Эксперт: "Нейросеть ограничена алгоритмом, поэтому восстания машин не будет"

8:26 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Искусственный интеллект постепенно входит в самые разные области нашей жизни. И всё очевидней становится, что возможности искусственного интеллекта почти безграничны. Нейросеть умеет рисовать, фотографировать, переводить. Основатель и CEO компании Mirey Robotics, эксперт по искусственному интеллекту Андрей Наташкин рассказал читателям Pravda. Ru, как ИИ функционирует в разных сферах и какие проблемы он провоцирует.

Фото: Фото из личного архива Андрея Наташкина

Искусственный интеллект в робототехнике

Понятие искусственного интеллекта тесно связано с развитием робототехники. Но всё-таки понятие "робот” появилось намного раньше — в 20-х годах, а только в 50-х годах ученые ввели в оборот сочетание "искусственный интеллект”. С развитием нейросетей роботы научились воспринимать окружающую действительность, интерпретировать факты и события, действовать в соответствии с заданным алгоритмом. Почти все технологии искусственного интеллекта широко применяются в робототехнике — это компьютерное зрение, обработка естественного языка, речевой анализ, система принятия решений и тд.

"Искусственный интеллект наделяет робота разумом, без данных технологий робот — это просто некий объект из пластика и металла. Всё, что сейчас представлено на рынке робототехники — это образцы, наделенные искусственным интеллектом. И чаще всего у людей в голове есть два стереотипа на эту тему. Первое — скоро роботы полностью смогут заменить людей, так как разработка человекоподобных роботов идет крайне активно. Давайте сразу определим, что сама идея замены человека выглядит неправдоподобно. Эти роботы могут заменить человека крайне условно. Они могут взять на себя какую-то функцию, но не более того. Второй стереотип засел в нашей голове благодаря голливудским фильмам — это идея восстания машин. Она также не выдерживает никакой критики. Нейросеть ограничена неким алгоритмом, который написан человеком. Это определенные правила, по которым и работает нейросеть. Поэтому говорить об этом на серьезном уровне не имеет смысла”, — отмечает Андрей Наташкин.

Искусственный интеллект в медицине

В XXI веке появилось понятие "телемедицина”, обозначающее возможность врачей оказывать помощь больным без очного приема. Особую роль в развитии технологий "телемедицины” сыграл искусственный интеллект, потребность в котором актуализировалась в период пандемии коронавирусной инфекции. На первый план вышли такие вопросы, как:

масштабирование массового скрининга при помощи классических тест-систем, проблемы с получением необходимой диагностики,

отсутствие требующегося оборудования,

неготовность медицинского персонала к большому наплыву инфицированных.

Все эти факторы ускорили разработки искусственного интеллекта. Сейчас устройств, которые могут считывать разные жизненные показатели и рассчитывать персонализированные траектории здоровья на основе собранных данных, становится все больше. Но искусственный интеллект продвинулся намного дальше — сейчас эту технологию начинают использовать для разработки, создания и клинических испытаний лекарственных средств.

"Медицина является крайне консервативной по своей сути. Поэтому технологии искусственного интеллекта вызывали недоверие на протяжении долгого времени. Сегодня мы, безусловно, видим, что медицина принимает и активно использует эти инновации, но есть несколько важных моментов. Первое — принципиальна сертификация любого устройства, в основу работы которого заложена нейросеть. Сертификация — это крайне сложный, долгий и многоступенчатый процесс. Отчасти именно этот фактор становится неким барьером для скорейшего внедрения инноваций. Второе — чтобы нейросеть при диагностике выдавала результаты с минимальной погрешностью, необходимы огромные базы данных. Это сотни и тысячи пациентов с подтвержденными диагнозами. Естественно встает вопрос со сбором этих данных. И третье — это аспект этики, который постоянно обсуждается в медицинском сообществе”, — отмечает эксперт.

Искусственный интеллект в нашем доме

Идея создать инновационную систему управления помещениями изначально пришла в голову военным в середине XX века. В то время и зародилась концепция экономичного потребления ресурсов. Именно на стыке этих разработок появилась модель взаимодействия хозяина дома с пространством, в котором он живет. Каждый блок в системе "умного дома” имеет свой собственный интеллект. Между блоками происходит обмен информацией — это делает систему гибкой: при желании к ней можно подключить другие подсистемы, то есть увеличить ее функциональность.

"Умные колонки, портативные станции, система "Умный дом” — в основе этих разработок лежит искусственный интеллект. Эти устройства делают нашу жизнь комфортной и безопасной. Но и тут не обошлось без ложки дегтя в бочке с медом. Критики очень часто высказывают идею о том, что искусственный интеллект слишком сильно внедрился в частную жизнь и знает всё о нас, а это значит, наши персональные данные под большой угрозой. Честно могу сказать, что это достаточно сомнительно. Наш смартфон и ноутбук хранит огромное количество персональных данных. И конечно, всегда есть определенные угрозы, связанные с этим. Но это не заставляет нас отказываться от использования гаджетов. Кроме того, есть механизмы, которые нас защищают. Например, антивирусы, блокировка спам-звонков. Такие же системы работают и с искусственным интеллектом, который функционирует в пространстве нашего дома”, - рассказывает Андрей Наташкин.

Искусственный интеллект в сельском хозяйстве

Основная цель искусственного интеллекта в сельском хозяйстве — это улучшение показателей урожайности. Нейросеть позволяет отслеживать увлажненность почвы, ее химический состав. Причем это не общий усредненный показатель. Технологии позволяют оценивать буквально каждый квадратный метр почвы и отслеживать динамику данных показателей. Эти ноу-хау взяли в работу сельхозпроизводители из Поднебесной. Они доверяют искусственному интеллекту широкий спектр вопросов: срок посадки, количество необходимых удобрений, полив.

Андрей Наташкин привёл в пример последние разработки ученых из разных стран: "В Норвегии создали на основе искусственного интеллекта систему, позволяющую предотвратить ряд заболеваний у лосося. В Аргентине тестируется нейросеть, оценивающая поражение полей с пшеницей. В России ребята из одного стартапа предлагают анализировать снимки полей из космоса за последние 40 лет и с большой вероятностью предсказать потенциал поля с точки зрения возделывания земли".

В целом, в нашей стране есть государственный курс на внедрение цифровизации в сельское хозяйство. Например, льготные кредиты для покупки комбайнов, работающих в автономном режиме.

ИИ в индустрии кино

Искусственный интеллект начал активно проникать в сферу киноиндустрии в начале 2000-х. Изначально технологии использовались для создания экшен-сцен, компьютерных изображений. Уже тогда стало понятно, что искусственный интеллект станет огромной частью будущего кинематографа. Сейчас нейросети используется как внутри самой индустрии, так и для внешних задач. Спектр задач для искусственного интеллекта внутри индустрия очень широкий: воспроизведение мимики, распознавание лиц, написание сценариев и т.д. Если говорить о внешних задачах, то с помощью данных технологий онлайн-кинотеатры вычисляют предпочтения зрителей, анализируя контент, который смотрели ранее.

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