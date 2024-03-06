Развитие карьеры и профессиональный рост в судостроительной индустрии: советы от опытного инженера танкера

Инженер танкера рассказал об инновациях в конструкции нефтеналивных судов

17:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженер крупнотоннажного нефтеналивного танкера расскажет, как создавал и внедрял собственные разработки в системы, которые сейчас используют в отрасли морского транспорта. И почему столь важно, чтобы подобные инициативы заслуживали большего внимания на различных информационных площадках.

Фото: Фото из личного архива Валерия Резникова

Валерий Резников, инженер, эксперт в сфере перевозки нефтепродуктов и эксплуатации судовых энергетических установок. Опыт работы — более 12 лет на крупнотоннажных современных судах.

Об одном интересном проекте

Мною была спроектирована и впоследствии изготовлена конструкция для гидравлической опрессовки двустенных топливных труб высокого давления — этот проект я с уверенностью могу назвать существенным вкладом в развитие отрасли. К идее подтолкнул, как это часто бывает, кризис: у нас возникла проблема — производитель элемента топливной системы главного двигателя не предусмотрел наличие необходимого специализированного оборудования. Более того, даже при наличии нужного устройства на судоремонтных заводах, в условиях докового ремонта, в официальной технической документации не было упоминания о подобном способе проверки целостности топливных труб. Так как при возникновение протечки на данном элементе при работающем двигателе может произойти возгорание топлива, то данный элемент является критическим узлом.

Как правило, в подобных случаях дефектные детали менялись полностью, с последующим обязательным составлением срочной заявки на поставку новых элементов. Однако стоимость таких деталей весьма значительна, и решение о замене должно было быть обоснованным и оперативным, прежде всего для понимания судовладельца, ведь в их интересах сэкономить как можно больше средств на техническое обеспечение судна. Поэтому я решил действовать самостоятельно. Для решения этой технической задачи мне пришлось воспользоваться токарным станком, который был на судне, и использовать свои инженерные знания, чтобы разработать и сделать специализированную конструкцию для опрессовки топливных труб. Затем процесс опрессовки был проведен в соответствии с требованиями безопасности, с применением давления более 1000 бар. Применение моей конструкции позволило убедиться в отсутствии микротрещин и в целостности внутренних стенок трубы. Кроме того, подтвердилась гипотеза о том, что источником протечки топлива были неплотности разъемного соединения внутри конструкции, а не повреждения трубы.

Замечу, что без тестирования невозможно было подтвердить целостность внутренней трубы, учитывая, что визуально проблему сложно было обнаружить во время протечки, а дальнейшая эксплуатация главного двигателя была бы запрещена из-за возможной угрозы возгорания.

Разработанную мной конструкцию удалось успешно применить и для других аналогичных деталей, которые ранее считались дефектными и непригодными. Сама "инновация" получила официальное одобрение на распространение на других судах компании. Как следствие, это позволило сэкономить средства, причем, весьма существенные. То есть, благодаря этому нововведению удалось выявить и устранить дефекты, которые ранее оставались незамеченными, и тем самым повысить надежность и безопасность судов и их экипажей. Руководство компании высоко оценило мое стремление к участию в развитие отрасли. В рамках поддержки таких инноваций проводятся полезные мероприятия, на которых специалисты отрасли могут обмениваться полезным опытом и разработками. К примеру, я принимал участие на ежегодной конференции организованной компанией "В Шипс” (V. Ships) — виртуальном семинаре для членов экипажа старшего руководящего состава "Обеспечение превосходной производительности за счет лидерства в области устойчивости и безопасности”.

О повседневных вызовах и задачах

На некоторых новых судах часто отсутствуют необходимые приспособления для проведения сложных ремонтных работ, и завод-изготовитель поставляет минимальный набор запчастей. После приемки судна на верфи экипажу часто приходится самостоятельно дорабатывать некоторые элементы или приспособления. Например, главный двигатель состоит из множества деталей, некоторые из них часто выходят из строя. Мы стремимся держать эти детали в запасе на случай поломки. Однако есть элементы, редко подающие признаки поломки, и их заказывать заранее не всегда целесообразно.

Технический отдел компании и судовладелец не желают тратить средства на то, что может оказаться ненужным. Инженерам приходится отстаивать необходимость заявок на запчасти, основываясь на опыте работы с определенными типами главных двигателей и их известными проблемными местами.

Какой вывод можно сделать из этой истории? Инженерам нефтеналивных судов важно участвовать в развитии отрасли, причем не только разрабатывать и внедрять свои технические идеи, а также обмениваться опытом и инновациями. И, разумеется, любить свою профессию. Будущим инженерам нефтеналивных судов я могу посоветовать фиксировать полученный в рейсах опыт на бумаге. Можно делать обучающие материалы для студентов вузов, ведь те тонкости, с которыми приходится сталкиваться в нашей серьезной работе, не всегда прописаны в учебниках. А знания, полученные на практике, могут быть действительно полезны для будущих специалистов.

О важности дополнительных навыков

В принципе, мои образование и должность в основном связаны с обслуживанием и ремонтом в рамках предложенных заводом изготовителем инструкций и общих правил технической эксплуатации. Более специализированные задачи, как правило, решают другие узконаправленные специалисты, например судовой токарь при необходимости изготовления новой детали. В последнее время приходится работать с токарями универсалами которые обладают минимальными знаниями и опытом изготовления сложных деталей.

Поэтому во многом приходится надеяться лишь на хорошее техническое снабжение судна и при возникновение неисправности прибегать к полной замене неисправной детали и не пытаться что-то произвести самостоятельно в судовых условиях.

Но бывают и аварийные ситуации, которые требуют неотложных действий либо приходится изготавливать детали самостоятельно. Тут часто приходится вспоминать основы проектирования, теорию деталей машин. Я как второй инженер никогда не полагался на умения токаря, и освоил также токарную специальность. Все это и помогло мне в реализации вышеописанной конструкции.

Работа с техникой, на мой взгляд, это очень увлекательно, ведь каждая неисправность или изучение нового оборудования — это задача, которую требуется решить, изучив все тонкости. Для меня это каждый раз как некий вызов-головоломка: знакомясь с новым оборудованием и механизмами, исправляя какую-либо техническую неполадку, я получаю удовлетворение, ощущаю свое участие в развитии отрасли, особенно при передаче опыта молодым инженерам, которые только начинают карьеру.

О жизни на судне

У каждого члена экипажа на судне есть свои обязанности. В зависимости от должности это может быть несение вахты, обычная рутина по указанию вышестоящего офицера. Основная задача экипажа — обеспечение безопасного функционирования судна во время морского перехода и грузовых операции.

Если рассматривать особенности работы на нефтеналивном танкере, то здесь любой заход в порт сопровождается множеством операций, которые проводятся одновременно: швартовка, бункеровка топливом или маслом, получение продовольствия, снабжения, смена экипажа, грузовые операции, ремонтные работы и конечно же инспекции.

Совместить все это бывает сложно, однако при должной оценке и при условии грамотного планирования удается справляться. Члены экипажа должны быть распределены в соответствии с нормами часов отдыха и работы, что регулируется международным законодательством и за этим строго следит руководство.

Об обязанностях руководителя машинной команды

Как у руководителя машинной команды, мои обязанности связаны с техническим обслуживанием судна, эксплуатацией, ремонтом и обеспечением безопасности в машинном отделении. Все процедуры прописаны в руководящих документах компании — есть так называемая Safety Management System-система управления безопасности. При планировании работ используется принцип предварительной оценки рисков, она основана на личном опыте руководителя департамента либо рекомендации компании.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа проверок в сфере танкерных перевозок, и это требует от экипажа огромных усилий. Подготовка занимает много времени, руководство компании всячески пытается стимулировать экипаж к прохождению проверок без замечаний либо свести их к минимуму.

О судах

На протяжении всей моей карьеры я работал исключительно на нефтеналивных танкерах-продуктовозах дедвейтом от 100 до 300 тысяч тонн (VLCC, Suezmax, Aframax). Флаг — обычно Маршалловы острова и Багамы. Сейчас на крупнотоннажных судах используются главные двигатели двух основных производителей MAN B&W и Wärtsilä. Вне зависимости от того, где строится судно, главный двигатель устанавливается по лицензии этих двух известных компаний. В последние десять лет главные двигатели оборудованы исключительно электронным управлением с обозначениями WÄRTSILÄ RT-FLEX и MAN B&W ME.

Средний возраст судов, на которых я работаю — не более 10 лет. В мои обязанности входит руководство персоналом в машинном отделении, планирование и проведение эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования всего судна. В состав моей команды входит третий, четвертый механики, практикант, Fitter (токарь), Wiper (моторист), Oiler1 (моторист), Oiler2 и электромеханик.

О доковом ремонте

Участие в доковом ремонте крупнотоннажных танкеров — это вклад судового инженера в поддержание морских судов в рабочем состоянии и обеспечение их безопасной эксплуатации. Каждый из этих доковых ремонтов представлял собой крайне ответственную задачу, начиная с тщательной подготовки ремонтной документации, разработки плана работ и составления списка необходимых запчастей и материалов для успешной реализации проекта. Это важный этап, где детали и последовательность работ тщательно планируются, чтобы обеспечить эффективность и безопасность процесса.

За всю свою карьеру мне пять раз пришлось участвовать в крупномасштабных доковых ремонтах в различных странах. Считаю — это был колоссальный опыт, который напрямую способствует развитию и совершенствованию профессиональных навыков инженера.

Этот опыт оказывает существенное воздействие на их карьерный рост и техническое мастерство. Практический опыт, полученный в ходе докового ремонта, становится своеобразным мостом между теорией и реальностью. Судовые инженеры в этом контексте имеют возможность применять свои знания на практике, взаимодействуя с конкретными системами и оборудованием, что нередко отличается от учебных симуляций. Ключевым моментом является также работа с разнообразными видами оборудования. Доковый ремонт подразумевает решение широкого спектра технических задач, начиная от механических систем до электронных компонентов. Это разнообразие предоставляет судовым инженерам уникальную возможность расширить свой технический арсенал.

Управление проектами в рамках докового ремонта требует от судовых инженеров не только технической компетенции, но и умения эффективно распределять ресурсы и соблюдать жесткие сроки. Эта сторона работы развивает навыки планирования и координации, что важно для успешной карьеры в этой области.

Сотрудничество с различными профессионалами в ходе докового ремонта улучшает коммуникативные навыки судовых инженеров. Они сталкиваются с необходимостью взаимодействия с моряками, судовладельцами и рабочими на доке, что формирует понимание того, как эффективно общаться в разнообразных рабочих средах.

Дополнительно, участие в ремонте танкера часто включает в себя обновление знаний. Судовые инженеры сталкиваются с установкой новых технологий и систем, что подчеркивает важность постоянного обучения и адаптации к современным техническим требованиям.

Безопасность и соблюдение норм становятся неотъемлемой частью работы в доке. Судовые инженеры осваивают строгие стандарты безопасности, что формирует их ответственное отношение к выполнению работ в соответствии с нормами и правилами.

Таким образом, участие в доковом ремонте танкеров является не только обязательным этапом обслуживания судов, но и мощным фактором для профессионального развития и совершенствования судовых инженеров, обогащая их опытом, умениями и подготавливая к более сложным вызовам в мире морской инженерии.

Настоящая изюминка каждого докового ремонта — момент, когда судно заводится в сухой док и ходовые испытания по окончанию. Вначале проводится подробный осмотр корпуса судна, проверяются состояние винта, кингстонов, пера руля и многие другие важные элементы. Это критический этап, на котором определяется, какие ремонтные работы и замены необходимы для того, чтобы вернуть судно в оптимальное состояние. Таким образом, участие в масштабных доковых ремонтах подразумевает не только профессиональное мастерство и знание технических аспектов, но и способность эффективно планировать и координировать сложные проекты. Это исключительно важно для обеспечения безопасности морской навигации и долгосрочной эксплуатации судов, делая судового инженера ключевой фигурой в морской индустрии.

О выборе профессии и карьерного развития

Когда встал вопрос с выбором профессии, я решил поступить на судомеханический факультет Морской Государственной Академии им. Ф. Ф. Ушакова. Танкерный флот — опасная сфера со множеством рисков, но это компенсируется более высокой зарплатой экипажа подобных судов. Мне всегда нравилось изучать точные науки и темы различного современного оборудования, а сложность его эксплуатации меня как специалиста только привлекали.

Для получения квалификационного сертификата и подготовки дипломного проекта нужно пройти обязательную плавательную практику на судне и защитить программу кадетской подготовки курсантов. Кадетская программа для обучения молодых специалистов действует в большинстве крупных компаний. Практикантов важно научить работать в реальных условиях. А задача экипажа — сделать из выпускников специалистов, готовых к разным, порой нестандартным ситуациям. Эти этапы позволяют молодым специалистам убедиться в правильности выбора профессии.

Постоянное обучение и адаптация — двигатель карьерного роста для каждого инженера. А смена судов — это гарантированно новые вызовы и впечатления.

О квалификации и ее уровне

Большое внимание нужно уделять изучению расположения, наличию и характеристик судового оборудования, особенно при приемке нового судна с завода или при ремонте в сухом доке. Эти моменты считаются наиболее ценными в профессиональном опыте инженера, способствует росту его навыков и знаний.

Значимость уровня квалификации судового инженера проявляется в его участии в разнообразных масштабных проектах, будь то длительный ремонт судна в сухом доке или модификация судового оборудования, включая капитальный ремонт главного двигателя и многое другое.

Как можно способствовать развитию отрасли, в которой вы трудитесь

В современном мире судовые инженеры танкеров играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности морского транспорта. Для способствования развитию этой отрасли необходимо обращать внимание на несколько аспектов.

Во-первых, технологические инновации становятся определяющим фактором в обслуживании танкеров. Внедрение передовых технологий в конструкцию судов и их систем обеспечивает не только повышение эффективности, но и снижение рисков возможных аварий.

Однако, чтобы справиться с быстрым технологическим развитием, необходимо акцентировать внимание на обучении и развитии кадров. Программы обучения, ориентированные на особенности танкерного флота, становятся краеугольным камнем подготовки квалифицированных судовых инженеров.

Следующим важным аспектом является экологическая устойчивость. Внедрение технологий, снижающих воздействие на окружающую среду, становится приоритетом. Улучшенные системы очистки отходов и снижение выбросов становятся неотъемлемой частью инженерной работы.

Для эффективного развития сферы также необходимо активное участие в формировании и соблюдении международных стандартов и регулирований. Судовые инженеры танкеров могут способствовать созданию надежных норм безопасности и технической эксплуатации.

Важным фактором является также поддержка исследовательских проектов в области новых материалов, энергосберегающих технологий и инновационных методов обслуживания. Это позволит отрасли не только развиваться, но и быть более конкурентоспособной.

Наконец, сотрудничество с другими секторами морской промышленности становится важным аспектом обмена опытом и поиска совместных решений для общих проблем. Взаимодействие с индустрией создает благоприятные условия для инноваций и повышения эффективности судовых операций.

Фото из личного архива Валерия Резникова