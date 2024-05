Анна Васюкова: "ИИ не может отобрать работу у того, кто постоянно развивается"

Известный ментор для цифровых дизайнеров о том, почему нейросети не смогут победить людей в креативных профессиях.

Бурное развитие нейросетей в последние пару лет заставило многих представителей цифровых профессий смотреть на искусственный интеллект как на конкурента и угрозу. Так, 15% российских дизайнеров, согласно данным отраслевого исследования, проведенного летом 2023 года, опасались, что ИИ-технологии лишат их работы, подменив человеческий труд нейросетевой генерацией. Практика показывает, что нейросети пока не превратились в самостоятельную творческую единицу, говорит известный UX-дизайнер международного уровня Анна Васюкова. При этом, подчеркивает эксперт, фактор ИИ нельзя списывать со счетов — с его появлением порог входа в профессию и объем требований к тем же дизайнерам выросли, а значит, больше нельзя игнорировать профессиональное развитие, полагаясь на прежние знания и оставаясь на прежнем уровне. О растущем значении непрерывного обучения и том, как обойти искусственный интеллект на долгой дистанции — в интервью с Анной Васюковой, которая вошла в ТОП-100 менторов ADP List 2022 года.

— Анна, на протяжении последних полутора лет мы то и дело слышим, что искусственный интеллект вот-вот отнимет работу у представителей креативных профессий, в том числе дизайнеров. Будучи ведущим продуктовым дизайнером с обширным опытом работы в международных компаниях, как вы оцениваете эти риски? Насколько сбылись опасения?

— Хотя искусственный интеллект и демонстрирует хорошие результаты, которые продолжают со временем улучшаться, большой угрозы с его стороны для современных дизайнеров я не вижу. Скорее, наоборот, ИИ дает дизайнерам больше возможностей для развития, например, помогает с поиском референсов, генерирует и редактирует нужный контент. Возможности нейросетей ограничены уже опубликованной информацией — их творчество всегда вторично, оно ограничено рамками работ других людей. Если отрезать ИИ от притока новых данных, то он зациклится, остановится в развитии. При этом люди в своей работе могут эти рамки раздвинуть, вывести творчество на новый уровень, самостоятельно придумав что-то новое. Но им для этого тоже нужно постоянно обучаться.

— Говоря о постоянном обучении, ранее вы разработали уникальный курс повышения квалификации для профессионалов в области UX-дизайна и преподавали в Armenian Code Academy. Благодаря вашему курсу ученики смогли обеспечить себе карьерный рост, а ACA укрепило свою репутацию как новатора в области технического образования, установив новый стандарт качества в отрасли. Тем не менее введение вашего курса как-то связано с конкуренцией с ИИ?

— Нет, это было в 2020 году и в то время перед индустрией цифрового дизайна стояла другая проблема — рынок был перенасыщен учебными курсами по UX-дизайну для новичков, при этом для более продвинутых специалистов и профессионалов не было почти никаких возможностей для повышения своего уровня. Это привело к появлению на рынке большого количества неопытных дизайнеров, что негативно сказывалось на общем качестве проектов, выпускаемых компаниями. Но и получить опыт от участия в хороших проектах новичкам было сложно, так как их не брали в такие проекты без опыта работы — замкнутый круг. У меня на тот момент опыт уже был, я входила в топ лучших ИТ-специалистов по версии мировой биржи Toptal, поэтому хотела создать программу, которая позволила бы и другим UX-дизайнерам повысить свой уровень, а вместе с тем поднять и общие стандарты во всей отрасли. В этом моя миссия как наставника. Что касается использования ИИ, то в моем новом обучающем курсе для Armenian Code Academy есть отдельный блок, посвященный использованию нейросетевых инструментов для дизайна.

— У вас большой опыт работы с таким большим количеством дизайнеров, а также в известных американских копаниях Jiffy. com и Circa. К тому же вы были наставником на хакатоне Girls in Tech SF Hacking for Humanity и как член жюри на ежегодных общенациональных конкурсах TechTogether в США. Как эксперт с внушительным списком заслуг, можете ли вы сказать, в чем преимущество "человеческого фактора” над ИИ?

— Первое — это сотрудничество и коммуникация. Эти навыки необходимы в UX- и UI-дизайне, где часто приходится работать с различными командами и заинтересованными сторонами. Они помогают вести переговоры, убеждать и согласовывать различные интересы, с которыми ИИ не может эффективно справиться. Также у людей намного более высокие адаптивность и обучаемость, они могут извлекать уроки из разнообразного опыта и адаптировать свои стратегии, основываясь на тонкой обратной связи и изменениях в ландшафте проектирования, выходящих за рамки возможностей структурированных алгоритмов искусственного интеллекта. Кроме того, человек в отличие от компьютера обладает эмпатией и эмоциональным интеллектом, что позволяет ему создавать проекты, которые вызывают эмоциональный отклик у пользователей. Не забудем и про понимание контекста — люди превосходно понимают контекст и тонкие нюансы взаимодействия с пользователем, что имеет решающее значение для эффективного проектирования. Дизайнеры используют этот навык, чтобы предвидеть потребности пользователей и учитывать невысказанные пожелания, которые ИИ может упустить. И важно учитывать наличие этики и креативного подхода — профессиональный дизайнер может создать оригинальный и неповторимый продукт, при этом гарантируя, что он будет справедливым и доступным для всех. Все эти мягкие навыки дают человеку огромное преимущество над машиной.

