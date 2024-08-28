Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Рейтинг психологического образования показал рост качества преподавания в частных вузах, педагогических и региональных университетах

В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Наука

Второй экспериментальный рейтинг вузов, реализующих образовательные программы по направлению "психология" был представлен во вторник в ходе круглого стола на площадке агентства "Интерфакс" в Москве.

В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России
Фото: Pravda.Ru by Александра Филатова

По словам руководителя проекта Национальный рейтинг университетов группы "Интерфакс” Алексея Чаплыгина, данные новых источников позволили расширить круг участников рейтингового исследования по сравнению с 2023 годом.

"Изучение тематического коммуникационного пространства показывает повышение интереса к образовательным программам психологии не только классических и медицинских университетов, но и педагогических, а также негосударственных вузов. Ускоренное развитие технологий в сфере ИИ способствует развитию когнитивных наук, наук о мозге и всей психологии. Тем самым задается тренд на усиление влияния антропологических наук, которые способствуют решению множества насущных проблем общества и экономики", — заявил он.

Представляя методику исследования, Алексей Чаплыгин отметил, что на первом этапе для исследования было отобрано 150 университетов, "мы провели анализ тех программ, которые они реализуют по направлению психология, и отбирали только те вузы, те программы, в которых уже состоялся выпуск по этим программам. Мы не ограничивались словами психология, но и смотрели смежные направления, в первую очередь это, конечно, нейронауки, когнитивистика, науки о мозге и т. д."

"В этом году мы фиксируем гораздо более активное участие в этом исследовании педагогических университетов, ну и, соответственно, несколько педагогических университетов вошло не только в топ-50, но и в топ-20 нашего рейтингового исследования", заявил спикер. По его словам, в лидерах большие классические университеты МГУ, СПбГУ, Московский государственный психолого-педагогический университет, НИУ ВШЭ, а также впервые в первую пятерку рейтинга вошел негосударственный "Московский институт психоанализа".

Выступивший на круглом столе первый проректор Московского института психоанализа Александр Демидов подчеркнул важную прогрессивную и экспериментальную роль негосударственных вузов в общей системе образования: "Задача негосударственных вузов, вообще их существенная задача, это эксперимент, это экспериментирование, это проба, это созидательное разрушение наличных границ". В качестве примера он привел активное использование онлайн-технологий в обучении, которые еще 10 лет назад многие критиковали, но время подтвердило правоту эксперимента и "сегодня это уже никому не кажется странным".

"У нас на уровне магистратуры 26 образовательных программ по психологии. Самая популярная — это психологическое консультирование. Но для меня как психолога принципиально важны такие программы магистратуры, как психодрама и ролевой тренинг, экзистенциальная психология и логотерапия… В этом плане это определенные точки не только рефлексии, но и развития, собственно, той предметной среды, в которой мы как психологи находимся", — заявил Александр Демидов.

В мероприятии также приняли участие известные психологи, руководители вузов и кафедр психологии, в частности,

  • ректор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук Алексей Забелин;
  • проректор по научно-методической работе РосНОУ, доктор педагогических наук, профессор Тимур Сливин;
  • и. о. декана факультета психологии СПбГУ, заведующая кафедрой психологии личности, доктор психологических наук Светлана Костромина;
  • руководитель департамента психологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заместитель декана факультета, кандидат психологических наук Мария Чумакова;
  • президент международной профессиональной ассоциации психологов, кандидат психологических наук Ольга Хлебодарова.

Разговор шел не только о результатах развития образовательных программ по направлению "психология", но и о будущем развитии психологии как предмета обучения и как науки. Цифровизация и развитие технологий искусственного интеллекта и будущее профессии психолога стали одними из этих тем.

Как заявил заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, академик Александр Асмолов, "мы видим, и акцент был сделан точно, что сегодня всё больше и больше мы понимаем нелепость отождествления искусственного интеллекта с естественным, что мы понимаем всю научную необоснованность заявлений о том, что искусственный интеллект сильнее, чем естественный интеллект".

