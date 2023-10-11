ChatGPT: как россиянин создал самый популярный продукт в сфере ИИ

11:54 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В ноябре 2022 года компания OpenAI презентовала нейросеть ChatGPT. Всего один год понадобился, чтобы ChatGPT стал самым популярным продуктом на рынке искусственного интеллекта. В чем секрет популярности чат-бота, как человек из России приложил к нему руку и почему компания Google видит угрозу в популярности чат-бота и инициирует собственные разработки? На эти вопросы ответил читателям Pravda. Ru ИИ-эксперт, СЕО компании Mirey Robotics Андрей Наташкин.

Фото: Openverse

С чего началась история ChatGPT

Чтобы понять, как появился самый популярный чат-бот, нужно погрузиться в историю американского стартапа OpenAI. Он был создан в 2015 году в Сан-Франциско двумя людьми — Илоном Маском и Сэмом Олтменом. Илон Маск в представлении не нуждается, а вот личность Сэма Олтмена не так популярна среди широкой общественности.

Олтмен до создания OpenAI возглавлял один из венчурных фондов, которые оказывали финансовую поддержку молодым стартапам за процент от доли в компании. Олтмен получил почетную премию от журнала Forbes — "Лучший инвестор в возрасте до 30 лет”. По мере развития OpenAI Олтмен стал стал генеральным директором компании, а Маск в 2018 году покинул проект. В публичном пространстве никогда открыто не говорилось о причинах этого решения. Однако многие эксперты сошлись во мнении, что причиной такого решения стал конфликт интересов собственников. И это достаточно интересно, потому что изначально цель создания OpenAI заключалась в создании таких продуктов, которые работали бы на благо общества, а не в угоду государственным целям или интересам транснациональных корпораций. Стартап получил значительную финансовую поддержку от инвесторов и таких крупнейших компаний, как Microsoft и Amazon.

"Обсуждая историю создания самого популярного чат-бота в мире, хочется отметить два момента. Первое — ChatGPT является далеко не первым продуктом OpenAI. Начиная с 2016 года компания презентовала несколько продуктов, но именно ChatGPT вызвал широкий общественный резонанс. Только в первую неделю им воспользовались более 1 млн пользователей по всему миру. Через два месяца их количество увеличилось до 100 млн пользователей. В России даже в условиях ограниченных возможностей его используют порядка 10% жителей. Причина такой популярности проста. Чат-бот прост в использовании, а доступ к нему является бесплатным. Второе — весь пласт научных разработок в OpenAI возглавляет наш соотечественник Илья Суцкевер. Поэтому фактически можно сказать, что самый популярный продукт в сфере искусственного интеллекта создал россиян. Илья родился и вырос в Нижнем Новгороде. Затем его семья эмигрировала в Израиль, а потом в Канаду, где он окончил исследовательский университет Торонто. Именно Илью называют отцом ChatGPT. В 2023 году Илья вошел в список 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта от журнала TIME”, — рассказал Андрей Наташкин.

Что умеет чат-бот?

ChatGPT — это обширная модель, которая способна генерировать ответ на любой вопрос. Фактически ChatGPT заменяет вашего собеседника. Пользователи отмечают, что ChatGPT является хорошей альтернативой поисковым сайтам, он умеет создавать тексты с высокой степенью уникальности, писать стихи. Поражает универсальность чат-бота. Он может писать как аннотации для научных статей, так и создавать контент для личного блога. ChatGPT может подготовить ваше резюме, перевести текст на другой язык, написать сочинение. Отличительная черта — это удобство в использовании. Если пользователю не понравился ответ чат-бота, то он в режиме реального времени может уточнить некоторые моменты, чтобы ответ отражал его ожидания. Разработчики полностью воссоздали иллюзию общения с собеседником, который знает ответы на все вопросы и общается крайне вежливо.

"Меня до глубины души поразил кейс одной семьи из США. Их четырехлетний малыш страдал от сильных болей и не мог нормально ходить. Врачи разводили руками и не могли понять, что происходит с ребенком. Суммарно с результатами обследований познакомились 17 врачей, и никто не смог поставить точный диагноз. Тогда мама описала все симптомы чат-боту. И нейросеть поставила диагноз, где было прописано редчайшее заболевание. Впоследствии врачи его подтвердили. Понятно, что в силу того, что заболевание крайне редко встречалось, все 17 врачей не имели навыков по его определению, а ChatGPT смог это сделать. Возможности чат-бота действительно поражают. Но они реализуются в рамках человеческой фантазии и полета мысли". — отмечает эксперт.

