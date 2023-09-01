Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём

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Включить на максимум креативность, повысить концентрацию, улучшить память и даже замедлить старение — во всём этом вам может помочь не что иное, как кратковременный дневной сон. Как использовать это "секретное оружие", которым не пренебрегают даже астронавты NASA?

Фото: openverse

Заснуть в поисках вдохновения

Влияние короткого сна на творчество исследовали учёные из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы. Чтобы узнать, зависит ли креативность от кратковременного сна, специалисты взяли 49 испытуемых, разбили на четыре группы и попросили написать сочинение про дерево. Но предварительно участникам эксперимента дали 45 минут на "подготовку".

Две группы провели это время во сне. При этом их членов периодически будили, чтобы те вспоминали и фиксировали свои сновидения. Различие состояло в том, что испытуемые из первой команды в процессе засыпания каждый раз думали о деревьях, в то время как участники эксперимента из второй группы перед сном просто пускали мысли на самотёк, отслеживая ход своих размышлений.

Оставшиеся две группы пренебрегли сном: третья посвятила подготовку обдумыванию темы будущего сочинения, четвёртая просто наблюдала за своими мыслями.

В итоге лучше всего с творческой работой (включавшей пресловутое сочинение и ещё два задания на проверку креативности) справилась первая группа, которая не только уделила внимание короткому сну, но и поразмышляла в ходе засыпания над предложенной темой! Эти люди выполнили поставленные задачи на 43% успешнее, чем вторая группа, и на 78% качественнее двух бодрствовавших команд.

Вывод учёных оказался прост: если человеку предстоит творческий мозговой штурм, то лучше не доводить свой мозг до точки кипения (а часто мы поступаем именно так!), а недолго подремать, перед сном "загрузив" себя мыслями на актуальную тему.

"Когда вам даётся задание помечтать на заданную тему в процессе засыпания, вы можете увидеть во сне что-то, что сможете в дальнейшем использовать для решения творческих задач", — отметила одна из ведущих авторов исследования Кэтлин Эсфахани.

Равняемся на астронавтов

Есть желание стать внимательнее и продуктивнее? В этом случае тоже стоит дополнить режим дня кратковременным дневным сном. Такие выводы сделало космическое агентство NASA, оценив, как короткий сон влияет на работу астронавтов. Оказалось, что пилоты, которые устраивали себе 26-минутный "тихий час" в ходе деятельности, становились на 54% внимательнее и выполняли задачи на 34% продуктивнее, чем их "неспящие" коллеги. Так что короткий дневной сон однозначно пригодится водителям и специалистам по работе с опасной техникой.

Основываясь на своих наблюдениях, специалисты NASA смогли определить и наилучшую длительность дневного сна: если после "перезагрузки" нужно сразу вернуться к работе, примерное время отдыха должно составить даже не полчаса, а всего 10-20 минут, чтобы не дать организму провалиться в глубокий сон, после которого может быть сложнее быстро проснуться.

Не рекомендуется ненадолго ложиться спать после 16:00: в это время начинает темнеть, из-за чего в организме человека активно вырабатывается гормон сна мелатонин, под влиянием которого после дневной паузы может вместо ожидаемого прилива сил появиться лишь большее чувство разбитости.

Выспаться и помолодеть

За улучшением памяти и замедлением старения также можно обращаться к дневному сну. Об этом сообщили учёные из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун (Китай), опубликовавшие исследование в научном издании General Psychiatry. Изучив режимы сна более 2000 здоровых людей в возрасте от 60 лет, специалисты выяснили, что те из них, которые регулярно спали днём от пяти минут до двух часов, лучше проходили тесты на деменцию, более бегло говорили, увереннее ориентировались в пространстве и имели более крепкую память.

При этом учёные отметили, что необходимость в дневном сне, несмотря на его пользу, — вопрос крайне индивидуальный.

От стресса и мигреней

Короткий дневной сон снимает перенапряжение, так как в ходе "перезагрузки" организм избавляется от излишков стрессового гормона кортизола. Помимо этого, "тихий час" может помочь предотвратить головные боли и мигрени.

Хорошим подспорьем станет дневной сон и при недосыпании и нарушении биоритмов, что часто случается при смене часовых поясов и работе по сменам. Предоставление организму отдыха в течение дня способно помочь восстановить режим. Полезно включить в планы короткий сон и при необходимости поздно лечь предстоящей ночью.

Принуждать себя к дневному сну не следует. Перерыв на отдых разумно брать в момент наступления сонливости: у многих он выпадает на начало второй половины дня. Использовать прилив сил после дневного сна тоже надо с умом: он длится примерно четыре часа с момента пробуждения.

Даже если быстро "отключиться" посреди рабочего процесса не получается, переживать не стоит. Организация National Sleep Foundation выяснила, что те же 26 минут, проведённые без сна, но в тишине и с закрытыми глазами, тоже хорошо "освежают" человека:

снижают стресс,

поднимают настроение,

бодрят

и повышают креативность.

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Интересно, что более 85% видов млекопитающих (к которым относятся и люди), соблюдают достаточно гибкий режим дня, делая небольшие перерывы на отдых несколько раз в сутки. Так что, возможно, представителям вида Homo sapiens действительно стоит уделить немного больше внимания "тихому часу", раз уж так велит не только наука, но и сама природа.