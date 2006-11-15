В слюне нашли мощный наркотик

Сплевывать — это, возможно, не просто дурная привычка, но и способ бороться с болью. Одно из веществ, входящих в состав слюны, является мощным болеутоляющим средством. По эффективности его уже сравнили с морфием. Кроме того, оно не вызывает зависимости.

Слюна полезна, как оказалось

Одно из составляющих слюны является мощнейшим болеутоляющим средством. К таким результатам пришли французские учёные. Причём действие этого вещества настолько эффективно, что исследователи уже собираются создавать средство, которое по своим свойствам превзойдет морфий.

Опиорфин — естественное болеутоляющее средство

Новое натуральное болеутоляющее вещество опиорфин по своими свойствам, как минимум, в шесть раз превосходит морфий и его аналоги. Естественные (природные) болеутоляющие средства — очень редкая находка. В отличие от синтетических веществ, они не вызывают зависимости и привыкания.

Эффективное действие нового анестетика уже проверено на крысах, теперь учёные, воодушевлённые полученными результатами, проведут клинические испытания на добровольцах.

Действие опиорфина заключается в стимуляции организма к борьбе с болью, объясняет Катрина Роже, ведущий исследователь из института Пастера во Франции. Иначе говоря, новый анестетик предотвращает разрушение важнейших молекул, известных под названием энкефалинов, взаимодействующих с опиатными рецепторами в центральной нервной системе и вызывающих морфиноподобный эффект.

Опиорфин — первое натуральное вещество, обнаруженное у людей, которое использует подобный механизм купирования боли. Учёные уверены, что опиорфин вряд ли выполняет в организме роль болеутоляющего агента — скорее всего, он просто играет важную функцию поддержания целостности ряда веществ.

С помощью опиорфина купируется боль, вызванная

и химическими,

и физическими агентами.

Например, опиорфин преодолевал боль у крыс при инъекции раздражающих веществ или при нанесении им уколов булавкой.

Получится ли синтезировать опиорфин в промышленных количествах?

Многие средства массовой информации, в том числе и российские, поспешили заявить о том, что опиорфин нетрудно синтезировать в больших количествах, поэтому нет необходимости в выделении этого вещества непосредственно из слюны. Однако первые синтетические аналоги опиорфина не столь эффективны, как натуральный "слюнный" опиорфин. Исследователи полагают, что до полного успеха пока ещё далеко.

Ряд экспертов, в том числе Санди МакНайт экс-заместитель директора Неврологического Центра при Кембриджском университете призывают не обольщаться первыми успехами, указывая на то, что без удачных клинических экспериментов на добровольцах, говорить о полной победе над болью рано.

Учёными сделан большой шаг в области анестезиологии, при дальнейшем исследовании опиорфина могут быть созданы синтетические анестетики направленного действия, которые будут стабилизировать только энкефалины.

До создания же синтетических форм, опиорфины, по-видимому, будут выделять из слюны. Подобное происходило в 20 веке с инсулином, который в промышленных масштабах добывали из поджелудочных желез крупнорогатого скота.

В свете исследования, проведённого французскими учёными, уже по-другому смотрится привычка большинства китайских граждан, с которой, уже который год, борется правительство Поднебесной — привычка сплевывать, несмотря на высокие штрафы. Шутники уже предложили использовать эту особенность китайского народа, и поставить дело на поток, учитывая тот факт, что население Китая уже превысило 1,1 миллиарда человек.

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