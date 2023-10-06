Грядущий кризис климата Северного полушария сильно встревожил западных учёных

6:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Важная система океанских течений, играющая ключевую роль в регулировании климата Северного полушария, может находиться на грани кризиса, начиная с 2025 года, предупреждает недавнее довольно противоречивое исследование.

Фото: openverse

"Ожидаемый переломный момент — учитывая, что мы продолжаем вести дела в обычном режиме с выбросами парниковых газов — наступит гораздо раньше, чем мы ожидали", — рассказала Сюзанна Дитлевсен, профессор статистики и стохастических моделей в биологии в Университете Копенгагена.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), которая включает в себя Гольфстрим, регулирует распределение теплых тропических вод на севере и холодных вод на юге. Однако сейчас исследователи предполагают, что AMOC может находиться на пути к полному коллапсу в период с 2025 по 2095 год, что может привести к резкому падению температур, разрушению океанских экосистем и усилению штормов по всему миру. Однако стоит отметить, что некоторые ученые высказывают серьёзные сомнения относительно этого нового исследования.

AMOC может находиться в двух стабильных состояниях: более сильном и быстром, какой мы видим сегодня, и более медленном и слабом. Ранее прогнозы предполагали, что циркуляция, возможно, перейдёт в более слабое состояние где-то в течение следующего столетия. Однако исследователи в новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications во вторник (25 июля), предполагают, что антропогенное воздействие на климат может ускорить AMOC к критическому перелому.

AMOC как глобальный конвейер

Океанские течения Атлантического океана выполняют важную функцию, подобную бесконечному мировому конвейеру, переносящему кислород, питательные вещества, углерод и тепло по всей поверхности Земли. Более тёплые и солёные южные воды, более плотные, направляются на север, где охлаждаются и спускаются на большие глубины, передавая тепло в атмосферу. Затем эти воды медленно двигаются на юг под поверхностью океана, где снова нагреваются, и весь этот цикл повторяется. Однако изменение климата замедляет этот процесс. Таяние ледяных щитов приносит пресную воду, что делает океан менее солёным и менее плотным. Недавние исследования показали, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) в настоящее время находится в самом слабом состоянии за тысячу лет.

Регион вблизи Гренландии, где осуществляется спуск южных вод (называемый Североатлантическим субполярным круговоротом), стал свидетелем рекордно низких температур, в то время как окружающие моря стали наоборот очень тёплыми, образуя расширяющуюся "капу" холодной воды.

В предыдущий раз, когда AMOC переключался в другой режим во времена последнего ледникового периода, температура вблизи Гренландии за десятилетие выросла от 10 до 15 градусов по Цельсию. Если AMOC перестанет функционировать, температура в Европе и Северной Америке может снизиться на 5 градусов Цельсия в течение того же времени.

Поскольку непосредственные данные о силе AMOC доступны только с 2004 года, исследователи провели анализ, используя данные о поверхностной температуре субполярного круговорота с 1870 по 2020 годы. Они утверждают, что эти данные можно рассматривать как "отпечаток пальца" для оценки силы AMOC. Путём анализа этих данных с использованием статистической модели исследователи выявили снижение силы и стабильности этого океанского течения, и их результаты вызывают беспокойство. Они предупреждают, что окно для потенциального коллапса AMOC может открыться уже в 2025 году, и с течением XXI века вероятность этого события будет только увеличиваться.

"Я не считаю себя паникёром. В каком-то смысле это бесполезно. Поэтому мой результат меня в некотором смысле раздражает. Потому что окно для возможного коллапса настолько близко и настолько важно, что мы должны немедленно принять меры", - сказал Питер Дитлевсен, профессор физики и климатологии в Институте Нильса Бора в Копенгагене.

Споры по поводу прогнозируемого краха

Многие океанографы и эксперты по климату признают, что хотя это исследование предостерегает нас о возможных проблемах с Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC), оно сопряжено с большими неопределённостями.

Дэвид Торналли, профессор научных исследований океана и климата в Университетском колледже Лондона, подчеркнул, что если статистика действительно точна и правильно описывает поведение современной AMOC, и если изменения связаны исключительно с изменениями в AMOC, то результаты вызывают серьезную тревогу. Однако существует ряд значительных неизвестных факторов и предположений, которые требуют дополнительных исследований, прежде чем можно будет уверенно утверждать о наступающем кризисе.

Другие ученые-климатологи даже выразили сомнения в том, связано ли наблюдаемое изменение поверхностных температур AMOC с самой силой его циркуляции. Они подчеркивают, что в настоящее время нет ясности относительно этой связи и необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять долгосрочные последствия этих явлений на климат.

"Хотя математика кажется выполненной профессионально, физическая основа крайне шаткая: она основана на предположении, что коллапс, показанный упрощенными моделями, правильно описывает реальность — но мы просто не знаем, и нет серьёзного обсуждения недостатков этих упрощенных моделей", — рассказал Йохем Мароцке, профессор климатологии и директор Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге.

Исследователи, проводившие данное исследование, объявили, что их следующими шагами будут обновление модели данными за последние три года. Это позволит им улучшить точность и сузить временное окно для прогнозируемого коллапса AMOC. Обновленные данные могут дать более четкое представление о том, какие изменения происходят в этой океанской циркуляции и насколько они могут быть влиятельными в будущем.

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