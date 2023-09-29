Конец эры Microsoft: остановка поддержки в России и новые альтернативы

В скором времени российские компании лишатся возможности использовать официальные продукты Microsoft. С 1 октября корпорация больше не продлевает им лицензии на своё программное обеспечение.
30 сентября станет последним днем, когда российские компании, являющиеся клиентами Microsoft, смогут продлить официальные лицензии на продукты этой компании. В начале августа служба техподдержки Microsoft Online Services начала уведомлять корпоративных пользователей о том, что компания больше не может принимать платежи через банковский перевод на местные банковские счета как метод оплаты услуг Microsoft в России. Следовательно, начиная с 1 октября, клиенты не смогут продлевать свои действующие подписки.
Это касается российских компаний, которые используют легальное программное обеспечение от Microsoft. Включая тех, кто в апреле этого года получил предложение о продлении лицензий от IT-гиганта (это относилось к организациям, не находящимся в санкционных списках) и принял это предложение. Сейчас корпорация вновь "вспомнила" о санкционном режиме и объявила следующее:
"Мы приостановили все продажи новой продукции и услуг в России, а также многие другие аспекты нашего бизнеса, и мы соблюдаем санкции, введенные Евросоюзом, Великобританией и США", — сообщили представители Microsoft.
Это высказывание повторяет формулировку, опубликованную в марте в блоге корпорации от имени ее президента Брэда Смита.
Действующие подписки не будут аннулированы и продолжат действовать, но их нельзя будет продлить, по крайней мере, с использованием российских банковских реквизитов.
"Во-первых, все оплаченные подписки и решения будут действовать до конца их срока. Соответственно, те, кому они нужны, думаю, закупились заранее.
Во-вторых, никто не отменял посреднические услуги закупки лицензий через компании неподсанкционных стран. Хотя, конечно, возникнут сложности с оплатой, так как потребуются нероссийские платежные карты и счета", — утверждает эксперт в области цифрового маркетинга, генеральный директор компании Chekmareff.ru Сергей Чекмарев.
Пока ничего нового. Как уже упоминалось, на эти ограничения они не распространяются. Однако за последние полтора года российские пользователи уже столкнулись с некоторыми изменениями со стороны Microsoft. В марте 2022 года было объявлено об остановке продаж продуктов и услуг для россиян. Лицензии на офисные программы не продлевались даже для частных пользователей. В сентябре того же года была заблокирована возможность [официального] обновления Windows 10 и 11. Сделать это можно было только через VPN или приобретение ключей активации по параллельному импорту. Впрочем, в декабре 2023 года было разрешено снова скачивать легальные версии ПО. Однако в апреле 2023 года Microsoft объявила, что не будет предоставлять гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox в России, в том числе и для официальных устройств. Это обслуживание сейчас обеспечивают только продавцы.
Как только стало известно о "прощальном письме", министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что данная проблема была прозрачной, и в министерстве не рассчитывали на продолжение ситуации с лицензиями на долгий срок.
"Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", — отметил министр в августе.
Однако годом ранее, в июле 2022 года, замглавы Минпромторга Василий Шпак говорил, что уход Microsoft из России будет позитивно влиять на разработчиков и производителей российского программного обеспечения.
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени. С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов", — сказал он.
Такое мнение разделяет интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:
"Думаю, что это ускорит переход государственных и корпоративных заказчиков на отечественные конкурентные продукты. И это, в свою очередь, ускорит их приближение к функционалу Microsoft и, возможно, даже превзойдет его".
"Существует множество альтернативных программ, включая бесплатные и отечественные, поэтому есть из чего выбрать", — говорит Сергей Чекмарев. В России уже существуют отечественные операционные системы, такие как Astra, "Альт" и "Ред ОС". Также "Лаборатория Касперского" разрабатывает собственную операционную систему, хотя она предназначена для мобильных устройств, а не компьютеров.
В конечном итоге, есть и самый крайний вариант, хотя эксперты подчеркивают, что они не рекомендуют его использовать.
"Уход Microsoft может вызвать проблемы с работоспособностью тех субъектов, которые не являются клиентами и не оплачивают лицензионные соглашения, но тесно сотрудничают с такими пользователями. Это может вернуть рынок в "серую" зону, где используются пиратские копии", — говорит Дмитрий Мариничев.
"С 2000-х годов в Рунете уже существуют так называемые активаторы для Windows и Office. Конечно, это нелегальное использование, но ввиду того, что компания покинула юрисдикцию России, наверняка во время действия запретов никто не будет особо контролировать и тем более наказывать за нарушение лицензионного соглашения", — добавляет Сергей Чекмарев".
Эксперты считают, что уход Microsoft больше повредит самой корпорации, чем российским пользователям. По мнению Дмитрия Мариничева, нынешняя ситуация сильно отличается от первых лет развития отрасли и рынка, когда новые технологии только начинали появляться в СССР и России.
"Очевидно, что все эти действия продиктованы сегодняшней геополитической ситуацией. С другой стороны, я думаю, Microsoft понимает, что потеря российского рынка неизбежна. Конкуренты, в том числе и российские, постепенно обгоняют их в продуктивности и в возможностях продукта, — рассуждает он.
Поэтому я уверен, что не за горами ситуация, когда уже Microsoft будет у них заимствовать идеи и решения".
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