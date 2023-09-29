Конец эры Microsoft: остановка поддержки в России и новые альтернативы

7:20 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В скором времени российские компании лишатся возможности использовать официальные продукты Microsoft. С 1 октября корпорация больше не продлевает им лицензии на своё программное обеспечение.

Фото: Wikipedia

Что произойдет с 1 октября?

30 сентября станет последним днем, когда российские компании, являющиеся клиентами Microsoft, смогут продлить официальные лицензии на продукты этой компании. В начале августа служба техподдержки Microsoft Online Services начала уведомлять корпоративных пользователей о том, что компания больше не может принимать платежи через банковский перевод на местные банковские счета как метод оплаты услуг Microsoft в России. Следовательно, начиная с 1 октября, клиенты не смогут продлевать свои действующие подписки.

Кого это затронет?

Это касается российских компаний, которые используют легальное программное обеспечение от Microsoft. Включая тех, кто в апреле этого года получил предложение о продлении лицензий от IT-гиганта (это относилось к организациям, не находящимся в санкционных списках) и принял это предложение. Сейчас корпорация вновь "вспомнила" о санкционном режиме и объявила следующее:

"Мы приостановили все продажи новой продукции и услуг в России, а также многие другие аспекты нашего бизнеса, и мы соблюдаем санкции, введенные Евросоюзом, Великобританией и США", — сообщили представители Microsoft.

Это высказывание повторяет формулировку, опубликованную в марте в блоге корпорации от имени ее президента Брэда Смита.

Что произойдет с подписками, срок которых истекает после 30 сентября?

Действующие подписки не будут аннулированы и продолжат действовать, но их нельзя будет продлить, по крайней мере, с использованием российских банковских реквизитов.

"Во-первых, все оплаченные подписки и решения будут действовать до конца их срока. Соответственно, те, кому они нужны, думаю, закупились заранее. Во-вторых, никто не отменял посреднические услуги закупки лицензий через компании неподсанкционных стран. Хотя, конечно, возникнут сложности с оплатой, так как потребуются нероссийские платежные карты и счета", — утверждает эксперт в области цифрового маркетинга, генеральный директор компании Chekmareff.ru Сергей Чекмарев.

Что произойдет с продуктами для граждан?

Пока ничего нового. Как уже упоминалось, на эти ограничения они не распространяются. Однако за последние полтора года российские пользователи уже столкнулись с некоторыми изменениями со стороны Microsoft. В марте 2022 года было объявлено об остановке продаж продуктов и услуг для россиян. Лицензии на офисные программы не продлевались даже для частных пользователей. В сентябре того же года была заблокирована возможность [официального] обновления Windows 10 и 11. Сделать это можно было только через VPN или приобретение ключей активации по параллельному импорту. Впрочем, в декабре 2023 года было разрешено снова скачивать легальные версии ПО. Однако в апреле 2023 года Microsoft объявила, что не будет предоставлять гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России, в том числе и для официальных устройств. Это обслуживание сейчас обеспечивают только продавцы.

Как реагирует государство?

Как только стало известно о "прощальном письме", министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что данная проблема была прозрачной, и в министерстве не рассчитывали на продолжение ситуации с лицензиями на долгий срок.

"Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", — отметил министр в августе.

Однако годом ранее, в июле 2022 года, замглавы Минпромторга Василий Шпак говорил, что уход Microsoft из России будет позитивно влиять на разработчиков и производителей российского программного обеспечения.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени. С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов", — сказал он.

Такое мнение разделяет интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:

"Думаю, что это ускорит переход государственных и корпоративных заказчиков на отечественные конкурентные продукты. И это, в свою очередь, ускорит их приближение к функционалу Microsoft и, возможно, даже превзойдет его".

Какие альтернативы доступны?

"Существует множество альтернативных программ, включая бесплатные и отечественные, поэтому есть из чего выбрать", — говорит Сергей Чекмарев. В России уже существуют отечественные операционные системы, такие как Astra, "Альт" и "Ред ОС". Также "Лаборатория Касперского" разрабатывает собственную операционную систему, хотя она предназначена для мобильных устройств, а не компьютеров.

В конечном итоге, есть и самый крайний вариант, хотя эксперты подчеркивают, что они не рекомендуют его использовать.

"Уход Microsoft может вызвать проблемы с работоспособностью тех субъектов, которые не являются клиентами и не оплачивают лицензионные соглашения, но тесно сотрудничают с такими пользователями. Это может вернуть рынок в "серую" зону, где используются пиратские копии", — говорит Дмитрий Мариничев.

"С 2000-х годов в Рунете уже существуют так называемые активаторы для Windows и Office. Конечно, это нелегальное использование, но ввиду того, что компания покинула юрисдикцию России, наверняка во время действия запретов никто не будет особо контролировать и тем более наказывать за нарушение лицензионного соглашения", — добавляет Сергей Чекмарев".

Кому это больше навредит?

Эксперты считают, что уход Microsoft больше повредит самой корпорации, чем российским пользователям. По мнению Дмитрия Мариничева, нынешняя ситуация сильно отличается от первых лет развития отрасли и рынка, когда новые технологии только начинали появляться в СССР и России.

"Очевидно, что все эти действия продиктованы сегодняшней геополитической ситуацией. С другой стороны, я думаю, Microsoft понимает, что потеря российского рынка неизбежна. Конкуренты, в том числе и российские, постепенно обгоняют их в продуктивности и в возможностях продукта, — рассуждает он. Поэтому я уверен, что не за горами ситуация, когда уже Microsoft будет у них заимствовать идеи и решения".

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