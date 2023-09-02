Похоже, что Роальд Даль все-таки что-то угадал: когда растениям наносится вред, они издают звуковые сигналы — не совсем так, как это делают люди или животные, издавая крики, а в виде пикающих или щелкающих звуков на ультразвуковых частотах, выходящих за пределы человеческого слуха.
Эти звуковые сигналы усиливаются по мере того, как растение испытывает стресс. Согласно результатам недавно проведенного исследования, этот феномен может быть средством, с помощью которого растения сообщают окружающему миру о своем бедственном положении.
Лилах Хадани, эволюционный биолог из Тель-Авивского университета (Израиль), отметила: "Даже в спокойном поле есть звуки, которые не слышны нам, и эти звуки передают информацию. Некоторые животные способны улавливать эти звуки, что говорит о возможности широкого акустического взаимодействия".
Растения постоянно взаимодействуют с насекомыми и другими существами, многие из которых используют звук для общения. Следовательно, было бы неоптимально, если бы растения не использовали звук в качестве средства коммуникации.
Растения в условиях стресса более динамичны, чем можно было бы предположить. Они претерпевают значительные изменения, в том числе выделяют сильные ароматы, меняют цвет и форму. Эти изменения служат сигналом опасности для соседних растений, побуждая их укреплять свою защиту или привлекать животных, способных справиться с вредителями, причиняющими вред пострадавшему растению.
Тем не менее, вопрос о том, в какой степени растения издают различные сигналы, например, звуки, до сих пор не изучен. Несколько лет назад Хадани и ее коллеги продемонстрировали, что растения способны воспринимать звук. Это заставило их задуматься о том, могут ли растения также издавать звук.
Для исследования этого вопроса они записали звуки растений томата и табака в различных условиях: без нагрузки, в обезвоженном состоянии и с обрезанными стеблями. Записи проводились как в звуконепроницаемой акустической камере, так и в стандартных тепличных условиях. Затем был обучен алгоритм нейросети, позволяющий различать звуки, издаваемые растениями в различных состояниях.
Звуки, издаваемые растениями, напоминают хлопки или щелчки на слишком высоких для человеческого восприятия частотах, обнаруживаемые в радиусе более метра. Растения, не испытывающие стресса, обычно молчат.
Напротив, растения, находящиеся в состоянии стресса, издают больше шума, в среднем около 40 щелчков в час в зависимости от вида растения. Обезвоженные растения имеют характерный звуковой профиль: они начинают щелкать чаще до появления видимых признаков обезвоживания, усиливаются по мере того, как растение становится все более пересушенным, и уменьшаются по мере его увядания.
Алгоритм успешно различал эти звуки и даже определял виды растений, издающих их. Более того, он не ограничился только томатами и табаком: звуки издавали и другие растения, в том числе пшеница, кукуруза, виноград, кактус и кустарник.
Для человека последствия этого очевидны: мы можем отслеживать звуки, издаваемые растениями, испытывающими жажду, и давать им воду до наступления сильного обезвоживания. Однако вопрос о том, способны ли другие растения воспринимать эти звуки и реагировать на них, остается неизученным. Предыдущие исследования показали, что растения могут повышать свою устойчивость к засухе в ответ на звук, что делает этот вопрос вполне вероятным для дальнейшего изучения.
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