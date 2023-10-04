Сверхновая звезда чуть не погубила Солнечную систему 4 миллиарда лет назад

3:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Сверхновая звезда, которая очень давно взорвалась недалеко от нашей молодой Солнечной системы, могла бы полностью уничтожить её, если бы не существовал молекулярный газовый щит.

Фото: Openverse

Это заключение было сделано научными исследователями, которые анализировали изотопы элементов, найденные в метеоритах. Эти метеориты представляют собой образцы астероидов, сформировавшихся из материала, окружавшего нашу Солнечную систему на ранних этапах её формирования. Метеориты фактически представляют собой своеобразные "археологические находки", которые позволяют ученым восстановить эволюцию нашей Солнечной системы.

Группа исследователей обнаружила различные концентрации радиоактивного изотопа алюминия в образцах метеоритов. Эта информация позволила сделать вывод, что приблизительно 4,6 миллиарда лет назад наша планета была подвергнута внезапной инъекции радиоактивного алюминия. Исследователи пришли к заключению, что наилучшим объяснением этой инъекции является взрыв близлежащей сверхновой звезды.

По мнению исследователей, возглавляемых астрофизиком Национальной астрономической обсерватории Японии Дорис Арзуманян, наша молодая Солнечная система, скорее всего, пережила взрывную волну сверхновой. Она была защищена своего рода "коконом", который сыграл роль щита против этой ударной волны.

Сверхновые взрывы происходят, когда у массивных звёзд иссякает топливо для ядерного синтеза, и их ядра больше не могут устоять перед гравитационным коллапсом. В результате ядра разрушаются, что приводит к сверхновому взрыву, при котором тяжёлые элементы, которые звезда создавала в течение своей жизни, выбрасываются в космос.

Этот материал становится "строительными блоками" для звезд следующего поколения. Однако взрывная волна сверхновой может быть настолько мощной, что разорвет на части любые только что сформировавшиеся планетарные системы, находящиеся поблизости.

Звезды формируются в гигантских облаках молекулярного газа, состоящих из плотных завитков или нитей. Меньшие звездные объекты, такие как наше Солнце, формируются вдоль этих нитей, в то время как более крупные звезды, подобные той, которая могла бы взорваться в сверхновой, склонны образовываться в точках, где эти нити пересекаются друг с другом.

Согласно расчётам Арзуманяна и его команды, ударной волне сверхновой потребовалось бы около 300 000 лет, чтобы разрушить плотную нить, которая защищала молодую Солнечную систему.

Метеориты, богатые радиоактивными изотопами, отделились от более крупных объектов, таких как астероиды, которые сформировались в первые 100 000 лет жизни Солнечной системы, когда они все еще находились в этой плотной нити. Этот "кокон" должен был защищать молодую Солнечную систему от интенсивного излучения, исходящего от горячих и массивных звезд, известных как OB-звезды, что могло бы негативно повлиять на формирование планет, таких как Земля.

«Этот сценарий может иметь множество важных последствий для нашего понимания формирования, эволюции и свойств звездных систем», — написала команда исследователей, возглавляемых астрофизиком Национальной астрономической обсерватории Японии Дорис Арзуманян.

Новые результаты исследования подчеркивают, что эта нить не только служила щитом, но также могла направлять радиоактивные изотопы в область вокруг молодого Солнца.

Учёные считают, что их результаты могут иметь важное значение для понимания процессов формирования и эволюции звезд и их планетных систем.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

МЫ УВИДИМ ВЗРЫВ СВЕРХНОВОЙ