Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток

5:22 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Новый электропоезд "Иволга 4.0" скоро будет радовать пассажиров Московских центральных диаметров — столичного "наземного метро".

Фото: РЖД ТВ

Высокотехнологичная инновация представлена компанией "Трансмашхолдинг" в рамках Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге и уже запущена в серийное производство.

Впечатляющая технология — четвёртое поколение поездов семейства "Иволга", которые обеспечивают удобные путешествия для москвичей и гостей столицы.

Новый транспорт может похвастаться как быстрым разгоном и впечатляющей скоростью (до 160 километров в час), так и отличной вместимостью — до 646 пассажиров. На то, чтобы изменить направление движения, поезду требуется всего минута.

Яркая особенность "Иволги 4.0" — третьи дополнительные двери во всех вагонах, кроме головных. Эта приятная черта новых поездов несколько "разрядит обстановку" в часы пик, облегчив людям возможность быстро и беспроблемно сесть в транспорт. Сойти с поезда тоже стало удобнее: можно нажать кнопку открывания дверей перед нужной станцией, ещё будучи в пути, и умная система, "запомнив" желание человека выйти, без напоминаний выпустит пассажира на остановке.

Салон поезда спроектирован с расчётом на максимальный комфорт пассажиров

Интерьер "Иволги 4.0" продуман до мелочей. В головных вагонах пассажиры могут заряжать электросамокаты и перевозить велосипеды. Помимо пассажирских сидений с идеально отрегулированным наклоном спинок (который был определён в ходе испытаний на группе из 500 человек), в поезде есть места для маломобильных людей и маленькие столики с беспроводной зарядкой для гаджетов. "Подзарядиться" от "Иволги 4.0" можно и через разъёмы двух видов — Type A и Type C, которые встроены между сиденьями. Как и в случае с креслами, идеальное расположение розеток подбиралось в ходе практических испытаний.

"Сколько сока, жвачки и воды было потрачено, чтобы найти то место, где действительно эти розетки не подвергнутся какому-то загрязнению", — поделилась с телеканалом "Санкт-Петербург" заместитель гендиректора "Трансмашхолдинга" Валерия Шарафутдинова.

Предусмотрены и поездки на поезде в холодное время года: в вагонах "Иволги 4.0" есть крючки для одежды, избавляющие пассажиров от необходимости "париться" в тёплом вагоне в пуховиках и пальто.

Стресс в ходе путешествия на "Иволге 4.0" также сводится к минимуму: поезд ездит бесшумно и плавно, а освещение в вагонах подстраивается под время суток, бодряще сияя утром и становясь спокойнее и мягче к вечеру.

Уже привычными для пассажиров "Иволги" станут бесплатный Wi-Fi, информационные табло в вагонах и места для детских колясок.

Создатели нового поезда позаботились и о безопасности пассажиров. Обновлённые составы оборудованы усовершенствованной тормозной системой. Вагоны "Иволги 4.0" стережёт от бактерий и вирусов система обеззараживания воздуха. Пассажирские сиденья в электропоезде изготовлены из негорючих материалов.

Система управления "Иволгой 4.0" разработана российскими специалистами

"Иволга" — гордость отечественных производителей, ведь поезда данного семейства впервые в истории были не только собраны, но и спроектированы в России. Поезд четвёртого поколения уверенно продолжает династию: 98% деталей "Иволги 4.0" выпускаются на более чем 600 отечественных предприятиях. Знаменательное отличие нового электропоезда от предшественников — отечественные двигатели вместо прежних австрийских, позволяющие составу ездить на 40 километров в час быстрее, чем "Иволги" прошлых поколений. Вся система управления и компьютерные программы электропоезда также разработаны и созданы российскими специалистами. Впечатляющим результатам предшествовала кропотливая работа по импортозамещению комплектующих поезда, которая велась "Трансмашхолдингом" в 2022 году.

Согласно планам, новые электропоезда начнут курсировать по городским диаметрам МЦД-3 и МЦД-4 (последний должен быть открыт в начале осени 2023 года) в самое ближайшее время: на МЦД-4 обновлённые "Иволги" могут появиться уже в конце 2023-го — начале 2024 года. Предполагается, что на московских путях "Иволга 4.0" полностью заменит своих предшественников примерно полтора года спустя. А в будущем высокотехнологичная "птица" может "свить гнездо" и в Северо-Западном регионе, выведя на новый уровень комфорт в путешествиях по Северной столице.