В России объявлен четвёртый открытый набор в космонавты

9:27 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Июль ознаменовался горячей новостью: "Роскосмос" объявил о начале четвёртого открытого набора в ряды космонавтов, который продлится до 30 октября 2023 года. Поучаствовать в конкурсе может каждый желающий… разумеется, если он соответствует всем необходимым требованиям. Итак, кого же возьмут в космонавты?

Базовые требования к желающим покорять внеземное пространство — российское гражданство и возраст до 35 лет включительно, отсутствие уголовного преследования, непогашенных судимостей и виновности в разглашении гостайны. Это естественно, космонавт должен быть ответственным, законопослушным и бережно относиться к ценной информации, к которой может получить доступ на звёздной службе.

В приоритете при отборе — специалисты в ракетно-космической и авиационной отраслях. Также "Роскосмос" заинтересован в приёме профессионалов, получивших высшее образование в областях, связанных с техникой, физикой, математикой, астрономией, химией, биологией или медициной и отработавших минимум три года по специальности. К врачам требования чуть жёстче: их стаж ценится лишь в четырёх сферах — военной, авиационно-космической, подводной медицине и в медицине катастроф. Также участники конкурса должны быть знакомы с минимальными основами пилотируемой космонавтики.

Важную роль при отборе играют внешние данные. Учитываются как вполне привычные рост (150-190 см) и масса тела (50-90 кг), так и специфические параметры, связанные с габаритами скафандров, характеристиками космических кораблей и иными особенностями работы в космосе:

рост в сидячем положении (80-99 см),

длина ступни (до 29,5 см),

ширина бёдер в сидячем положении (до 41 см)

и т. д.

Стремиться стать космонавтом значит быть готовым к огромным физическим и психологическим нагрузкам, изнурительным тренировкам на Земле и непростой работе в космосе. Идеальный космонавт в представлении "Роскосмоса" — человек выносливый, сильный, быстрый, ловкий, гибкий и хорошо приспособленный к непривычным космическим условиям. Стать космонавтом может лишь обладатель хорошего вестибулярного аппарата, достойно переносящий перегрузки, невесомость и нехватку кислорода и готовый в ходе работы на орбите регулярно делать упражнения на специальных тренажёрах для поддержания физической формы. Предоставляют кандидаты в комиссию и результаты важнейших медицинских обследований.

Мало заявить об уникальных физических данных — способность "дотянуться до звёзд" надо доказать, сдав специальные спортивные нормативы: например,

бег на километр за 3,5 минуты,

12 подтягиваний,

прыжок в длину с места на 2,3 метра,

рлавание на 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд,

пробы на гибкость и равновесие,

прыжки в воду и на батуте.

Тщательно исследуется и психика потенциальных кандидатов в космонавты. Именно на психологической проверке при отборах традиционно "срезаются" до половины всех участников конкурса. Говоря вкратце, психика космонавта должна быть стабильной. Но помимо этого, соответствие человека будущей профессии проверяется по множеству параметров: от степени эмоциональности и развитости силы воли до коммуникабельности и тяги к лидерству. Во всесторонней оценке личности конкурсантов специалистам помогают как тесты, так и собеседования, а также анализ биографий и поведения кандидатов при прохождении отбора.

В условиях международного сотрудничества на орбите обязательное требование к будущим космонавтам — знание одного из пяти иностранных языков:

английского, испанского, итальянского, немецкого или французского.

Как будущие космические профессионалы участники конкурса должны иметь способности к изучению космической техники, операторской работе, достойно разбираться в компьютерных технологиях. Могут потенциальным космонавтам задать в процессе отбора и вопросы, связанные с историей космонавтики и основами культурологии.

Открытый набор: в чём отличие?

Открытые наборы в отряд космонавтов — явление относительно новое: до 2012 году будущие исследователи космоса отбирались только закрытым способом среди военных и сотрудников специализированных предприятий.

Уже прошедшие три открытых конкурса пополнили ряды российских космонавтов 20 кандидатами: в 2012-м и 2018-м годах на подготовку были взяты по восемь человек, в 2021 году — четверо. Несколько участников первого отбора уже побывали на встрече с космосом:

единственная женщина-космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, Пётр Дубров, Дмитрий Петелин и Сергей Корсаков.

Все четверо специалистов были допущены к полёту лишь спустя примерно десять лет подготовки на Земле. Так что терпение также является немаловажной чертой будущего космонавта!

Экстрим по-космически

Не стоит ждать от космоса поблажек: изучение внеземного пространства точно не та профессия, которая позволит человеку хоть на минуту дать слабину или отвлечься.

"Работа космонавта — это особый вид экстремальной деятельности, предполагающий ненормированный рабочий график, участие в сложных и опасных видах испытаний и тренировок, выполнение космического полёта, работы в открытом космосе в непривычных для человеческого организма условиях, требующих максимальной эмоциональной и физической отдачи", — описал для "Российской газеты" сложности увлекательной, но непростой профессии командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко.

Будущие космонавты проходят интенсивные "проверки на прочность" уже на Земле. Помимо освоения серьёзной теоретической "базы" и трёх двухчасовых специализированных занятий в тренажёрном зале в неделю, кандидаты в покорители космоса

проходят лётную подготовку,

испытания на центрифуге и тренажёрах для вестибулярного аппарата,

прыгают с парашютом

и оттачивают навыки работы в невесомости в специальном бассейне.

Одно из необычных испытаний, которое проходят кандидаты в космонавты, — сурдокамера, закрытое помещение со звукоизоляцией, в котором тренирующиеся находятся трое суток без сна, выполняя различные поручения — от психологических тестов и самообследований до спортивных упражнений и ведения репортажа. Определёнными видами творчества в ходе проверки заниматься позволено (к примеру, собирать что-то из конструктора, рисовать, лепить из пластилина), однако пользоваться планшетом или смартфоном, слушать музыку и смотреть кино не разрешается. Уровень выдержки и самообладания, к которому хочется стремиться!

Олег Кононенко добавил, что для космонавта важно быстро ориентироваться в непредвиденных ситуациях и правильно принимать решения в стрессовой обстановке, ведь при работе в космосе всегда есть вероятность возникновения непредусмотренных неполадок, от корректности устранения которых может зависеть и жизнь экипажа. Так что "космические" требования к конкурсантам не прихоть комиссии, а жизненная необходимость.

Процесс отбора

Все документы участники отбора должны отправить по почте в Звёздный городок. Адрес, подробные требования к кандидатам и образцы заявлений находятся в открытом доступе на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Прошедшие первичный отбор претенденты вызываются в Центр на очные испытания. Результаты конкурса, согласно планам, будут опубликованы до 22 марта 2024 года.

Предполагается, что для подготовки к полётам в космос в этот раз будут отобраны шесть человек. Эту цифру назвал в беседе с РИА "Новости" уже упомянутый выше Олег Кононенко. Специалист отметил, что было бы желательно, если бы половину отобранных составили женщины. На сегодняшний день в отряде "Роскосмоса" числятся 26 человек.

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Даже если по той или иной причине прямая дорога в космос оказывается закрыта — не стоит переживать. Такие черты космонавтов, как отличное самообладание, упорство, выдержка и великолепная тренированность, всегда остаются достойным примером личностного развития во всех сферах жизни. К тому же не стоит забывать, что при большом желании "контакт со звёздами" можно поддерживать и с Земли, избрав одну из профессий, неразрывно связанных с развитием космической отрасли, в области науки, техники или даже культуры.