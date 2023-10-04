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Анастасия Жукова

Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти

3:49
Наука » Экология » Человек

Поддерживать себя в хорошей физической форме стремится каждый, но на это не всегда хватает времени. К примеру, не всем удаётся регулярно уделять время полноценным спортивным тренировкам. Однако учёные из Великобритании и Австралии напоминают: для защиты от инфаркта, инсульта и ранней смерти весьма эффективны и короткие повседневные нагрузки, даже те, которые занимают всего одну-три минуты.

Учёные: бытовые хлопоты помогают избежать ранней смерти
Фото: https://chgeharvard.org/wp-content/uploads/2023/03/brisk-walk.jpg

Исследователи уточняют: активность необязательно должна быть спортивной. Подойдут и энергичные бытовые хлопоты (например, мытьё полов), и простые подъёмы по лестнице.

Чтобы выяснить, на каком этапе короткие физические нагрузки начинают положительно влиять на организм, специалисты изучили информацию о повседневной активности и здоровье более 25 тыс. испытуемых в возрасте старше 42 лет, которые не занимаются спортом и выходят на прогулку не чаще раза в неделю. Для этого исследователи проанализировали данные с фитнес-трекеров участников эксперимента и их медицинские "досье" из британского биобанка. Для большей эффективности работа велась с использованием алгоритма машинного обучения.

В течение недели эксперты отслеживали объём двигательной активности людей с точностью до десяти секунд и по итогам разбили участников эксперимента на три группы в зависимости от длительности их повседневной физической нагрузки. Далее учёные наблюдали за состоянием испытуемых в течение минимум пяти лет. Для большей точности расчётов они учитывали данные о диете, режиме сна и вредных привычках участников исследования.

В результате эксперимента учёные заключили, что даже недолгое движение со средней и высокой интенсивностью было связано с заметным снижением угрозы инфаркта, инсульта и смерти в целом. Причём физическая активность длительностью от одной-трёх минут оказывалась уже на 29% эффективнее в борьбе с этими рисками, чем движение, которое занимало меньше минуты.

Так, наилучшими показателями здоровья обладали участники эксперимента, которые двигались с высокой интенсивностью в течение более 15% от времени своей активности.

"Люди могут потенциально снизить риск серьёзных проблем с сердцем, просто занимаясь повседневными делами со средней интенсивностью. В идеале им следует непрерывно двигаться как минимум одну-три минуты, выполняя каждую задачу", — подчеркнул ведущий автор исследования Мэттью Ахмади, эксперт из Сиднейского университета.

Как самостоятельно определить, насколько сильна нагрузка, которой подвергается организм? Два самых ярких сигнала большой интенсивности движения —

  1. учащение пульса
  2. и заметное затруднение дыхания.

Пока исследователи не перепроверяли причинно-следственную связь результатов исследования, поэтому есть вероятность, что более активные участники эксперимента всё-таки двигались чаще и энергичнее именно благодаря крепкому здоровью, а не наоборот. Но учёные подчёркивают, что при отборе испытуемых для эксперимента изначально отметали кандидатов с ослабленным организмом.

Если нет возможности как следует прокачать организм в тренажёрном зале, всегда можно порадовать тело активной уборкой в доме, пешей прогулкой до офиса вместо поездки на автобусе во время утренних пробок или лишним подъёмом по лестнице вместо лифта — и с удовольствием совместить полезное с приятным, насладившись чистотой, красивыми уличными видами, новыми знакомствами, а порой и экономией средств и времени.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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