— За ваши заслуги вас пригласили принять участие в качестве члена жюри международной премии Best for Life Design Award 2023, где признаются топовые специалисты из мира дизайна и архитектуры и их проекты. Вместе с вами были такие известные эксперты как Виталий Ставицкий, Андрей Кожанов и другие. После оценки множества проектов номинантов заметили вы какие-то общие изменения, новые тенденции в UX/UI-дизайне? Расскажите, как происходит процесс оценки? Какие критерии вы использовали?

— Ключевых тенденций несколько. Во-первых, персонализация становится все более важной по мере развития интерфейсов, которые динамично реагируют на индивидуальные предпочтения пользователей, делая взаимодействие более индивидуальным. Во-вторых, большое значение теперь имеет простота в дизайне с акцентом на ясность и интуитивность. Такой подход демократизирует технологии, делая цифровые продукты более доступными и простыми в использовании для всех. В-третьих, все большее внимание уделяется инклюзивности, а дизайн все чаще ориентирован на всех пользователей, включая людей с ограниченными возможностями, обеспечивая более широкую доступность. Эти тенденции свидетельствуют о переходе к более ориентированному на пользователя, эффективному и эстетически привлекательному цифровому взаимодействию, указывая на будущее, в котором дизайн будет одновременно всеобъемлющим и глубоко интегрированным в наши цифровые взаимодействия.

Совместно с коллегами проводила оценку проектов по заданным номинациям. При этом каждый эксперт оценивает только номинации в области своей специализации. Я оценивала такие номинации как "Продукт года" в категории User Experience, "Проект года" в категория UX/UI дизайн, "Дизайн-концепция года" в категории Пользовательский интерфейс года. Банки и другие.

Все заявки оценивались по 10-бальной шкале по критериям, которые отражали основные достижения проекта. Среди них коммерческий успех, инновации и уникальность, качество и эксклюзивность, охват проекта.

Это был невероятный опыт.

— Вы и сами являетесь автором собственной уникальной разработки — шаблона для процесса обсуждения и генерации идей. Он имеет популярность и уже помог многим проектным группам из разных креативных сфер структурировать процесс мозгового штурма, чтобы оптимизировать процесс принятия решений и значительной сэкономить времени в процессе формирования идей. Расскажите, как вы пришли к созданию такого важного для креативной сферы решения? Не кажется ли Вам, что ИИ способен заменить данный процесс?

— Я пришла к созданию шаблона для процесса обсуждения и генерации идей благодаря длительному опыту работы с креативными командами и наблюдению за трудностями, с которыми они сталкиваются при организации эффективных мозговых штурмов. Часто процесс генерации идей был хаотичным и неэффективным, что приводило к потере времени и затрудняло принятие решений. Моя разработка помогает структурировать этот процесс, обеспечивая более организованный подход к обсуждению и формированию идей.

Что касается вопроса о замене данного процесса искусственным интеллектом, я считаю, что ИИ может играть вспомогательную роль в помощи с анализом данных и предоставлении рекомендаций, но он не способен полностью заменить человеческую креативность и интуицию. Процесс генерации идей требует глубокого понимания контекста, эмоциональной вовлеченности и оригинальности, которые в настоящее время недоступны ИИ. Поэтому человеческий вклад в этот процесс остается незаменимым.

— У вас есть сертификация от Nielsen Norman Group, всемирно признанного лидера в сфере UX — их эксперты настаивают на том, что профессиональные дизайнеры должны использовать ИИ в своей работе. А какая у вас позиция по этому вопросу?

— Как я уже сказала, в мои обучающие курсы сегодня включены разделы, посвященные работе с нейросетевыми инструментами. ИИ помогает повысить продуктивность дизайнера, улучшить качество его работы, получить новые навыки. Он может стать отличным помощником. Но новые технологии помогают только тому, кто их осваивает. Сам по себе искусственный интеллект не может отобрать работу у специалиста, который постоянно развивается. Но работы может лишиться тот, кто игнорирует необходимость развиваться — его место займет другой специалист, который лучше использует ИИ, совершенствуя свои навыки. За время своей работы дизайнером и за свою наставническую практику я поняла, что даже опытным UX-дизайнерам всегда есть чему поучиться, есть куда расти — предела нет.