"Простите, а кто знает, на что способен наш естественный интеллект? Есть много видов естественного интеллекта, и поэтому здесь большая проблема. Именно поэтому для меня важно, что киберпсихология становится одной из ведущих дисциплин. В ряде факультетов это направление развивается. И пионером этого направления, первым его разработчиком в нашей стране является профессор, академик, заведующий кафедрой социальной психологии и антропологии Московского института психоанализа Галина Солдатова. Именно она предложила идеи цифровой социализации и киберпсихологии, и эти идеи, для нас важные, предложенные Галиной Солдатовой, в буквальном смысле сегодня становятся одним из важнейших линий науки. Важно по представленному сегодня рейтингу нам также увидеть то, что психология все более и более начинает коммуницировать с когнитивными науками. Сегодня вы знаете все, что в ВАКе выделено новое направление, cognitive science, когнитивные науки. И психология связана с когнитивными науками. Это для нас сегодня важно", — подчеркнул Александр Асмолов.

Топ-10 рейтингового списка:

  1. Московский государственный университет имени Ломоносова
  2. Санкт-Петербургский государственный университет
  3. Московский государственный психолого-педагогический университет
  4. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
  5. Московский институт психоанализа
  6. Национальный исследовательский Томский государственный университет
  7. Российская академия государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ
  8. Российский государственный педагогический университет имени Герцена
  9. Южный федеральный университет
  10. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Тем не менее, психология объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы. Включает в себя: фундаментальную психологию, выявляющую факты, механизмы и законы психической деятельности, прикладную психологию, изучающую психические явления в естественных условиях (с опорой на фундаментальную психологию), практическую психологию — применение психологических знаний на практике.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы рейтинг психология московский институт психоанализа
Обсудить
Новости Все >
Зеленский специально заранее сдал Донбасс, чтобы его не отобрали силой
Разница между кондиционером и маской для волос: что выбрать
Кардиолог: люди с диабетом могут не чувствовать боли при стенокардии
Пластический хирург Суходолов: в США используют технологии 30-летней давности
Прекращение транзита газа из России может стать проблемой для Европы
Стоит ли рисковать: вся правда о новых китайских двигателях для старых машин
Врач назвал главным способом профилактики лихорадки Западного Нила борьбу с комарами и клещами
Россияне одинаково любят арбузы и дыни, выяснила X5
RSOS: горбатые киты разработали эффективные методы ловли пищи
Советы, как выбрать качественную детскую кровать
Популярное
Полезный томатный сок на зиму: лёгкий способ сохранить помидоры

Узнайте, как легко заготовить полезный томатный сок на зиму без соли, чтобы сохранить урожай и обеспечить себя натуральным напитком.

Как закрыть томатный сок на зиму без стерилизации
"Тонкости туризма": туристка из РФ назвала премиум-отель в Турции "прекрасной обёрткой", далёкой от идеала
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
"Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова Путин пригласил Гросси посетить Курскую АЭС, чтобы исключить повторение Чернобыля Любовь Степушова
Как понять, что собака не любит своего хозяина?
Уход за пионами в сентябре: главное
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Последние материалы
Доллар может вырасти до 94 рублей в сентябре
Как уменьшить негативное влияние сидячего образа жизни?
Фигуристку академии Плющенко дисквалифицировали за допинг
YouTube-блогер Валерия Лысенко раскритиковала Тюмень
Как настроение хозяина влияет на эмоциональное состояние собаки
В России обнаружили продукты с будущей датой производства
Как защититься от энергетических вампиров: три лайфхака от эксперта
Жителей ХМАО зовут работать грузчиками на зарплату почти в 250 тысяч рублей
Эффективные меры защиты капусты от вредителей на участке
Каждый лишний час с телефоном в руках сокращает шансы дожить до 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.