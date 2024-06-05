Личные проекты как мотиватор для развития профессиональных навыков

10:21 Your browser does not support the audio element. Наука

По данным РБК Тренды, 137 тыс. стартапов в день или 50 млн новых компаний в год — такими темпами заходят на глобальный рынок представители малого бизнеса. Всего в разных отраслях мировой экономики работают 305 млн стартапов. Каждый предприниматель открывает для себя мир современного бизнеса, где приходится осваивать новые навыки, получать недостающие знания, чтобы быть успешным.

Фото: Личный архив Константина Астапова

Сегодня мы поговорим с Константином Астаповым, разработчиком в IT, создателем образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков, о том, как собственный IT-стартап помогает быстро развивать навыки универсального разработчика.

— Константин, когда и как вам пришла идея заняться своим проектом?

— Когда я учился на третьем курсе физического факультета МГУ, неожиданно для себя увлекся изучением японского языка и культуры. Я начал активно изучать язык и погружаться в эту тему. Позже я несколько раз ездил в Японию. Сначала на учебу в языковую школу, а спустя какое-то время, обучаясь уже в аспирантуре, ездил по программе научного обмена, которая была организована между МГУ и Университетом Тохоку, в г. Сендай. Это очень меня вдохновило.

Я изучал язык сначала самостоятельно, а позже с репетитором, по стандартным учебникам. Обучение шло тяжело и казалось, что тот материал и те темы, по которым я изучаю язык, совсем не то, что меня интересует, совсем не это привело меня к изучению языка. Я думал, что было бы гораздо приятнее и эффективнее учить язык, наслаждаясь понравившимися произведениями (текстовыми, аудио и видео), просматривая оригинальные произведения на японском с субтитрами — фильмы, мультфильмы, сериалы. Такой способ изучения языков очень популярен, особенно среди тех, кто учит язык самостоятельно без естественной языковой среды. Всегда можно найти в интернете нужные файлы, субтитры, прикрепить к видеофайлу и смотреть.

Однако японские субтитры обладают одной значительной особенностью — они практически не читаемы, даже для человека, который уже имеет базовые знания языка. Когда я это осознал, то подумал, что можно создать онлайн-сервис, на котором будет доступен просмотр видео с субтитрами, но они будут интерактивными и представленными в разобранном виде, чтобы всем было понятно, как прочесть то или иное слово.

— Расскажите подробнее о сервисе. Как он устроен?

— Кликнув на любое слово во время просмотра фильма, пользователю показывается полная информация по нему — все возможные варианты перевода, пояснения и транскрипции. Также можно получить огромный список примеров фраз, где это слово, фраза или конструкция встречается в нашей медиа-базе.

Если хочется закрепить нужную фразу, можно перейти на видеофрагмент в определенный момент времени. Слова можно добавлять в личный словарь и группировать их в наборы для повторения.

На этой онлайн-платформе можно смотреть видеофрагменты с интерактивными субтитрами и использовать различные инструменты для изучения слов и выражений.

Платформа также поддерживает тестирование на основе материала из просмотренных серий. Кроме того, она ориентирована на групповое обучение с помощью преподавателя, который может создавать задания, следить за прогрессом учеников и организовывать уроки.

— Расскажите, как эксперт, в чем особенность вашей онлайн-платформы? Какие моменты отличают ее от конкурентов?

— Отличительной особенностью моей платформы от существующих аналогов на рынке является ее ориентация на групповое обучение с активным участием преподавателя. В отличие от простого индивидуального самообучения, где пользователь работает самостоятельно, моя платформа предоставляет возможность преподавателю создавать и контролировать учебные группы.

Преподаватель, обладающий личным кабинетом на платформе, может приглашать учеников в свои группы и проводить обучение в соответствии с заданным уровнем и целями. Он имеет доступ к различным инструментам, позволяющим настроить уроки под потребности студентов, таким как создание фрагментов видео с пояснениями, разработка тестовых заданий и анализ прогресса учеников через аналитику их личных кабинетов.

Это позволяет не только усилить мотивацию студентов благодаря взаимодействию с преподавателем и другими учениками, но и обеспечить более структурированный и эффективный процесс обучения. Преподаватель может адаптировать материал под потребности группы, объяснять сложные моменты, следить за прогрессом студентов и корректировать учебный процесс в соответствии с результатами.

