В слюне нашли мощный наркотик

Сплевывать — это, возможно, не просто дурная привычка, но и способ бороться с болью. Одно из веществ, входящих в состав слюны, является мощным болеутоляющим средством. По эффективности его уже сравнили с морфием. Кроме того, оно не вызывает зависимости.
Одно из составляющих слюны является мощнейшим болеутоляющим средством. К таким результатам пришли французские учёные. Причём действие этого вещества настолько эффективно, что исследователи уже собираются создавать средство, которое по своим свойствам превзойдет морфий.
Новое натуральное болеутоляющее вещество опиорфин по своими свойствам, как минимум, в шесть раз превосходит морфий и его аналоги. Естественные (природные) болеутоляющие средства — очень редкая находка. В отличие от синтетических веществ, они не вызывают зависимости и привыкания.
Эффективное действие нового анестетика уже проверено на крысах, теперь учёные, воодушевлённые полученными результатами, проведут клинические испытания на добровольцах.
Действие опиорфина заключается в стимуляции организма к борьбе с болью, объясняет Катрина Роже, ведущий исследователь из института Пастера во Франции. Иначе говоря, новый анестетик предотвращает разрушение важнейших молекул, известных под названием энкефалинов, взаимодействующих с опиатными рецепторами в центральной нервной системе и вызывающих морфиноподобный эффект.
Опиорфин — первое натуральное вещество, обнаруженное у людей, которое использует подобный механизм купирования боли. Учёные уверены, что опиорфин вряд ли выполняет в организме роль болеутоляющего агента — скорее всего, он просто играет важную функцию поддержания целостности ряда веществ.
С помощью опиорфина купируется боль, вызванная
Например, опиорфин преодолевал боль у крыс при инъекции раздражающих веществ или при нанесении им уколов булавкой.
Многие средства массовой информации, в том числе и российские, поспешили заявить о том, что опиорфин нетрудно синтезировать в больших количествах, поэтому нет необходимости в выделении этого вещества непосредственно из слюны. Однако первые синтетические аналоги опиорфина не столь эффективны, как натуральный "слюнный" опиорфин. Исследователи полагают, что до полного успеха пока ещё далеко.
Ряд экспертов, в том числе Санди МакНайт экс-заместитель директора Неврологического Центра при Кембриджском университете призывают не обольщаться первыми успехами, указывая на то, что без удачных клинических экспериментов на добровольцах, говорить о полной победе над болью рано.
Учёными сделан большой шаг в области анестезиологии, при дальнейшем исследовании опиорфина могут быть созданы синтетические анестетики направленного действия, которые будут стабилизировать только энкефалины.
До создания же синтетических форм, опиорфины, по-видимому, будут выделять из слюны. Подобное происходило в 20 веке с инсулином, который в промышленных масштабах добывали из поджелудочных желез крупнорогатого скота.
В свете исследования, проведённого французскими учёными, уже по-другому смотрится привычка большинства китайских граждан, с которой, уже который год, борется правительство Поднебесной — привычка сплевывать, несмотря на высокие штрафы. Шутники уже предложили использовать эту особенность китайского народа, и поставить дело на поток, учитывая тот факт, что население Китая уже превысило 1,1 миллиарда человек.
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