Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Личные проекты как мотиватор для развития профессиональных навыков

10:21
Наука

По данным РБК Тренды, 137 тыс. стартапов в день или 50 млн новых компаний в год — такими темпами заходят на глобальный рынок представители малого бизнеса. Всего в разных отраслях мировой экономики работают 305 млн стартапов. Каждый предприниматель открывает для себя мир современного бизнеса, где приходится осваивать новые навыки, получать недостающие знания, чтобы быть успешным.

Личные проекты как мотиватор для развития профессиональных навыков
Фото: Личный архив Константина Астапова

Сегодня мы поговорим с Константином Астаповым, разработчиком в IT, создателем образовательной онлайн-платформы для изучения иностранных языков, о том, как собственный IT-стартап помогает быстро развивать навыки универсального разработчика.

— Константин, когда и как вам пришла идея заняться своим проектом?

— Когда я учился на третьем курсе физического факультета МГУ, неожиданно для себя увлекся изучением японского языка и культуры. Я начал активно изучать язык и погружаться в эту тему. Позже я несколько раз ездил в Японию. Сначала на учебу в языковую школу, а спустя какое-то время, обучаясь уже в аспирантуре, ездил по программе научного обмена, которая была организована между МГУ и Университетом Тохоку, в г. Сендай. Это очень меня вдохновило.

Я изучал язык сначала самостоятельно, а позже с репетитором, по стандартным учебникам. Обучение шло тяжело и казалось, что тот материал и те темы, по которым я изучаю язык, совсем не то, что меня интересует, совсем не это привело меня к изучению языка. Я думал, что было бы гораздо приятнее и эффективнее учить язык, наслаждаясь понравившимися произведениями (текстовыми, аудио и видео), просматривая оригинальные произведения на японском с субтитрами — фильмы, мультфильмы, сериалы. Такой способ изучения языков очень популярен, особенно среди тех, кто учит язык самостоятельно без естественной языковой среды. Всегда можно найти в интернете нужные файлы, субтитры, прикрепить к видеофайлу и смотреть.

Однако японские субтитры обладают одной значительной особенностью — они практически не читаемы, даже для человека, который уже имеет базовые знания языка. Когда я это осознал, то подумал, что можно создать онлайн-сервис, на котором будет доступен просмотр видео с субтитрами, но они будут интерактивными и представленными в разобранном виде, чтобы всем было понятно, как прочесть то или иное слово.

— Расскажите подробнее о сервисе. Как он устроен?

— Кликнув на любое слово во время просмотра фильма, пользователю показывается полная информация по нему — все возможные варианты перевода, пояснения и транскрипции. Также можно получить огромный список примеров фраз, где это слово, фраза или конструкция встречается в нашей медиа-базе.

Если хочется закрепить нужную фразу, можно перейти на видеофрагмент в определенный момент времени. Слова можно добавлять в личный словарь и группировать их в наборы для повторения.

На этой онлайн-платформе можно смотреть видеофрагменты с интерактивными субтитрами и использовать различные инструменты для изучения слов и выражений.

Платформа также поддерживает тестирование на основе материала из просмотренных серий. Кроме того, она ориентирована на групповое обучение с помощью преподавателя, который может создавать задания, следить за прогрессом учеников и организовывать уроки.

— Расскажите, как эксперт, в чем особенность вашей онлайн-платформы? Какие моменты отличают ее от конкурентов?

— Отличительной особенностью моей платформы от существующих аналогов на рынке является ее ориентация на групповое обучение с активным участием преподавателя. В отличие от простого индивидуального самообучения, где пользователь работает самостоятельно, моя платформа предоставляет возможность преподавателю создавать и контролировать учебные группы.

Преподаватель, обладающий личным кабинетом на платформе, может приглашать учеников в свои группы и проводить обучение в соответствии с заданным уровнем и целями. Он имеет доступ к различным инструментам, позволяющим настроить уроки под потребности студентов, таким как создание фрагментов видео с пояснениями, разработка тестовых заданий и анализ прогресса учеников через аналитику их личных кабинетов.

Это позволяет не только усилить мотивацию студентов благодаря взаимодействию с преподавателем и другими учениками, но и обеспечить более структурированный и эффективный процесс обучения. Преподаватель может адаптировать материал под потребности группы, объяснять сложные моменты, следить за прогрессом студентов и корректировать учебный процесс в соответствии с результатами.

Смело могу сказать, что мой продукт является не полной альтернативой оффлайновому обучению, а мощным дополнением к нему.

— Что было самым трудным из того, с чем вам пришлось столкнуться при разработке этой платформы?

