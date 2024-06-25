Языком рук можно сказать очень много. Стоит лишь присмотреться

Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем

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Философ Дени Дидро когда-то писал, что после живого слова и улыбки, хотя улыбка порой бледнее жеста, ничто не выражает так ярко нашу мысль, как рука.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Покажи мне свои руки, и я скажу, кто ты", — говорит французская поговорка.

А я перефразирую другую, о друзьях. Действительно, между характером человека и его руками есть какая-то таинственная связь. Другое дело, что мы не так наблюдательны, когда с кем-нибудь ругаемся, смеемся, спорим. Чаще мы смотрим в глаза, а не на руки собеседника. Тем более, что уже сотни лет назад наука о жестах рук получила своё название — хиромантия.

Правда, эксперты в последней считали, что по изгибам линий на ладонях человека, по форме ногтей можно предсказать ваше будущее, забывая, что на руке есть ещё и пальцы. А по большему счёту рука вам подскажет больше.

Языку рук мы учимся с детства

Мы уже с детства перенимаем язык рук взрослых. Хотя еще не понимаем, что наши движения пока подражательны. Например, дети пожимают руки, здороваясь, как взрослые.

Но смысл этого движения маленьким непонятен. Поэтому их пальцы всегда остаются холодными и неподвижными в нашей руке и не отвечают на наше рукопожатие.

Жесты рук разнообразны, как и те чувства, которые передаются ими. Радость и желание выражаются иначе, чем брезгливость и горе. В первом случае мышцы расширяются, во втором — сжимаются.

Но не надо думать, что язык рук прост и у всех укладывается под кальку. Он осложняется массой бессознательных и подражательных движений, чаще всего это наследственность. Также это наследие нашей культуры, определённой исторической эпохи и профессиональной специализации.

Есть, конечно, уже вошедшие в нашу кровь жесты — как рукопожатие при встрече. Но есть и жесты, которыми мы можем замаскировать свои чувства, вводя в заблуждение оппонента.

Есть условные движения рук, обозначающие слова или фразы, но это язык глухонемых. А нередко и здоровых людей, которые предпочитают в некоторых случаях промолчать, отделываясь жестом рук. И, конечно, жесты приличные и неприличные. Последние, полагаю, люди знают лучше, чем первые.

У людей созерцательных, поглощённых своим внутренним миром, руки движутся мало. Человек точно боится движениями рук нарушить течение мыслей. Но иногда и они принимали участие в умственной работе. Например, художник Ари Ренан мог целыми часами сидеть в кресле, обдумывая будущие творения, а его рука с карандашом между пальцами раскачивалась в такт его поэтических дум.

Мистики в молитвенном настроении прижимают руку к сердцу или поднимают их вверх, ближе к Богу. У людей стремительных, подверженных сиюминутному влечению, движения рук порывисты, размашисты, быстры. Жесты человека твёрдой воли резки, коротки и беспрекословны. У ленивых апатичных натур, напротив, рука обыкновенная, толстая, мягкая и вялая. Большой палец пугливо прячется под другие, как будто боится двигаться в одиночестве.

Людей самодовольных рука выдает беспрекословно: она или крутит усы, если они у вас есть, или, засунув два пальца за пуговицы пиджака, выставляет на показ другие. У некоторых они украшены золотыми перстнями. Если у вас на них есть деньги. А также мирно покоятся на животе в сытости и удовлетворении. Посмотрите на портреты Наполеона…

Нас всегда выдают глаза, язык и руки

При удивлении, как писал Рене Декарт ещё столетия назад, руки вздрагивают. Потом, если удивление приятно, ваши руки отделяются от тела и притягиваются к вожделенному предмету. Ну, как тянется ребенок к любимой игрушке. Чем вам приятнее, тем порывистее становятся ваши жесты.

Но если наши руки умеют передавать общие черты характера человека, как же они нам необходимы при эмоциональных порывах… Не важно, с плюсом или минусом наши эмоции. Если к желанию примешивается осторожность, то руки двигаются осторожнее, как бы колеблясь. А когда у вас гнев, угрозы и бешенство? От нетерпения мы барабаним пальцами сначала по коленям, ручкам кресла, по столу. Раздражение возрастает. К крику руки начинают присоединяться уже не только кисть руки, но и локоть, плечо.

И недалёк момент, когда руки приближаются к обидчику. И, если вас не удерживает культура, вы просто замахиваетесь и бьёте, не замечая языка рук своего обидчика.

Соответственно своя роль у рук в минуты боязни, тревоги и испуга. Защищаясь или просто желая спрятаться от беды, мы поднимаем вверх плечи, втягиваем шею, пригибаем голову. А руками как щитом заслоняем своё лицо. Если чувство страха не проходит, руки начинают мелко дрожать, невзирая на все усилия нашей воли. Всё, что мы делаем под эмоциональным воздействием (широкий спектр человеческой натуры), выходит неловким, а подчас и смешным. Буквы ложатся на бумагу неровно, вещи выпадают из рук, обед проливается на скатерть. Это чаще всего касается застенчивых и робких.

Если принять во внимание богатство и необыкновенную изобразительность языка мимики, неудивительно, что искусство стало пользоваться им для своих целей с незапамятных дней. Уже в древности разыгрывались представления без слов. Мимика, глаза, поза тела, несомненно, играли огромную роль в том театре, но не большую, чем язык рук. Так что доверяйте больше рукам.

Американский социолог Ф. Томас всегда приводил мудрое японское изречение:

"Если ты не хочешь выдать себя, следи за своими глазами ещё внимательнее, чем за языком и за рукой — так же внимательно, как и за глазами". И если мы не в состоянии так следить за собой, то остается только одно, и при том это самый лучший совет — будь искренним".