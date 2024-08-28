Рейтинг психологического образования показал рост качества преподавания в частных вузах, педагогических и региональных университетах

В экспериментальный рейтинг вошли 50 лучших университетов России

Второй экспериментальный рейтинг вузов, реализующих образовательные программы по направлению "психология" был представлен во вторник в ходе круглого стола на площадке агентства "Интерфакс" в Москве.

Фото: Pravda.Ru by Александра Филатова

По словам руководителя проекта Национальный рейтинг университетов группы "Интерфакс” Алексея Чаплыгина, данные новых источников позволили расширить круг участников рейтингового исследования по сравнению с 2023 годом.

"Изучение тематического коммуникационного пространства показывает повышение интереса к образовательным программам психологии не только классических и медицинских университетов, но и педагогических, а также негосударственных вузов. Ускоренное развитие технологий в сфере ИИ способствует развитию когнитивных наук, наук о мозге и всей психологии. Тем самым задается тренд на усиление влияния антропологических наук, которые способствуют решению множества насущных проблем общества и экономики", — заявил он.

Представляя методику исследования, Алексей Чаплыгин отметил, что на первом этапе для исследования было отобрано 150 университетов, "мы провели анализ тех программ, которые они реализуют по направлению психология, и отбирали только те вузы, те программы, в которых уже состоялся выпуск по этим программам. Мы не ограничивались словами психология, но и смотрели смежные направления, в первую очередь это, конечно, нейронауки, когнитивистика, науки о мозге и т. д."

"В этом году мы фиксируем гораздо более активное участие в этом исследовании педагогических университетов, ну и, соответственно, несколько педагогических университетов вошло не только в топ-50, но и в топ-20 нашего рейтингового исследования", заявил спикер. По его словам, в лидерах большие классические университеты МГУ, СПбГУ, Московский государственный психолого-педагогический университет, НИУ ВШЭ, а также впервые в первую пятерку рейтинга вошел негосударственный "Московский институт психоанализа".

Выступивший на круглом столе первый проректор Московского института психоанализа Александр Демидов подчеркнул важную прогрессивную и экспериментальную роль негосударственных вузов в общей системе образования: "Задача негосударственных вузов, вообще их существенная задача, это эксперимент, это экспериментирование, это проба, это созидательное разрушение наличных границ". В качестве примера он привел активное использование онлайн-технологий в обучении, которые еще 10 лет назад многие критиковали, но время подтвердило правоту эксперимента и "сегодня это уже никому не кажется странным".

"У нас на уровне магистратуры 26 образовательных программ по психологии. Самая популярная — это психологическое консультирование. Но для меня как психолога принципиально важны такие программы магистратуры, как психодрама и ролевой тренинг, экзистенциальная психология и логотерапия… В этом плане это определенные точки не только рефлексии, но и развития, собственно, той предметной среды, в которой мы как психологи находимся", — заявил Александр Демидов.

В мероприятии также приняли участие известные психологи, руководители вузов и кафедр психологии, в частности,

ректор Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук Алексей Забелин ;

; проректор по научно-методической работе РосНОУ, доктор педагогических наук, профессор Тимур Сливин ;

; и. о. декана факультета психологии СПбГУ, заведующая кафедрой психологии личности, доктор психологических наук Светлана Костромина ;

; руководитель департамента психологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, заместитель декана факультета, кандидат психологических наук Мария Чумакова ;

; президент международной профессиональной ассоциации психологов, кандидат психологических наук Ольга Хлебодарова.

Разговор шел не только о результатах развития образовательных программ по направлению "психология", но и о будущем развитии психологии как предмета обучения и как науки. Цифровизация и развитие технологий искусственного интеллекта и будущее профессии психолога стали одними из этих тем.

Как заявил заведующий кафедрой психологии личности МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор психологических наук, академик Александр Асмолов, "мы видим, и акцент был сделан точно, что сегодня всё больше и больше мы понимаем нелепость отождествления искусственного интеллекта с естественным, что мы понимаем всю научную необоснованность заявлений о том, что искусственный интеллект сильнее, чем естественный интеллект".

"Простите, а кто знает, на что способен наш естественный интеллект? Есть много видов естественного интеллекта, и поэтому здесь большая проблема. Именно поэтому для меня важно, что киберпсихология становится одной из ведущих дисциплин. В ряде факультетов это направление развивается. И пионером этого направления, первым его разработчиком в нашей стране является профессор, академик, заведующий кафедрой социальной психологии и антропологии Московского института психоанализа Галина Солдатова. Именно она предложила идеи цифровой социализации и киберпсихологии, и эти идеи, для нас важные, предложенные Галиной Солдатовой, в буквальном смысле сегодня становятся одним из важнейших линий науки. Важно по представленному сегодня рейтингу нам также увидеть то, что психология все более и более начинает коммуницировать с когнитивными науками. Сегодня вы знаете все, что в ВАКе выделено новое направление, cognitive science, когнитивные науки. И психология связана с когнитивными науками. Это для нас сегодня важно", — подчеркнул Александр Асмолов.

Топ-10 рейтингового списка:

Московский государственный университет имени Ломоносова Санкт-Петербургский государственный университет Московский государственный психолого-педагогический университет Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Московский институт психоанализа Национальный исследовательский Томский государственный университет Российская академия государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ Российский государственный педагогический университет имени Герцена Южный федеральный университет Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Тем не менее, психология объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы. Включает в себя: фундаментальную психологию, выявляющую факты, механизмы и законы психической деятельности, прикладную психологию, изучающую психические явления в естественных условиях (с опорой на фундаментальную психологию), практическую психологию — применение психологических знаний на практике.