— С технической точки зрения, поначалу трудным было примерно все. Ядро всей концепции, которую я представил себе тогда — это плеер, который должен быть на сайте, и в котором должны быть интегрированы интерактивные субтитры и много различных элементов управления и навигации по видео. Я видел, что на некоторых сайтах уже было реализовано отдаленно что-то похожее, но то, что я планировал сделать, было на несколько порядков более сложное, красивое и многофункциональное. Тогда я не представлял себе, как смогу это все реализовать, тем более самостоятельно, ведь то время я не сильно разбирался в веб-разработке. Я пробовал встраивать различные готовые решения, но получалась какая-то ерунда — все это работало очень плохо, медленно, не говоря о том, что код был запутанным и написать его правильно и красиво никак не удавалось. В итоге я разрабатывал платформу постепенно и итеративно в течение 4-х лет. Сначала получались примитивные варианты, как с технической точки зрения, так и с точки зрения функционала. Уже потом, когда я освоил все нюансы фронтенд и бекенд разработки, мне удалось сделать классный продукт и при этом абсолютно надежный и грамотно выстроенный с технической точки зрения. Получилась самому реализовать довольно нетривиальную микро-сервисную архитектуру с отдельными сервисами — авторизации, платежного шлюза, таск менеджера, системой управления телеграмм ботами и др. По сути каждый из этих микро сервисов можно выделить и развивать как отдельный проект.

— Вы создали платформу, которая предлагает не только инновационные инструменты для самостоятельного изучения, но и возможность структурированного обучения под руководством опытного преподавателя, что делает процесс обучения более эффективным и интересным для учащихся. Сотни людей получают новые знания, а как ваш проект повлиял на вашу карьеру разработчика?

— Проект был драйвером моего развития, как IT-специалиста в широком смысле этого слова. Многие технические разработки, которые я в дальнейшем использовал в работе, я сначала опробовал на собственном проекте.

У меня был большой опыт работы не просто над игрушечным пет-проектом, а над настоящим бизнес-проектом, хоть в первое время он еще не финансово не окупался. Тем не менее для личного резюме, как разработчика, это очень значимая составляющая. И это привлекало работодателей с точки зрения найма.

— Вам выпала возможность быть лидером разработки в одном известном на российском рынке музыкальном дистрибьюторе МьюзикАллигатор. Это потому что у вас был опыт создания своего IT проекта?

— Думаю да, поскольку у меня уже был богатый опыт создания IT-инфраструктуры и кода с нуля в своем проекте, мне доверили реализовать это и в Мюзик Аллигаторе, тогда продукт компании находился на стадии MVP и нужно было создать надежный и масштабируемый продукт. Это был интересный опыт, когда получилось практически с нуля сделать классный продукт и увеличить пользовательский трафик в сотни раз.

Опыт стартапов дал мне огромное подспорье для карьеры программиста в больших компаниях, которая развивалась параллельно. Получилась потрясающая синергия — карьера в крупных компаниях помогала мне строить свой IT-стартап, который помогал мне в карьере в корпорациях. Как я уже говорил, в своем проекте я изначально создавал и внедрял различные новые собственные разработки или же опробовал свежую технологию в индустрии. И уже потом я использовал опыт применения и переносил технологию на проекты в компании, в которых я мог черпать знания о том, как работают высоконагруженные системы, как устроены бизнес процессы в IT. Так я смог применить этот опыт в своем стартапе.

— Какие у вас планы на будущее?

— В ближайшем будущем у меня есть амбициозные планы по масштабированию образовательной платформы. Я стремлюсь сделать ее универсальной для изучения нескольких иностранных языков одновременно, и также доступной на нескольких языках для пользователей из многих стран мира. Моя цель заключается в том, чтобы сделать процесс обучения более эффективным, удобным и доступным для всех желающих. Я буду развивать новые методики обучения, планирую интегрировать в платформу искусственный интеллект и создавать уникальный контент и гибкую систему рекомендаций для дополнительной стимуляции интереса к изучению нового материала и эффективного повторения пройденного. Я верю, что знание иностранных языков открывает множество возможностей для личного и профессионального развития, и мой проект призван сделать этот процесс увлекательным и результативным для каждого ученика.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Секрет двойного урожая клубники: правильное мульчирование в июне
Три неожиданных применения консилера: советы от визажистов
На российский рынок выходит новый китайский кроссовер DFSK 500
Новосибирский депутат Госдумы работает в Африке вместе с Сергеем Лавровым
От скорой помощи до стоматологии: какие медицинские услуги покрывает полис ДМС
ВСУ под Харьков перебросили 12 американских пусковых установок М270 MLRS
Как уберечь ногти и кожу рук во время дачного сезона
Макаруны с бразильскими орехами без муки: вкусное печенье
12 июня в Новом Театре пройдет спектакль "Поэзия.doc. Анна Ревякина. Во имя Отца…"
Кинологи ответили, как порадовать свою собаку
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
Годовщина "контрнаступления" ВСУ, "Отважных" прорвались в Новоалександровку Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Последние материалы
Вот почему муравьи селятся на яблоне
Мифы о вреде и пользе интимной жизни в спорте
Секрет двойного урожая клубники: правильное мульчирование в июне
Три неожиданных применения консилера: советы от визажистов
На российский рынок выходит новый китайский кроссовер DFSK 500
Новосибирский депутат Госдумы работает в Африке вместе с Сергеем Лавровым
От скорой помощи до стоматологии: какие медицинские услуги покрывает полис ДМС
ВСУ под Харьков перебросили 12 американских пусковых установок М270 MLRS
Как уберечь ногти и кожу рук во время дачного сезона
Макаруны с бразильскими орехами без муки: вкусное печенье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников