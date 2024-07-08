Основным драйвером ураганов является антропогенный фактор — геофизик Андрей Киселёв

Геофизик Андрей Киселёв: климатическое оружие — это миф

11:01 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Участившиеся ураганы в разных регионах России — закономерные события, связанные с нашей жизнедеятельностью. Во всём мире растёт число природных катаклизмов, учёные бьют тревогу: мы стоим на пороге климатической катастрофы. Успеет ли человечество предотвратить её или точка невозврата уже пройдена?

На вопросы Pravda.Ru отвечает кандидат физико-математических наук, ведущий, научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселёв.

Причины участившихся ураганов

— Мы все видим, что происходит с климатом. В России в одном месте у нас лесные пожары, в другом — наводнения. Москву уже во второй раз накрыло мощным ураганом, кое-где даже наблюдались смерчи. Есть ли у вашей обсерватории данные о том, насколько частота природных аномалий в России увеличилась за последние десять лет?

— Есть данные Росгидрометцентра, есть статистика, согласно которой число катаклизмов за последние десятилетия выросло как минимум вдвое по сравнению с периодом конца прошлого века.

В прошлом году их было зафиксировано 448. Если говорить о статистике, в первые 20 лет нынешнего столетия случилось 371 опасное гидрометеорологическое явление. Фактически каждый день где-то что-то происходило. Причём цифры, которые я назвал, относятся исключительно к тем случаям, когда был нанесён ущерб либо экономике, либо благополучию людей. "Более безопасных" событий происходит обычно в два-три раза больше.

— В чём же причина, того, что растёт частота таких явлений и увеличивается их сила?

— Если говорить кратко, то идея очень проста. Из курса физики мы знаем, что чем выше температура системы, тем большей энергией она обладает. Значит, при глобальном потеплении (а над Россией, кстати, потепление идет в 2,7 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару) эта дополнительная энергия требует выхода. И одним из проявлений таких выходов являются всевозможные погодно-климатические аномалии.

Страховые агентства не просто замеряют такие случаи, но и ранжируют их. Так вот, наибольший ущерб приносят ливни, наводнения, засухи. На втором месте — ветровые нагрузки:

торнадо,

штормы,

ураганы,

смерчи

и т. д.

— В потеплении климата виноват только антропогенный фактор или и какие-то другие процессы?

— Видите ли, весь вопрос в масштабе явления. Конечно, сказываются какие-то местные факторы, например, рельеф, географическое положение страны или населённого пункта.

Основным фактором, или, как сейчас принято говорить, драйвером, является именно антропогенный фактор, то есть усиление парникового эффекта за счёт дополнительного выброса в атмосферу парниковых газов, в первую очередь СО2 и метана.

— Недавно была зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце, учёные много говорят сегодня о повышении активности Солнца и даже о том, что магнитные полюса стали смещаться. Могут ли эти факторы оказывать влияние на климат, в том числе стать причиной стихийных бедствий?

— Нет, на климат серьёзного заметного влияния оказывать они не могут, потому что это краткосрочные явления, а климат оперирует понятиями десятилетий.

— Есть точка зрения, что человек влияет на климат не только путём выброса в атмосферу СО2, но также с помощью рассеивания химикатов, вызывающих осадки. Многие говорят, что нельзя исключать влияния расположенной в США станции HAARP, которая нагревает ионный слой в атмосфере и тем самым также может оказывать влияние на погоду. Стоит учитывать эти факторы?

— Воздействие химического разгона облаков оказывает локальный эффект. В глобальном масштабе — это ничто.

Климатическое оружие — миф, я в это не верю. Оно крайне ненадёжно, особенно по сравнению с другими существующими видами вооружений.

— Какие регионы России находятся под угрозой удара стихии? Где нам ожидать новых лесных пожаров и наводнений?

— Сложно сказать...

Наводнения, в первую очередь, можно ожидать на побережьях, на Дальнем Востоке, например.

Пожары: по статистике, по крайней мере в 90% случаев они происходят в результат человеческой деятельности — неаккуратного обращения с огнём, поджоги.

Здесь это от человека зависит. На территории России могут происходить разные типы климатических катаклизмов.

Например, волны тепла, когда на достаточно длительный промежуток времени устанавливается очень жаркая, на 5 градусов выше средней климатической нормы, погода. Классический пример — 2010 год, когда практически вся европейская часть России в течение двух месяцев страдала от непомерной жары. Подобные явления наблюдаются и в другие годы, просто они менее значимы, продолжаются в течение более коротких промежутков времени, и, соответственно, человек как-то приспосабливается к ним, хотя это и не очень просто.

