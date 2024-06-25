Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Битва за Космос. Грунтом с обратной стороны Луны Китай присыпает могилы врагов

Взятие грунта с обратной стороны Луны — сложная техническая задача

3:39
Наука

Впервые в истории человечества китайцы доставили на Землю грунт с обратной стороны Луны.

Взятие грунта с обратной стороны Луны — сложная техническая задача
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зонд из КНР "Чанъэ-6" доставил на нашу планету грунт с образцами спутника Земли.

А на вопросы, чем же это уникально, и что дадут нам эти образцы, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Чем это взятие "пробы" уникально?

"Здесь что нужно особенно отметить? Это 11-я точка Луны, с которой взят грунт. Шесть взяли американцы, три — Советский Союз и одну ранее взял Китай. Это вторая китайская "проба". Взятие грунта с обратной стороны Луны — сложная техническая задача. И по балистике это достаточно сложно сделать, и требуется обеспечить связь с аппаратом, который находится вне зоны прямой радиовидимости. То есть, надо запускать спутник-ретранслятор.

С научной точки зрения уникальность — это ещё одна точка, с которой взят грунт. Но фундаментально, конечно, обратная сторона Луны по химическому составу не может сильно отличаться от той, которую мы видим, с которой взяты все остальные пробы грунта. Но Китай очень внимательно относится к вопросам престижа, политического эффекта. И, конечно, взятие с обратной стороны Луны для тех, кто мельком следит за космосом, это более существенное достижение, чем оно есть на самом деле. Создается сильное впечатление, но это действительно трудная задача. Это тоже важно".

А что дадут нам эти образцы спутника Земли?

"В принципе, сейчас человечество подходит к тому моменту, когда начинаются работы по освоению ресурсов Луны, в первую очередь, воды. Причём, эти ресурсы не для того, чтобы возить их на Землю, у нас тут воды хватает, например. Они нужны для того, чтобы использовать их там же в Космосе. Вода — это идеальное ракетное топливо.

Естественно, другие металлы там есть в достаточном количестве, можно добывать. Поэтому сейчас Китай и Соединенные Штаты ставят задачу высадки человека на Луну и переходить к созданию там пилотируемой базы, которая займется не только научными исследованиями, но еще и вопросами добычи и использования лунных ресурсов".

Вы говорите, что эта 11-я точка никакого триумфа для человечества не имеет?

"Политически или имиджево — это очень существенно. Обратная сторона почти недостижима, очень сложно там. Да, действительно сложно. Но с точки зрения науки это просто 11-я точка".

Это просто очередная галочка Китаю?

"Да, именно! На большинство людей это производит сильное впечатление. Хотя это действительно серьёзное достижение, и я не хочу его приуменьшать. Но, конечно, для политических целей, для имиджа китайцы будут это широко использовать, они очень ценят такие вещи".

Досье

Первым аппаратом, который доставил на Землю образцы лунного грунта, был советский аппарат "Луна-16". Это произошло в далёком 1970 году.

"Луна-16” — это советская автоматическая межпланетная станция, запущенная в 1970 году. Она стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на нашу планету. Станция состояла из посадочной ступени, ракеты "Луна — Земля” и возвращаемого аппарата.

Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы китай космос
Обсудить
Новости Все >
С 2025 года регионы смогут вводить туристический сбор
Врач Москалев: препарат наиболее эффективен при дозировке 2-4 мг в сутки
Полисы ипотечного страхования могут подорожать
Аналитик: укрепление рубля открывает новые возможности
Как вырастить вереск?
Грибы с овощами и яйцами-пашот: как вкусно приготовить
Какие прически могут негативно повлиять на состояние волос
Инцидент случился на горной тропе в Северной Америке
Как с начала 2024 года изменились цены на трёхлетние бизнес-седаны
Профессор Лабин:говорить о завершении дела Ассанжа преждевременно
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Взятие грунта с обратной стороны Луны — сложная техническая задача Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Последние материалы
Игорь Кириллов: на Украину ввозятся компоненты производства "грязной" бомбы
Сборная Испании — вторая в истории, кто всухую выиграл три игры группового этапа Евро
В Европе ошиблись при подсчётах доходов России от продажи энергоресурсов
Врач Лапушкина: посещать стоматолога нужно несколько раз в год
Начались съёмки сериала "Три сестры" с Ларисой Гузеевой
Психолог Наумов рассказал о преодолении летней хандры: следует преодолевать лень
Врач Мартынова: запах изо рта может говорить о заболеваниях полости рта или ЖКТ
ОСН: инъекции ботокса противопоказаны при беременности и приёме антибиотиков
Терапевт Тарасов: болезнь порфирия делает человека похожим на вампира
Певица Клава Кока заплатила 400 тыс. рублей за помятую попой машину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников