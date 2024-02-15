Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Может ли выйти из-под контроля искусственный интеллект, применяемый в военном деле?

Эксперт Завалишин не исключил рисков использования искусственного интеллекта в войнах

3:38
Наука » Технологии

Искусственный интеллект (ИИ) всё активнее используется в военном деле. Насколько это опасно, может ли ИИ выйти из-под контроля и начать уничтожать своих разработчиков, а также о том, почему при обучении искусственного интеллекта люди зачастую опираются на ошибочную информацию, Pravda.Ru рассказал директор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

Эксперт Завалишин не исключил рисков использования искусственного интеллекта в войнах
Фото: DARPA Decript by Decript.co

— Дмитрий Константинович, сейчас в сфере военных технологий красная кнопка находится в руках людей. Предположим, мы отдали все полномочия в принятии военных решений искусственному интеллекту. Это может привести к тому, что алгоритм посчитает, что лучший способ защиты — это нападение, и первым нанесёт удар?

— К сожалению, эта опасность существует. Машина работает с набором критериев, которые мы ей формируем. Эти критерии в случае военной ситуации очень прямолинейны. Мы идём убивать, и красивые слова про "не трогай человека" не могут быть учтены. В силу этого машина находится в открытой модели: мы не поставили для неё никаких блокеров на тему того, что можно, а что нельзя.

И дальше возникает ещё один вопрос. Машина принимает решения, оценивая множество параметров и множество вариантов решений. Эта оценка опирается на очень широкий информационный спектр.

Давайте посмотрим на сегодняшнее противостояние Российской Федерации и Штатов. Даже серьёзные и образованные люди в США плохо понимают, как мы устроены.

Попытка санкционным давлением уничтожить экономику России, которая привела к росту экономики, показывает неадекватность представлений о нас даже профессионалов, которые этим занимаются. Они были ошарашены, настолько это не вписывалось в их ожидания. И это люди, которые живут тем, что анализируют нас. Даже они плохо нас знают. Что уж говорить про ситуацию, в которой мы запустим искусственный интеллект и он попробует собирать общую информацию. Он будет опираться на их мнения? Он обязан. Достоверны их мнения? Очень спорно. Результат какой будет? Как говорят программисты, garbage in — garbage out (мусор на входе — мусор на выходе).

— Может случиться, что искусственный интеллект, запустив военную модель решения конфликта, настолько будет самообучаться, что в конце концов начнёт уничтожать своих хозяев, потому что посчитает их тоже помехой?

— Есть старый классический рассказ "Страж-птица", в котором эта ситуация детально прорабатывается.

Давайте попробуем быть оптимистами и сформулируем два утверждения. Одно утверждение находится на уровне самого ИИ: он должен иметь модель оценки "свой/чужой". Она может опираться на географию: те, кто находится по эту сторону линии, — свои, а по ту сторону — чужие.

Вторая часть: хочется надеяться, что военные, которые давно этим занимаются, знают о понятии "свой/чужой", анализаторы "свой/чужой" встроены в оружие и есть шанс, что на этом уровне блокер сработает. Выстраивать блоки вокруг того, что генерируется системой, технологически возможно. Но от человека зависит, будут ли блоки:

  • сделаны,
  • широко использованы,
  • приняты военными.

Кроме того, мы можем разговаривать о том, что можем сделать со своей стороны. Но что сможет и захочет сделать наш вероятный противник, насколько он будет готов пуститься во все тяжкие и будет ли ограничивать модели, которые он применяет при управлении своими системами, — мы про это ничего не можем сказать. К сожалению, то, что происходит сейчас вокруг нас, оптимизма не внушает: противник скорее склонен к резким движениям.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
Цены на такси в Москве и Подмосковье удвоились из-за снегопада: реакция депутата Госдумы
Русские бойцы водрузили флаг России вблизи стелы Авдеевки
Российские ученые создали методы обучения роботов на основе языковых моделей
Олимпийский чемпион Большунов признался, что подумывал в августе закончить со спортом
Модные иконы в огне войны: обзор сериала "Новый взгляд"
Обманутые на севере вахтовики из Новосибирска получили по 40 тысяч рублей
Врач Прощаев заявил, что уменьшение движения не помогает суставам
Таможня США задержала тысячи автомобилей Volkswagen из-за одной китайской детали
Как обеспечить сбалансированный рацион для собаки: советы экспертов
НАТО создаст в Польше тренировочный центр для ВСУ
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев РФ объявила в розыск первое лицо Эстонии премьера Каллас. Это только начало Любовь Степушова
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Последние материалы
В воздухе Уфы на 2,2 раза нашли превышение содержания кумола
Психиатр Макеева рассказала, что физические нагрузки вылечат синдром хронической усталости
Американские ученые обнаружили способность рыбы длинноперый губан видеть кожей
Тайны ресторанного варения пельменей: как приготовить идеальное блюдо из полуфабрикатов
Выставку "Россия" на ВДНХ продлили до июля
Превратим старую сковороду в антипригарное чудо: простой способ с солью, который используют опытные хозяйки
Семь красных флагов мастера по маникюру: проверь, есть ли они у твоего
Российские ракеты уничтожили военные объекты Украины в Киевской и городе Днепр
Эксперт по туризму представил основные правила для посещения КНДР
Комнатные растения, которым не нужно много света
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников