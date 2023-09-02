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Олег Логинов

Учёные открыли способность растений издавать звуки в опасных ситуациях

4:02
Наука

Похоже, что Роальд Даль все-таки что-то угадал: когда растениям наносится вред, они издают звуковые сигналы — не совсем так, как это делают люди или животные, издавая крики, а в виде пикающих или щелкающих звуков на ультразвуковых частотах, выходящих за пределы человеческого слуха.

Учёные открыли способность растений издавать звуки в опасных ситуациях
Фото: Openverse

Эти звуковые сигналы усиливаются по мере того, как растение испытывает стресс. Согласно результатам недавно проведенного исследования, этот феномен может быть средством, с помощью которого растения сообщают окружающему миру о своем бедственном положении.

Лилах Хадани, эволюционный биолог из Тель-Авивского университета (Израиль), отметила: "Даже в спокойном поле есть звуки, которые не слышны нам, и эти звуки передают информацию. Некоторые животные способны улавливать эти звуки, что говорит о возможности широкого акустического взаимодействия".

Растения постоянно взаимодействуют с насекомыми и другими существами, многие из которых используют звук для общения. Следовательно, было бы неоптимально, если бы растения не использовали звук в качестве средства коммуникации.

Растения в условиях стресса более динамичны, чем можно было бы предположить. Они претерпевают значительные изменения, в том числе выделяют сильные ароматы, меняют цвет и форму. Эти изменения служат сигналом опасности для соседних растений, побуждая их укреплять свою защиту или привлекать животных, способных справиться с вредителями, причиняющими вред пострадавшему растению.

Тем не менее, вопрос о том, в какой степени растения издают различные сигналы, например, звуки, до сих пор не изучен. Несколько лет назад Хадани и ее коллеги продемонстрировали, что растения способны воспринимать звук. Это заставило их задуматься о том, могут ли растения также издавать звук.

Для исследования этого вопроса они записали звуки растений томата и табака в различных условиях: без нагрузки, в обезвоженном состоянии и с обрезанными стеблями. Записи проводились как в звуконепроницаемой акустической камере, так и в стандартных тепличных условиях. Затем был обучен алгоритм нейросети, позволяющий различать звуки, издаваемые растениями в различных состояниях.

Звуки, издаваемые растениями, напоминают хлопки или щелчки на слишком высоких для человеческого восприятия частотах, обнаруживаемые в радиусе более метра. Растения, не испытывающие стресса, обычно молчат.

Напротив, растения, находящиеся в состоянии стресса, издают больше шума, в среднем около 40 щелчков в час в зависимости от вида растения. Обезвоженные растения имеют характерный звуковой профиль: они начинают щелкать чаще до появления видимых признаков обезвоживания, усиливаются по мере того, как растение становится все более пересушенным, и уменьшаются по мере его увядания.

Алгоритм успешно различал эти звуки и даже определял виды растений, издающих их. Более того, он не ограничился только томатами и табаком: звуки издавали и другие растения, в том числе пшеница, кукуруза, виноград, кактус и кустарник.

Для человека последствия этого очевидны: мы можем отслеживать звуки, издаваемые растениями, испытывающими жажду, и давать им воду до наступления сильного обезвоживания. Однако вопрос о том, способны ли другие растения воспринимать эти звуки и реагировать на них, остается неизученным. Предыдущие исследования показали, что растения могут повышать свою устойчивость к засухе в ответ на звук, что делает этот вопрос вполне вероятным для дальнейшего изучения.

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РАСТЕНИЯ ТОЖЕ КРИЧАТ ОТ БОЛИ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука
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