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Екатерина Варфоломеева

Учёный США утверждает: есть "намёки" на существование инопланетной жизни

3:40
Наука

Вопрос о нашей одиночестве во Вселенной давно беспокоил многих. С учетом постоянных упоминаний о потенциально обитаемых планетах, загадочных космических сигналах и слухах о НЛО, кажется, что мы на пороге важных открытий в области внеземной жизни. Но какие научные доказательства мы имеем в настоящее время?

Учёный США утверждает: есть "намёки" на существование инопланетной жизни
Фото: openverse by pingnews.com is licensed under Public Domain Mark 1.0

Увы, реальность пока не соответствует нашим надеждам. Научных улик о существовании инопланетян в виде секретных видеороликов с НЛО, событий, связанных с убийствами скота, и обнаружения инопланетных существ пока не существует. Такие улики также отсутствуют в академических исследованиях. Эксперты подтверждают, что в настоящее время у нас нет научных подтверждений инопланетной жизни.

Профессор Сара Сигер, астрофизик и планетолог из Массачусетского технологического института, и профессор Никку Мадхусудхан из Кембриджского университета приходят к выводу, что чётких доказательств существования инопланетной жизни пока нет.

Тем не менее, есть надежда на то, что будущие исследования могут пролить свет на этот вопрос. Мадхусудхан указывает на "намеки" и на признаки существования условий, подходящих для жизни, на некоторых планетах и лунах, но доказательства наличия жизни там пока не найдены.

Всего в нашей галактике могут быть сотни миллионов обитаемых планет. Ученые считают, что планеты могут поддерживать жизнь, находясь в обитаемой зоне вокруг своих звезд, где условия могут быть подобным образом, как на Земле, поддерживающими жидкую воду. Например, спутник Юпитера — Европа — не находится в обитаемой зоне Солнца, но под его ледяной поверхностью находится океан с солёной водой, который может быть потенциальным местом для жизни.

Ученые продолжают искать признаки жизни как в нашей солнечной системе, так и за ее пределами. Исследование, проведенное Мадхусудханом, выявило намеки на существование океана на планете K2-18 b, находящейся более чем в 100 световых годах от нас. Эти данные также указывают на потенциальные признаки диметилсульфида, химического соединения, которое, по нашим знаниям, производится живыми организмами на Земле.

Хотя это предварительные результаты, Мадхусудхан надеется, что в течение следующего десятилетия мы можем найти доказательства существования внеземной микробной жизни. Тем не менее, окончательное подтверждение возможно только через миссии по сбору образцов с других планет или лун и их изучение на Земле. Это может потребовать использования футуристических технологий, таких как солнечная гравитационная линза-телескоп, который мог бы увеличить сигналы от далеких планет.

Сара Сигер же считает, что возврат образцов является наиболее верным способом подтверждения существования внеземной жизни. Она участвовала в исследовании, опубликованном в 2020 году, которое сообщало о возможном присутствии газообразного фосфина на Венере — потенциального признака жизни. Исследование это до сих пор обсуждается в научном сообществе.

Исследователи продолжат изучать и дискутировать о признаках жизни на других планетах, и это может потребовать долгих усилий и времени. Тем не менее, надежда на обнаружение внеземной жизни сохраняется, и будущие поколения ученых могут принести нам более чёткие ответы.

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Размышления о возможном контакте с инопланетянами
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы космос
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