Соседи из будущего: топ-5 самых необычных роботов

2:58 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Полет человеческой фантазии не ограничен. Каждый день ученые и разработчики предлагают нам новые идеи в сфере робототехники, которые позволяют решать как локальные поручения человека, так и выполняют важные задачи в различных секторах экономики. Мы предлагаем подборку из 5 самых необычных роботов, когда-либо представленных широкой общественности. В чем специфика этих роботов, насколько они функциональны — об этом читателям Pravda. Ru расскажет основатель и СЕО компании Mirey Robotics Андрей Наташкин.

Фото: elephantrobotics.com

Топ-5 самых необычных роботов

Роботы-кошки и роботы-собаки

Первые прототипы роботов-собак появились в 60-х годах ХХ века. Использовались эти модели в первую очередь для военных задач. Внешнего сходства почти не было. Собаками они были названы условно, потому что прототип был способен выполнять несколько команд. На серьезном уровне разработкой роботов-собак начал заниматься японский производитель техники SONY. В 1993 году компания анонсировала разработку роботизированной собаки. И только спустя 6 лет на рынок был выпущен робот AIBO, что в переводе с японского языка значит "друг”. Изначально проект не носил коммерческий характер, однако активный интерес со стороны рынка заставил компанию посмотреть на свою разработку под новым углом. Уже тогда стало понятно, что робот-собака может использоваться в разрезе нескольких сфер.

С одной стороны, это отличная демонстрация развития IT-индустрии. С другой стороны, роботы заняли существенную долю на рынке детских игрушек. Кроме того, маркетологи увидели потенциал использования собак в PR-кампаниях брендов. В 2017 году была презентована новая модель собаки от SONY, которая уже полностью вписалась в концепцию IoT (интернет вещей) в рамках персонального использования. Робот с помощью Wi-Fi и LTE управляется с помощью приложения, установленного на смартфоне пользователя.

Развитие роботов-собак не ограничивается только разработками компании SONY. В 2005 году компания Boston Dynamics вывела на рынок роботов-собак, выполняющих задачи для военных. Разработка крайне хорошо зарекомендовала себя в опасных и труднодоступных локациях. Через 11 лет швейцарский разработчик представил свой продукт на рынке — собаку ANYbotics, которая выполняла большой пласт задач промышленного направления. Три года назад была презентована собака Vision 60, которая уже была оснащена оружием для ведения боевых действий. Интересный проект представил мировой разработчик Xiaomi, который в своем роботе попытался сохранить два направления — личное использование и промышленно-военное. Это было достигнуто за счет открытого кода.

"Детей и взрослых всегда умиляют роботы-собаки. Мы это видим из своей практики. На наших выставках к таким роботам выстраиваются настоящие очереди. Наш парк насчитывает 8 таких собак. Если говорить о современном рынке, то я бы выделил робота Go1 от китайского производителя Unitree Robotics. По своим характеристикам он не уступает японцам, а вот цена — значительно ниже. С кошками не такая простая история. Исторически робототехника развивала собак. Сейчас на рынке есть кошки. Одни модели похожи на собак своей технологичностью. Другие модели пытаются имитировать внешние сходства и скорее похожи на детские мягкие игрушки”, — отмечает Андрей Наташкин.

Роботы-помощники по домашнему хозяйству

Домашняя работа является достаточно утомительным занятием для большинства людей. Поэтому вполне логично, что робототехника пытается переложить часть домашних задач на роботов. Одна из самых знаменитых разработок — это робот PR2 от компании Willow Garage. Его разработка велась на базе Стэнфордского университета. Изначально робот выполнял простейшие операции, например, нарезал фрукты и овощи. Позже его научили:

печь блинчики,

открывать двери,

складывать полотенца,

загружать белье в стиральную машину.

Еще одна интересная разработка — это робот-садовник Wall-Ye из Франции. Робот в буквальном смысле контролирует весь урожай. Продается в разных комплектациях — как для личного использования, так и для аграрного сектора.

Роботы телеприсутствия

Пандемия коронавируса актуализировала удаленные технологии, когда большинство людей были вынуждены самоизолироваться и устраивать себе рабочее пространство внутри квартиры. На рынке был презентован робот Wehead. За счет нескольких дисплеев и механизмов вращения этот робот воспроизводит все элементы личной встречи. Человек видит полностью лицо своего собеседника в натуральную величину, эмоции и реакции, все жесты. По сути, напротив вас стоит голова вашего собеседника, который может общаться из любой точки мира. Единственное требование — это наличие Wi-Fi.

"Настоящей тенденцией стала аренда и покупка таких роботов для коммерческого сегмента в США. С учетом тренда на удаленную работу этот робот очень актуален”, — подчеркнул эксперт.

Человекоподобные роботы

Человекоподобных роботов чаще называют андроидами. Считается, что для робототехники — это одно из самых сложных направлений. Впервые такой робот был представлен японским концерном Honda в начале нулевых. Существенным его минусом было отсутствие лица. С тех пор именно имитация мимики и живого общения стала ключевым навыком человекоподобных роботов. Было выпущено несколько экспериментальных моделей, но один из самых успешных кейсов — это робот София от разработчиков из Гонконга. Проект был презентован в 2015 году. Робот может копировать жесты и эмоции, отвечать на вопросы. В арсенале Софии более 60 различных эмоций. И нейросеть, которая заложена в ней, постоянно развивается, накапливая новые данные. Фактически чем больше людей охватывает София, тем умнее становится. Разработка была очень громко представлена на мировом рынке. София приняла участие в крупнейших деловых мероприятиях, ТВ-программах. И даже получила гражданство Саудовской Аравии.

"В мире всего два таких робота. И одного из них мы презентовали на нашей выставке в Северной Каролине. София — это отличный синтез робототехники и искусственного интеллекта. И это действительно очень интересный объект. Я в силу своей деятельности видел много различных разработок человекоподобных роботов, но могу сказать однозначно — София является одним из флагманов. Ещё бы я выделил человекоподобного робота Ameca из Великобритании”, — отмечает Андрей Наташкин.

Роботы — игроки

В 2010 году мир познакомился с проектом из Вьетнама — роботом TOSY, который мастерски играет в настольный теннис. Искусственный интеллект TOSY помогает ему принимать решения о технике удара, наиболее подходящего для данного момента игры. TOSY не нужно отдыхать, ведь он не устает. Он не отвлекается от игры, ведь настольный теннис — это его первоочередная цель.

Представителей спортивных игр на рынке робототехники очень много. Роботы разработаны для гимнастики, бега, прыжков в высоту, баскетбола, бейсбола, плавания. А футбол — это вообще отдельное направление. Несколько лет назад роботы-футболисты, разработанные в Московском физико-техническом институте, выиграли Чемпионат по футболу среди роботов.

"Недавно я познакомился с очень интересной разработкой — это самодвижущиеся шахматы с технологией искусственного интеллекта. Понятно, что мы давно знаем, что можно играть в эту интеллектуальную игру с компьютером, но тут разработчики пошли намного дальше. Внедрили в шахматную доску Bluetooth, магниты для движения фигур, подсветку для режима обучения. У человека создается полное ощущение, что он играет в шахматы с реальным человеком. Только человека напротив нет. А все делает нейросеть”, — рассказывает эксперт.

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