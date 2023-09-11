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Петр Дерябин

Подвижная Пещера была изолирована 5,5 миллионов лет от жизни на Земле

3:41
Наука

Это был бы рай для интроверта, если бы не полное отсутствие солнечного света, запах тухлых яиц и жуткие ползающие животные.

Подвижная Пещера была изолирована 5,5 миллионов лет от жизни на Земле
Фото: Михай Бачу, GESS LAB, Мангалия ( CC-BY 4.0 )

5,5 миллионов лет назад Подвижная пещера, отдаленная от остального мира, стала колыбелью уникальной и удивительной экосистемы, не имеющей себе подобных на Земле.

Эта пещера, расположенная в нескольких милях от берегов Черного моря в Румынии, является одним из самых изолированных мест на нашей планете. В эпоху позднего миоцена ее закрыли мощные слои глины и известняка. И только в 1986 году исследователи, ищущие подходящее место для строительства атомной электростанции, случайно обнаружили эту настоящую биологическую сокровищницу.

Несмотря на первоначальное влечение к этой удивительной находке, желающим попасть сюда приходится пройти через многочисленные ограничения и получить специальное разрешение. Это место, хоть и удивительное, но для долгого проживания не подходит из-за 100% влажности, токсичной атмосферы и полного отсутствия солнечного света.

Исследователи обнаружили в ней разнообразные удивительные виды, приспособившиеся к этой уникальной атмосфере.

Ученые выявили целых 53 вида беспозвоночных, населяющих Подвижную пещеру, из которых 37 видов уникальны и не встречаются больше нигде на Земле. Среди разнообразных обитателей этой пещеры можно выделить пауков, водных скорпионов, пиявок и даже недавно обнаруженный вид многоножек, получивший прозвище "король пещеры" в статье, опубликованной в 2020 году.

Основным фактором, делающим жизнь в Подвижной пещере уникальной, является способность адаптации к ее необычным условиям. У большинства живых существ, обитающих в этой пещере, отсутствуют глаза и пигментация, так как нет необходимости в ярких цветах или зрительных органах, когда окружающая среда полностью лишена света.

Важным аспектом этой экосистемы является ее пищевая цепь, которая отличается от большинства других. В то время как многие экосистемы зависят от фотосинтеза и получения энергии из солнечного света, экосистема Подвижной пещеры вынуждена полагаться на хемосинтез.

В условиях отсутствия солнечного света и минимального содержания кислорода воздуха, бактерии в Подвижной пещере претерпевают окисление метана и серы, производя питательные вещества и формируя микробные образования, которые после служат пищей для живых существ на земле и в воде пещеры.

Пещера Мовиле представляет собой уникальную наземную экосистему с хемосинтетической пищевой цепью, что делает ее более похожей на гидротермальные источники в глубинах океанов других планет.

Исследователям, которые открыли Подвижную пещеру всего лишь 37 лет назад, остаются еще нераскрытые загадки этой экосистемы. Возможно, их удастся разгадать, что проливет свет на некоторые тайны эволюционной биологии.

Однако, согласно заявлению ученых, изучавших пещеру в статье 1996 года, система Подвижных пещер больше сходна с глубоководными жерлами по наличию хемоавтотрофных микробов и разнообразной флоры и фауны. Однако в данной пещерной системе, кажется, отсутствует симбиоз между хемоавтотрофными микробами и животными, который типичен для сообществ глубоководных жерл.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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