Смело могу сказать, что мой продукт является не полной альтернативой оффлайновому обучению, а мощным дополнением к нему.

— Что было самым трудным из того, с чем вам пришлось столкнуться при разработке этой платформы?

— С технической точки зрения, поначалу трудным было примерно все. Ядро всей концепции, которую я представил себе тогда — это плеер, который должен быть на сайте, и в котором должны быть интегрированы интерактивные субтитры и много различных элементов управления и навигации по видео. Я видел, что на некоторых сайтах уже было реализовано отдаленно что-то похожее, но то, что я планировал сделать, было на несколько порядков более сложное, красивое и многофункциональное. Тогда я не представлял себе, как смогу это все реализовать, тем более самостоятельно, ведь то время я не сильно разбирался в веб-разработке. Я пробовал встраивать различные готовые решения, но получалась какая-то ерунда — все это работало очень плохо, медленно, не говоря о том, что код был запутанным и написать его правильно и красиво никак не удавалось. В итоге я разрабатывал платформу постепенно и итеративно в течение 4-х лет. Сначала получались примитивные варианты, как с технической точки зрения, так и с точки зрения функционала. Уже потом, когда я освоил все нюансы фронтенд и бекенд разработки, мне удалось сделать классный продукт и при этом абсолютно надежный и грамотно выстроенный с технической точки зрения. Получилась самому реализовать довольно нетривиальную микро-сервисную архитектуру с отдельными сервисами — авторизации, платежного шлюза, таск менеджера, системой управления телеграмм ботами и др. По сути каждый из этих микро сервисов можно выделить и развивать как отдельный проект.

— Вы создали платформу, которая предлагает не только инновационные инструменты для самостоятельного изучения, но и возможность структурированного обучения под руководством опытного преподавателя, что делает процесс обучения более эффективным и интересным для учащихся. Сотни людей получают новые знания, а как ваш проект повлиял на вашу карьеру разработчика?

— Проект был драйвером моего развития, как IT-специалиста в широком смысле этого слова. Многие технические разработки, которые я в дальнейшем использовал в работе, я сначала опробовал на собственном проекте.

У меня был большой опыт работы не просто над игрушечным пет-проектом, а над настоящим бизнес-проектом, хоть в первое время он еще не финансово не окупался. Тем не менее для личного резюме, как разработчика, это очень значимая составляющая. И это привлекало работодателей с точки зрения найма.

— Вам выпала возможность быть лидером разработки в одном известном на российском рынке музыкальном дистрибьюторе МьюзикАллигатор. Это потому что у вас был опыт создания своего IT проекта?

— Думаю да, поскольку у меня уже был богатый опыт создания IT-инфраструктуры и кода с нуля в своем проекте, мне доверили реализовать это и в Мюзик Аллигаторе, тогда продукт компании находился на стадии MVP и нужно было создать надежный и масштабируемый продукт. Это был интересный опыт, когда получилось практически с нуля сделать классный продукт и увеличить пользовательский трафик в сотни раз.

Опыт стартапов дал мне огромное подспорье для карьеры программиста в больших компаниях, которая развивалась параллельно. Получилась потрясающая синергия — карьера в крупных компаниях помогала мне строить свой IT-стартап, который помогал мне в карьере в корпорациях. Как я уже говорил, в своем проекте я изначально создавал и внедрял различные новые собственные разработки или же опробовал свежую технологию в индустрии. И уже потом я использовал опыт применения и переносил технологию на проекты в компании, в которых я мог черпать знания о том, как работают высоконагруженные системы, как устроены бизнес процессы в IT. Так я смог применить этот опыт в своем стартапе.

— Какие у вас планы на будущее?

— В ближайшем будущем у меня есть амбициозные планы по масштабированию образовательной платформы. Я стремлюсь сделать ее универсальной для изучения нескольких иностранных языков одновременно, и также доступной на нескольких языках для пользователей из многих стран мира. Моя цель заключается в том, чтобы сделать процесс обучения более эффективным, удобным и доступным для всех желающих. Я буду развивать новые методики обучения, планирую интегрировать в платформу искусственный интеллект и создавать уникальный контент и гибкую систему рекомендаций для дополнительной стимуляции интереса к изучению нового материала и эффективного повторения пройденного. Я верю, что знание иностранных языков открывает множество возможностей для личного и профессионального развития, и мой проект призван сделать этот процесс увлекательным и результативным для каждого ученика.