ChatGPT умеет видеть, слышать и говорить. Для одних пользователей чат-бот стал эффективным помощником в решении рабочих задач. И здесь хочется подчеркнуть слово "помощник”, потому что ответственность всегда лежит в плоскости пользователя. Для других ChatGPT стал игрушкой, которая выполняет развлекательные функции. Есть категория пользователей, которые пытаются полностью переложить свои задачи на нейросеть. В феврале 2023 года один из студентов Российского государственного гуманитарного университета публично признался, что создал свою выпускную квалификационную работу с помощью ChatGPT. Чат-боту на написание диплома понадобилось чуть меньше суток, процент уникальности текста составил более 80%. История получилась крайне резонансной. Некоторые требовали лишить студента диплома. Ситуация разрешилась положительно. Диплом отдали. В университете была инициировала большая дискуссия о том, как нейросети могут помогать в образовательном процессе. Но, безусловно, не все так спокойно отреагировали на эту ситуацию.

Причём тут Google?

Внедрение нейросетей типа ChatGPT является одной из самых ярких тенденций развития поисковых систем. В публичном пространстве нет открытой конфронтации между подобными нейросетями и поисковыми системами. На первый взгляд они рассматриваются как инструмент, способный изменить поиск информации в Интернете, сделав его быстрым, качественным и удобным для пользователя.

Ежегодно корпорация Google получает от южнокорейской компании Samsung около 3 млрд долларов за использование поисковой системы в своих устройствах. Естественно, когда появились слухи о том, что Samsung вместо Google планирует использовать поисковик Microsoft, основанный на нейросети типа ChatGPT, можно понять всё недовольство американского гиганта. Компания Microsoft является одним из крупнейших инвесторов OpenAI.

"Многие эксперты не раз отмечали, что из-за бурного развития ChatGPT растет напряженность внутри корпорации Google. Буквально через несколько недель после выхода ChatGPT компания Google инициировала создание подразделения, целью которого является разработка нейросетей особой архитектуры, которые будут являться качественным аналогом ChatGPT. В августе этого года корпорация сделала официальный релиз, что скоро их нейросеть будет внедрена в поисковик. Чтобы пользоваться умным поиском от Google, необходимо активировать эту функцию. Примечательно, что американская корпорация подчеркнула, что всю информацию легко проверить по источникам. Это был явно камень в огород разработчиков ChatGPT”, — отметил эксперт.

Критика ChatGPT

Доступ к ChatGPT ограничен в Китае, России, Белоруссии, Афганистане, Венесуэле, Туркменистане и Иране. Италия самостоятельно заблокировала использование ChatGPT на своей территории. Возникает вполне логичный вопрос — чем обусловлено такое решение?

Критики ChatGPT открыто называют несколько проблем чат-бота.

Первая — это ошибки. Причем чат-бот допускает ошибки даже в простых вопросах. А в условиях отсутствия источников информации пользователь даже не имеет возможности проверить достоверность информации. Например, яркий кейс был выложен американским актером Майком Перлом, который показал, что ChatGPT не смог верно ответить на вопрос о самой большой стране в Центральной Америке.

Вторая — конфиденциальность. Непонятно, на каких именно данных обучается нейросеть и насколько соблюдается аспект анонимности и конфиденциальности информации.

Третья — возможность и этичность применения чат-бота, особенно в сфере образования. Во всех государственных школах Нью-Йорка на уровне провайдеров запрещено использование данного инструмента.

Четвертая — использование нейросети для неправомерных действий. Уже через четыре месяца после презентации ChatGPT появилось огромное количество новостей о том, что мошенники начали использовать чат-бот для фишинга.

Безусловно, чат-бот допускает ошибки, но если оценивать их статистически, то этот процент будет совсем небольшим. Однако есть ситуация, когда цена ошибки слишком высока.

"Показательна ситуация с адвокатом Стивеном Шварцем, который при подготовке к суду использовал ChatGPT, который выдал ему прецеденты по аналогичным делам. Адвокат думал, что значительно упростил себе жизнь, быстро найдя нужную информацию, но фактически он обманул суд, ведь эти прецеденты в реальности не существовали, а ChatGPT их просто придумал. И это далеко не единичные примеры. Если говорить глобально, то уже понятно, что разработчики ChatGPT явно столкнутся с большим массивом правовых и этических проблем. Но ясно одно — продукту от компании OpenAI удалось стать настоящим феномен прошлого года, и он имеет отличные перспективы. В том числе и в части коммерциализации”, — резюмирует Андрей Наташкин.

Практические советы

Согласно недавнему опросу, 53% россиян хотели бы воспользоваться ChatGPT, поэтому мы попросили Андрея Наташкина дать несколько советов нашим читателям, как наиболее эффективно работать с чат-ботом.

При работе с ChatGPT всегда помните, что это просто инструмент, который может вам помочь и не более того. Он не выполнит работу за вас.

В сложных ситуациях или при возникновении первых сомнений всегда проверяйте ответы чат-бота с помощью поисковиков и различных источников.

При работе с ChatGPT рекомендую использовать английский язык.

Если вы задаете нейросети сложный запрос, лучше разбейте его на более мелкие задачи. Оптимально — формулировать один и тот же запрос по-разному.

Доказано, что чат-бот работает более эффективно, если перед своим запросом вы будете ставить восклицательный знак.

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