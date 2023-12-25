Эксперт Догонин перечислил самые частые ошибки при выборе ноутбука

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Многие при выборе ноутбука гонятся за стоимостью, упуская при этом важные параметры из вида. В итоге через пару месяцев наступает разочарование. Самые частые ошибки при выборе ноутбука перечислил специально для читателей Pravda.Ru эксперт Сергей Догонин.

Фото: Минздрав РФ

Самые частые ошибки при выборе ноутбука

Покупка дешевой модели.

Как правило, за низкой ценой скрывается слабый устаревший процессор, малое количество оперативной памяти, низкое качество изделия в целом и малоизвестный бренд, что является косвенным показателем возможных проблем с устройством при эксплуатации, отсутствием качественной техподдержки. Такое устройство может не выполнять задачи, которые от него требуются, или выполнять их, но очень медленно. Современные программы достаточно требовательны к ресурсам компьютера, и если он не соответствует их минимальным требованиям, программа на таком аппарате даже не запустится.

Выбор универсального ноутбука на все случаи жизни.

Дело в том, что ноутбук – это компромиссное устройство. Всегда приходится выбирать между весом, размером экрана и производительностью.

Не принимать во внимание основные характеристики экрана: разрешение и яркость.

Это влияет на качество изображения и на возможность комфортной работы при дневном освещении.

Рассматривать модели только от одного производителя.

Другие производители могут предлагать более интересные модели за те же деньги.

Покупка устаревшей модели.

Часто консультанты в магазинах стараются продать залежавшийся товар, более красочно его рекламируя и рекомендуя. Как правило, старые модели более медленные, что не всегда очевидно. Например, скорость оперативной памяти, установленной в устройстве, в характеристиках обычно никто не указывает, а она существенно влияет на быстродействие ноутбука в целом. И в новой модели память, скорее всего, будет более быстрая.

Выбор модели только по одному параметру.

Обычно это на первый взгляд очевидные характеристики: размер экрана или вес устройства.

Не читать обзоры.

В магазине трудно сделать выбор, все модели на первый взгляд похожи. Но в интернете есть много обзоров, и посмотрев хотя бы несколько, можно сориентироваться.

Думать, что после покупки ноутбук можно будет модернизировать, сделать его более быстрым.

Но это относится далеко не ко всем моделям.

Покупать ноутбук не в специализированном магазине (интернет-магазине).

Могут быть проблемы с гарантией, возвратом.

К покупке ноутбука стоит подойти со всей серьезностью: определите список задач, для которых он вам нужен, перечень программ, которые вы будете использовать, почитайте обзоры в Сети, спросите совета у компетентных знакомых и остановите свой выбор на 2–3 подходящих моделях. После этого, найдя в поиске офлайн-магазины, где эти модели будут в наличии, посмотрите их вживую. Впечатление от устройства, которое вы видели на экране, может отличаться от реальности. Так вы сможете сделать окончательный выбор.