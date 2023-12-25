Многие при выборе ноутбука гонятся за стоимостью, упуская при этом важные параметры из вида. В итоге через пару месяцев наступает разочарование. Самые частые ошибки при выборе ноутбука перечислил специально для читателей Pravda.Ru эксперт Сергей Догонин.
Как правило, за низкой ценой скрывается слабый устаревший процессор, малое количество оперативной памяти, низкое качество изделия в целом и малоизвестный бренд, что является косвенным показателем возможных проблем с устройством при эксплуатации, отсутствием качественной техподдержки. Такое устройство может не выполнять задачи, которые от него требуются, или выполнять их, но очень медленно. Современные программы достаточно требовательны к ресурсам компьютера, и если он не соответствует их минимальным требованиям, программа на таком аппарате даже не запустится.
Дело в том, что ноутбук – это компромиссное устройство. Всегда приходится выбирать между весом, размером экрана и производительностью.
Это влияет на качество изображения и на возможность комфортной работы при дневном освещении.
Другие производители могут предлагать более интересные модели за те же деньги.
Часто консультанты в магазинах стараются продать залежавшийся товар, более красочно его рекламируя и рекомендуя. Как правило, старые модели более медленные, что не всегда очевидно. Например, скорость оперативной памяти, установленной в устройстве, в характеристиках обычно никто не указывает, а она существенно влияет на быстродействие ноутбука в целом. И в новой модели память, скорее всего, будет более быстрая.
Обычно это на первый взгляд очевидные характеристики: размер экрана или вес устройства.
В магазине трудно сделать выбор, все модели на первый взгляд похожи. Но в интернете есть много обзоров, и посмотрев хотя бы несколько, можно сориентироваться.
Но это относится далеко не ко всем моделям.
Могут быть проблемы с гарантией, возвратом.
К покупке ноутбука стоит подойти со всей серьезностью: определите список задач, для которых он вам нужен, перечень программ, которые вы будете использовать, почитайте обзоры в Сети, спросите совета у компетентных знакомых и остановите свой выбор на 2–3 подходящих моделях. После этого, найдя в поиске офлайн-магазины, где эти модели будут в наличии, посмотрите их вживую. Впечатление от устройства, которое вы видели на экране, может отличаться от реальности. Так вы сможете сделать окончательный выбор.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.