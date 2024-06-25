Битва за Космос. Грунтом с обратной стороны Луны Китай присыпает могилы врагов

Взятие грунта с обратной стороны Луны — сложная техническая задача

3:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые в истории человечества китайцы доставили на Землю грунт с обратной стороны Луны.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зонд из КНР "Чанъэ-6" доставил на нашу планету грунт с образцами спутника Земли.

А на вопросы, чем же это уникально, и что дадут нам эти образцы, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Чем это взятие "пробы" уникально?

"Здесь что нужно особенно отметить? Это 11-я точка Луны, с которой взят грунт. Шесть взяли американцы, три — Советский Союз и одну ранее взял Китай. Это вторая китайская "проба". Взятие грунта с обратной стороны Луны — сложная техническая задача. И по балистике это достаточно сложно сделать, и требуется обеспечить связь с аппаратом, который находится вне зоны прямой радиовидимости. То есть, надо запускать спутник-ретранслятор. С научной точки зрения уникальность — это ещё одна точка, с которой взят грунт. Но фундаментально, конечно, обратная сторона Луны по химическому составу не может сильно отличаться от той, которую мы видим, с которой взяты все остальные пробы грунта. Но Китай очень внимательно относится к вопросам престижа, политического эффекта. И, конечно, взятие с обратной стороны Луны для тех, кто мельком следит за космосом, это более существенное достижение, чем оно есть на самом деле. Создается сильное впечатление, но это действительно трудная задача. Это тоже важно".

А что дадут нам эти образцы спутника Земли?

"В принципе, сейчас человечество подходит к тому моменту, когда начинаются работы по освоению ресурсов Луны, в первую очередь, воды. Причём, эти ресурсы не для того, чтобы возить их на Землю, у нас тут воды хватает, например. Они нужны для того, чтобы использовать их там же в Космосе. Вода — это идеальное ракетное топливо. Естественно, другие металлы там есть в достаточном количестве, можно добывать. Поэтому сейчас Китай и Соединенные Штаты ставят задачу высадки человека на Луну и переходить к созданию там пилотируемой базы, которая займется не только научными исследованиями, но еще и вопросами добычи и использования лунных ресурсов".

Вы говорите, что эта 11-я точка никакого триумфа для человечества не имеет?

"Политически или имиджево — это очень существенно. Обратная сторона почти недостижима, очень сложно там. Да, действительно сложно. Но с точки зрения науки это просто 11-я точка".

Это просто очередная галочка Китаю?

"Да, именно! На большинство людей это производит сильное впечатление. Хотя это действительно серьёзное достижение, и я не хочу его приуменьшать. Но, конечно, для политических целей, для имиджа китайцы будут это широко использовать, они очень ценят такие вещи".

Досье

Первым аппаратом, который доставил на Землю образцы лунного грунта, был советский аппарат "Луна-16". Это произошло в далёком 1970 году.

"Луна-16” — это советская автоматическая межпланетная станция, запущенная в 1970 году. Она стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на нашу планету. Станция состояла из посадочной ступени, ракеты "Луна — Земля” и возвращаемого аппарата.

Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны