с фанатиком на бочке с бензином. Фанатик убежден, что если он убьет вас — "неверного", то непременно попадет в рай. И он имеет возможность бросить в бочку спичку — после чего вы оба сгорите в огромном пожаре.

— Но мы живем на Земле, а она неспособна гореть!

— Но существуем мы благодаря Солнцу. А Солнце почти на 80% состоит из водородной плазмы. Водород же горючее в водородной бомбе и основной источник солнечного тепла. На Солнце реакция синтеза водородных ядер идет медленно за счет так называемого "туннельного эффекта" потому, что температура Солнца ниже температуры зажигания взрывной термоядерной реакции. Солнце "тлеет", обеспечивая жизнь на Земде. Но если вы хоть в одной точке Солнца превысите эту температуру зажигания, то эта гиганская "бочка" с водородом взорвется, разметает и сожжет всю солнечную систему, все, даже самые отдаленные, планеты.

— Но такой "спички", слава Богу, нет. И нам не о чем беспокоится. Кроме того, никто не захочет совершать самоубийство.

— Вот тут вы (как и большинство людей) глубоко ошибаетесь. Такой "спичкой" может быть специально сконструированная ядерная бомба. А поджигателем — умирающий диктатор тоталитарного государства, имеющего ядерно-ракетное оружие. Люди уже убедились, что в мире полно самоубийц-террористов, которые искренне верят, что чем больше они убъют "неверных", тем скорее попадут в рай.

Астрономы довольно часто наблюдают взрывы так называемых "новых" звезд, когда они испепеляют все окружающие планеты. Многие из астрономов объясняют взрывы естественными причинами. Но эти взрывы (или по крайне мере часть из них) могут быть искусственными — вызванными войнами внутри цивилизаций, овладевшими ядерными технологиями.

Вселенная существует миллиарды лет, имеет миллиарды планет пригодных для жизни биологических существ, способных достигать высоких знаний и технологий. Но никто не только не прилетел к нам, но даже не подал сигнала. Я опасаюсь, это признак того, что цивилизации, овладевшие ядерными технологиями, но неспособные улаживать свои внутренние конфликты мирными средствами, просто взрывают свои солнечные системы.

— Как давно ведутся эти исследования?

— Я высказал свои опасения и предложил начать искать методы защиты от этой самой стращной опасности человечеству еще в 1992 году. К сожалению, американцы (да, видимо, и другие правительства) начинают чесаться, когда их хорошо стукнут по голове кирпичом. Так было с первым спутником Земли, когда американцы потом 12 лет догоняли Советский Союз в космосе (до высадки американцев на Луну), так было с атакой террористов-смертников на Всемирный Торговый Центр в 2001 году, приведшей к смерти более 2000 американцев.

После коллапса СССР конкурент исчез и многие NASA-вские исследования в науке превратились в разворовывание государственных средств. В 2006 г. Научный Комитет всемирно известной организации "Граждане Америки против пустых государственных затрат" (CAGW) даже наградил "NASA-вский Институт Передовых Исследований (NIAC)" и ее директора м-ра Р. Кассанова (R. Cassanova) Псевдо-Нобелевской Премией за псевдо-научные работы. Существующая ситуация хорошо описана в статье А. Джонсона (A.Johnson) и др.

В настоящее время в некоторых странах финансируются исследования по защите Земли от астероидов, снимаются фильмы на эту тему, но никто в высших сферах не задумывается о гораздо более реальной и близкой опасности искусственного взрыва Солнца.

Крупный астероид падает на Землю реже, чем раз в 100 тысяч лет. Даже самый крупный астероид, самое большее, может разрушить один город, но 99% вероятности, что он упадет в океан или пустынной, малонаселенной местности. В то время как более 30 государств стоят на пороге создания ракетно-ядерного оружия, а несколько тоталитарных государств уже им располагают. Накопленных ядерных бомб достаточно, чтобы уничтожить все разумное на Земле, хотя их масса лишь много миллиардная (20 20) часть массы Земли. Но масса Солнца более чем в 300 тысяч раз более массы Земли и оно почти целиком состоит из ядерного горючего. Человечеству надо немедленно принимать меры к тому, чтобы какой-нибудь маньяк-диктатор не отправил всех людей в ядерную топку Солнца.

— Но США и так тратят на НАСА более, чем все остальные государства вместе взятые. А недавно американский президент утвердил новую Программу постройки базы на Луне.

— Все это так, но НАСА превратилось в гиганского малоэффективного монстра, пожирающего гиганские деньги и очень мало дающего новой информации. После развала СССР НАСА потеряло конкурента. Многие экономисты предлагали разделить НАСА на две конкурирующие организации. Новая программа освоения Луны есть чисто политическое решение, связанное с тем, что китайцы планируют примерно в 2020 году высадиться на Луне. Представляете, какой шум поднимется в мире? Все давно забыли, что когда-то амриканцы были на Луне. Обыватель будет считать, что самое передовое и мощное государство в мире — Китай, а США пришли в упадок. Вот почему для Правительства США так важно опередить китайцев. Хотя с научной точки зрения, огромные расходы, связанные с освоением Луны (и Марса) абсолютно неоправданы. Как показано в моих работах, за эти деньги (а это только по НАСА сотни миллиардов долларов) можно превратить Землю в рай.

— Какие меры Вы предлагаете, чтобы предотвратить искусственный взрыв Солнца?

— О всех методах я говорить не могу, но некоторые очевидны и для неспециалистов. Это международная инспекция ООН головок ракет перед запуском на предмет наличия в них ядерного оружия, а главное, создание международных анти-ракет (или лазерного оружия), которые способны уничтожать несанционированные ракеты, летящие в сторону Солнца.

Я бы хотел обратить внимание общественности еще на одну близкую, хотя и не столь страшную опасность. Дело в том, что наука стоит на пороге создания дешевого запала (детонатора) к термоядерной бомбе. Поясню сказанное. Топливо для неторых термоядерных реакций сравнительно дешевое (тот же водород и его изоторы) и в принципе могут быть созданы термоядерные бомбы любой мощности. Однако запалом для них служит дорогостоящая обычная ядерная бомба из урана, плутония и изотопов тяжелых элементов.

Когда будет создан детонатор для термоядерной реакции, мини-термоядерные двигатели (и бомбы) сможет делать любая фирма, располагающая соответствующим оборудованием (что полезно). Но контролировать это производство (и распространение ядерного оружия) станет очень сложно.

— Спасибо за интервью, поздравляю Вас с Новым Годом и надеюсь, что человечество сможет избежать тех бед, которые ему угрожают.

— Я тоже надеюсь на это, но меры защиты надо принимать уже теперь.

Справка Д.т.н., профессор Александр Болонкин — широко известный ученый, работал в советской авиационно-ракетной промышленности, в НАСА, в научных лабораториях Военно-воздушных сил США, преподавал в московских авиационных ВУЗах и американских университетах, автор нашумевшей книги "Безракетные запуски и полеты в космос" (Лондон, Elsevier, 2006), имеет более более 100 научных трудов, член Совета директоров Международного космического агентства (МКА), председатель секции "Межпланетные полеты" МКА.