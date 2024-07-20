Boom XB-1. Для чего США испытывают новый гиперзвуковой экспериментальный самолёт

Начались испытания экспериментального самолёта США — Boom XB-1

Стартовали лётные испытания экспериментального самолёта Boom XB-1.

Фото: unsplash.com by E T T T O, PDM

Подготовка этого полёта растянулась на несколько лет. И вот компания из США Boom Technology (торговая марка Boom Supersonic) начала испытания самолёта-демонстратора технологий XB-1 Baby Boom.

О чём речь?

С помощью этого самолёта планируется отработать несколько новых решений и технологий, которые потом будут использованы в проекте сверхзвукового пассажирского лайнера Boom Overture.

Первый полёт опытного XB-1 состоялся 22 марта этого года. Площадкой для испытаний был выбран калифорнийский аэродром Мохаве. Полёт выполнялся в небе над пустыней. В компании отметили, что это весьма символично — именно в данном воздушном пространстве в 1947 году впервые человечество превысило скорость звука в горизонтальном полёте.

Первый полёт под управлением летчика-испытателя Билла Шумейкера и самолёта "Бэби-Бум" признан успешным. Эксперимент в целом подтвердил расчёты, показав правильность технических решений. Теперь самолёт готовят к следующим тестам, которые помогут собрать объём информации для программы Boom Overture.

История

Boom XB-1, также известный как "Baby Boom", является демонстрационным сверхзвуковым самолётом, разработанным американской авиастроительной компанией. Он является прототипом будущего коммерческого сверхзвукового пассажирского лайнера Overture, который компания планирует вывести на рынок в ближайшие годы.

Основные характеристики

Производитель: Boom Supersonic

Тип: Демонстрационный сверхзвуковой самолёт

Длина: 21,6 м

Размах крыла: 5,2 м

Максимальная скорость: 2,2 Маха (приблизительно 2700 км/ч)

Двигатели: Три турбореактивных двигателя General Electric J85-15

Материалы: Высокомодульные углеродные композиты.

Цели и задачи