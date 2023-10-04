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Екатерина Варфоломеева

В Австралии бычьи акулы 20 лет плавали в пруду на поле для гольфа

3:19
Наука

В течение приблизительно двадцати лет группа бычьих акул обитала в искусственном водоеме на австралийском гольф-поле после того, как их застигли наводнения и они оказались на суше. Однако впоследствии они исчезли.

В Австралии бычьи акулы 20 лет плавали в пруду на поле для гольфа
Фото: openverse

Бычьи акулы примечательны тем, что они способны приспосабливаться к жизни в пресной воде и встречаются в реках по всему миру. Хотя обычно они временно находятся в пресной воде, иногда бычьи акулы задерживаются в ней на долгое время и, кажется, процветают.

Появление акул на гольф-поле, вероятно, связано с тем, что они были перенесены на сушу во время наводнений. Гольф-клуб Карбрук, который находится к юго-востоку от Брисбена, расположен близко к рекам Логан и Альберт. Летние штормы иногда вызывают разливы, которые затапливают прилегающие территории, включая поле для гольфа. Поскольку это местоположение находится менее чем в 10 километрах от берега, оно оказалось в пригодной зоне для пребывания бычьих акул.

Акулы оказались в искусственном водоёме, который образовался после добычи песка, в период с 1991 по 1996 годы. За это время несколько раз произошли наводнения, в результате которых акулы попали внутрь страны и остались на суше, когда воды отступили.

Они впервые были обнаружены в 1996 году, и хотя размеры водоёма составляют всего около 700 метров в длину и 380 метров в глубину, официальной переписи численности акул так и не проводилось. Тем не менее акулы часто наблюдались в водоеме, часто приближаясь к берегу. Присутствие акул было приветствовано администрацией гольф-поля, и они стали своеобразным символом клуба.

По данным наблюдений, вероятно, акулы были молодыми, когда они оказались на суше, но в конечном итоге их размер достигал 3 метров. Их диета не была подробно изучена, но вероятно, что различные виды рыбы, которые также оказались в водоеме во время наводнений.

"Если акулы смогут получать необходимую им пищу, пребывание в этих средах с низкой соленостью может быть очень полезным, потому что там меньше хищников, поэтому неудивительно, что они выжили, если там было много еды", — рассказал Майкл Хейтхаус, биолог по акулам из Международного университета Флориды.

В последний раз акулы были замечены в 2015 году. Возможно, ещё одно наводнение в 2013 году позволило некоторым из них вернуться в соседние реки, однако авторы статьи полагают, что другие могли погибнуть и утонуть. Один из трупов был обнаружен сотрудниками гольф-клуба, когда акулы всё ещё находились в водоеме.

Хотя на данный момент в пруду, по-видимому, нет акул, этот удивительный случай иллюстрирует адаптивность этих древних хищников и их способность переносить низкую соленость воды. Команда утверждает, что случай с акулами в гольф-прудах является самым долгим известным примером постоянного пребывания бычьих акул в среде с низким уровнем соли.

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Shark Infested Golf Course
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы вода австралия
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