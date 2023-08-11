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Любовь Степушова

РФ повторила подвиг СССР: в условиях прокси-войны отправила на Луну станцию

4:20
Наука

Запуск "Луны-25" подтверждает статус РФ как космической державы в условиях санкций и прокси-войны. Программа, в случае успеха, открывает путь к добыче на Луне редкоземельных металлов — основе передовых технологий.

РФ повторила подвиг СССР: в условиях прокси-войны отправила на Луну станцию
Фото: НПО Лавочкина

Задачи "Луны-25"

Роскосмос осуществил 11 августа с космодрома "Восточный" пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", чтобы доставить исследовательскую станцию "Луна-25" на спутник Земли. Программа лунных исследований возобновлена — спустя 47 лет.

Как пишет сайт Nasa Space Flight, на расстоянии около 3 тыс. километров от Земли "Фрегат" отделится от станции, которая оставшееся путешествие до Луны совершит на собственных двигателях. По достижении заданной окололунной орбиты специалисты ЦУПа на четвёртый день сформируют посадочную орбиту для аппарата. Корабль проведет на этой орбите ещё двое суток, совершив до начала посадки 24 витка.

Как рассказал журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов, ведомство интересует наличие на Луне воды, а также отработка мягкой посадки. По его словам, также будут проведены эксперименты, связанные с изучением почвы и самого участка прилунения — в южной полярной области Луны.

Простой, но эффективный аппарат

Разработчиком "Луны-25" было выбрано НПО им. Лавочкина, ранее строившее советские лунные станции, а за научную полезную нагрузку отвечал Институт космических исследований (ИКИ). Сайт Nasa Space Flight считает, что станция "Луна-25" — это "довольно простой" аппарат по сравнению с советскими, но для намеченных целей — эффективный.

По данным НАСА, "Луна-25" имеет базу на 4 опорах с посадочными ракетными модулями и топливными баками, а также верхний отсек с солнечными панелями, оборудованием связи, бортовыми компьютерами и научной аппаратурой. Общая масса станции составляет около 800 кг, научный блок — 36 кг, рука-робот длиной 1,6 метра оснащена ковшом для сбора грунта. В случае успеха аппарат будет работать на поверхности Луны в течение одного года.

Как в 1961 году: "Поехали!"

Россию можно поздравить: санкции и ограничения на использование западных технологий, на финансирование и научные связи не помешали запустить такой грандиозный проект.

Изначально планировалось, что на "Луне-25" будут установлены два прибора иностранного производства: шведский аппарат LINA-XSAN для изучения взаимодействия космической плазмы с лунной поверхностью и PILOT-D — европейская демонстрационная навигационная камера. Оба проекта попали под санкции.

Значение события — как политическое, так и моральное — огромно: подтверждён статус России как космической державы, в условиях, когда экономика работает на военные нужды. Это сродни подвигу подготовки первого полёта в космос Юрия Гагарина через 16 лет после Дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Перспективы — добыча редкоземельных металлов

Для РФ открывается возможность в перспективе вести разработку полезных ископаемых на Луне.

Известно, что лунный грунт содержит редкоземельные металлы, используемые в миллиграммах в смартфонах, компьютерах и передовых технологиях, включая скандий, иттрий и 15 лантаноидов, а также изотоп гелия-3, который редко встречается на Земле. Этот изотоп обеспечивает ядерную энергию в термоядерном реакторе, и поскольку он не радиоактивный, его отходы не опасны.

Если миссия "Луны-25" будет успешной, Россия планирует запустить серию подобных орбитальных аппаратов, которые будет дистанционно изучать Луну. А дальше намечен совместно с Китаем пилотируемый полёт к Луне, по словам Юрия Борисова.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы роскосмос
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