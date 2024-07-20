Boom XB-1. Для чего США испытывают новый гиперзвуковой экспериментальный самолёт

Стартовали лётные испытания экспериментального самолёта Boom XB-1.
Подготовка этого полёта растянулась на несколько лет. И вот компания из США Boom Technology (торговая марка Boom Supersonic) начала испытания самолёта-демонстратора технологий XB-1 Baby Boom.
С помощью этого самолёта планируется отработать несколько новых решений и технологий, которые потом будут использованы в проекте сверхзвукового пассажирского лайнера Boom Overture.
Первый полёт опытного XB-1 состоялся 22 марта этого года. Площадкой для испытаний был выбран калифорнийский аэродром Мохаве. Полёт выполнялся в небе над пустыней. В компании отметили, что это весьма символично — именно в данном воздушном пространстве в 1947 году впервые человечество превысило скорость звука в горизонтальном полёте.
Первый полёт под управлением летчика-испытателя Билла Шумейкера и самолёта "Бэби-Бум" признан успешным. Эксперимент в целом подтвердил расчёты, показав правильность технических решений. Теперь самолёт готовят к следующим тестам, которые помогут собрать объём информации для программы Boom Overture.
Boom XB-1, также известный как "Baby Boom", является демонстрационным сверхзвуковым самолётом, разработанным американской авиастроительной компанией. Он является прототипом будущего коммерческого сверхзвукового пассажирского лайнера Overture, который компания планирует вывести на рынок в ближайшие годы.
Основные характеристики
Цели и задачи
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.