Поэтому говорить о том, что мы можем прогнозировать, что, где и когда произойдёт, нельзя. Каждый отдельный случай складывается из двух компонентов.

Антропогенный фактор. Внутренние изменчивости системы, на которую влияют явления, происходящие независимо от того, теплее или холоднее в данный момент атмосфера.

Поэтому считается, что за каждый отдельный случай ответственность несёт именно внутренняя изменчивость системы. А вот то, что катаклизмы случаются все чаще и чаще, — это уже ответственность человека.

Об Эль-Ниньо

— Из глобальных факторов можно упомянуть, например, течение Эль-Ниньо. Говорят, что как раз в этом году оно активизировалось, и, соответственно, потепление, которое мы сейчас наблюдаем, происходит, в том числе, благодаря этому явлению.

— Немного не так. Очередное Эль-Ниньо появилось в прошлом году, и именно прошлый год побил температурные рекорды последнего времени.

Для сравнения, до этого рекордным был 2016 год, тогда превышение температуры над доиндустриальным уровнем составило 1,2 градуса. Прошлый год дал нам официальный результат — 1,45 градуса. Скачок произошёл на четверть градуса.

Это очень серьёзно. Более того, в известной степени мы приблизились к одному из пороговых значений, зафиксированных в Парижском соглашении. Там говорится о двух градусах как критической точке, но подчёркивается, что лучше не превышать отметку в полтора градуса. А при значении 1,45 можно говорить, что мы уже практически вплотную подошли.

Теперь, что касается Эль-Ниньо.

По статистике (а Эль-Ниньо изучен не очень хорошо, хотя известно об этом явлении уже больше века), наиболее сильные рекорды температуры происходят именно в годы, совпадающие с сильным Эль-Ниньо — 2016-й, 2023-й годы.

Эль-Ниньо продолжается обычно от 9 до 12 месяцев, обычно появляется в конце года. В прошлом году он появился раньше, и сейчас уже, судя по сообщениям, сходит на нет. Озвучивались прогнозы о том, что прошлый год был рекордный, а этот — побьёт старый рекорд. Поживём — увидим.

Климатическая карта Земли

— Археологи на основании раскопок составили климатическую карту Земли на протяжении миллионов лет. Были периоды полного оледенения, были периоды, когда практически вообще нигде не было льда, везде стояла жаркая погода. Может быть, мы опять попадаем в такой жаркий период?

— Есть астрономический фактор, то есть положение Солнца относительно Земли, Юпитера и ещё ряда планет. Это так называемые циклы Миланковича, описанные в 40-е годы прошлого века. С появлением компьютерных технологий учёные стали более внимательно их изучать, смогли произвести расчёты с помощью моделей. Циклы работают, но на огромных промежутках времени, скажем, от десяти о нескольких сотен тысяч лет.

На жизнь одного или нескольких поколений они влияния не оказывают, потому что на этом промежутке времени изменение параметров взаимного расположения перечисленных астрономических тел очень незначительно.

Как спастись от климатических катастроф

— Как вы считаете, человечество совместными усилиями сможет стабилизировать климат или процесс уже необратим и дальше будет только хуже?

— Теоретически он ещё обратим, поскольку нигде не доказано, что увеличение на два градуса — это точка невозврата. Следовательно, какими-то усилиями можно что-то изменить. Но, как вы понимаете, эти усилия не очень скоординированы. Каждая крупная страна является мощным эмитентом парниковых газов. Выработка взаимных договорённостей о том, как действовать, довольно слабая.

В Парижском соглашении записано, что каждое государство, признавая саму идею необходимости сокращения выбросов парниковых газов, действует ровно так, как оно считает целесообразным.

Понятно, что в этой ситуации есть большое искушение переложить всю тяжесть проблем на соседа. Поэтому я могу выразить только очень скромный оптимизм. Пока государства, люди не объединятся вокруг некой очевидной проблемы, всё будет происходить медленно.

Неслучайно в Парижском соглашении 2015 года впервые появился пункт о том, что нужно адаптироваться к тому, что происходит. Это служит косвенным признанием того, что быстро эта проблема не решится.

С другой стороны, приспосабливаться — очень непростая задача. Это наводнения, засухи, сход лавин. И опыт приспособления очень разный, его не всегда можно перенести в чистом виде из одной страны в другую. Поэтому приходится методом проб и ошибок решать эту проблему. В известной степени, она уже решается: в этом десятилетии каждой страной разрабатываются планы по адаптации к сегодняшним и будущим изменениям климата.