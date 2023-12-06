Почему в самолете просят выключать телефон?

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Когда мы бронируем билеты на самолет через интернет, нас всегда предупреждают о необходимости выключения мобильных телефонов во время полета. Разберемся, почему это так важно, и какие последствия могут возникнуть, если этого не сделать.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Независимо от того, приобрели ли вы авиабилеты онлайн или офлайн, при входе в салон самолета бортпроводники обратят ваше внимание на необходимость выключения ваших гаджетов. Давайте разберемся, почему это необходимо.

Воздействие электромагнитных волн на бортовую электронику. Электромагнитные волны, излучаемые включенными мобильными телефонами, могут оказать негативное воздействие на бортовую электронику:

Сигнал от смартфона может мешать радиосигналу от маяка и вышки, что может привести к потере связи между пилотом и диспетчером.

Телефон может вызвать помехи в системе навигации, что может привести к ее отключению или неверному определению местоположения.

Однако это зависит от частоты, на которой работают смартфоны. При частоте 1800 GSM, используемой большинством телефонов и других устройств, изменений не происходит. Однако при частоте 800-900 GSM возможны сбои в работе бортовой электроники.

Именно поэтому авиакомпании предпочитают запретить использование телефонов во время полета, чтобы избежать рисков и сложностей с отслеживанием каждого устройства при посадке.

Что может произойти, если не выключить телефон в самолете? Выключать телефон полностью необязательно, достаточно перевести его в авиарежим. В этом режиме невозможно использовать интернет, принимать звонки и получать сообщения, что важно для обеспечения безопасности экипажа и пассажиров.

Телефон, оставленный в рабочем режиме, несет определенные риски:

Возможны шумовые помехи, что может мешать работе пилотов в наушниках, создавая дополнительный шум.

Может нарушиться связь и радиосигнал между пилотами и диспетчером, что, хоть и встречается редко, представляет опасность для всех, включая пассажиров.

Использование телефона на борту без соблюдения правил может повлечь за собой штрафы или даже исключение из рейса.

Запрет на использование телефонов на борту был введен с 1991 года после эксперимента Управления гражданской авиации Великобритании, который показал негативное воздействие смартфонов и гаджетов с доступом к сотовой связи и интернету на бортовую электронику. Некоторые авиакомпании сейчас разрешают использование телефонов с включенной передачей данных, таких как Airbus с системой OnAir, который был первым, а за ним последовали другие компании, включая Air France, Air New Zealand, British Airways, AirAsia, Singapore Airlines, Delta, Emirates, Oman Air, Virgin Atlantic, Lufthansa и Ryanair.

Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, разрешившей использование интернета, звонков и SMS на борту в 2011 году. С 2021 года также появилась сеть Wi-Fi с тарифами от 4,90 до 24,90 долларов США. Однако важно помнить, что сотовая связь может мешать навигации только на высоте 9000-12 000 метров над землей, и использование телефона все еще запрещено во время взлета, посадки и турбулентности, сообщает vostokmedia.com.