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Любовь Степушова

NASA не может обеспечить безопасное возвращение астронавтов с МКС

Россия может вернуть застрявших астронавтов с МКС, но нужно политическое решение
Наука

NASA отложила до конца августа принятие решения о том, когда и как вернуть домой двух астронавтов, которые застряли на МКС. Единственный безопасный вариант — на "Союзе".

Россия может вернуть застрявших астронавтов с МКС, но нужно политическое решение
Фото: flickr.com by NASA Роберт Марковиц is licensed under В общественном достоянии в Соединенных Штатах

Позор "Боинга" — двигатели Starliner не справились со стыковкой к МКС

Проблема возникла с кораблём-носителем Starliner компании "Боинг", на котором астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс стартовали к Международной космической станции (МКС) в начале июня. Их экспедиция должна была завершиться за неделю, а продолжается уже более двух месяцев.

Как пишет nbc news. com, это был первый полёт Starliner, и если бы он завершился успешно, то Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США смогло бы сертифицировать "Боинг" для выполнения регулярных полетов на МКС.

Но пять двигателей Starliner вышли из строя во время стыковки. Также произошла утечка гелия из двигательной системы во время полета — проблема, о которой в NASA знали, но "Боинг" не доработал.

Вдобавок ко всему на выход в открытый космос астронавтам наложен мораторий — вышли из строя их скафандры. По имеющимся данным, они живут в условиях, далеких от идеальных: им не хватает мест для сна, они испытывают растущий психологический стресс и риски для здоровья.

NASA рассматривает два варианта спасения астронавтов

Рассматриваются два варианта возвращения:

  1. Решить проблемы со Starliner. В NASA заявили, что вместе с инженерами "Боинга" они разобрали и тестируют двигатель корабля, аналогичный тем, что на орбите. Также пытаются разобраться с утечкой гелия. Для этого в лаборатории также разобрали сервисный модуль. Однако есть риск — неисправные двигатели Starliner могут привести к потере управления космическим кораблем сразу после расстыковки с МКС, что может закончиться аварией .
  2. Использовать корабль Dragon конкурирующей с "Боингом" компании SpaceX, который должен доставить новых астронавтов на орбитальную станцию ​​в сентябре в рамках проекта Crew-9. NASA заявила, что может отправить двух астронавтов вместо запланированных четырёх, и на свободные два места на пути назад посадить Уилмора и Уильямс в конце экспедиции Crew-9 в феврале.

По данным NASA, в этом случае Starliner вернётся на Землю без экипажа. Главная проблема в этом случае — обеспечить процесс жизнедеятельности астронавтов и оборудования корабля.

Старт к МКС носителя Dragon запланирован на 18 августа, но нет уверенности, что запуск состоится, так как тоже есть технические проблемы.

Третий вариант спасения астронавтов — попросить Россию

Есть и третий вариант — попросить Россию забрать астронавтов на "Союзе". Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе выступления на форуме "Территория смыслов" сказал, что космос должен быть вне политики, поэтому российская сторона бережно относится к сохранению взаимодействия в рамках международного проекта МКС.

"Сегодня у американских коллег проблемы со Starliner, они не знают, как спустить экипаж. Мы в постоянном диалоге с ними", — заявил Борисов.

Однако нужно политическое решение в Вашингтоне. Возглавляет Национальный космический совет вице-президент и теперь кандидат на пост президента США Камала Харрис. Она опасается негативных отзывов в прессе о космической катастрофе, поэтому решение будет отложено до окончания выборов в ноябре.

"Возвращение Уильямс и Уилмора на борту неисправного Starliner было бы слишком рискованным для её президентских перспектив", — считает "Нью- Йорк пост".

В 2014 году компании "Боинг" и SpaceX получили многомиллиардные контракты на обеспечение американского космического агентства полётами на МКС после завершения программы космических челноков в 2011 году. Но до сих пор надёжный корабль-носитель ими не создан. Проблемы, как мы видим — с двигателями. В результате чего Соединенным Штатам долгое пришлось полагаться на российские ракеты "Союз" для доставки экипажей. Сейчас с большой долей риска летает Dragon.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы камала харрис
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