Геофизик: Россию могут ожидать "климатические" мигранты

3:24 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

СМИ всё чаще рассказывают о природных катаклизмах. Действительно ли их стало больше, сколько климатических бедствий происходит в нашей стране ежегодно, ждут ли Россию в обозримом будущем "климатические" мигранты и из каких стран они придут, рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселёв.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

— Андрей Александрович, погода этим летом нестабильная. На юге России град, дожди, прохладно, а на севере, наоборот, жара, лесные пожары. Ожидается ли усиление природных катаклизмов по своим масштабам?

— По статистике Росгидромета, сейчас, по сравнению с концом прошлого века, число так называемых гидрометеорологических опасных явлений выросло в 2 раза.

По данным страховых агентств, за последние 40-45 лет число природных катаклизмов выросло в 3 раза, причем в основном это связано:

с ветровыми нагрузками — штормы, ураганы, смерчи, торнадо;

с гидрологическим циклом — дожди или, наоборот, засуха.

Речь идёт о случаях, когда нанесён значительный ущерб либо экономике, либо людям, либо тому и другому вместе. Если говорить о событиях более "безобидных", то их примерно в 2-2,5 раза больше. В Российской Федерации в среднем за год происходит 371 климатическое событие. Практически каждый день. Но надо учесть, что территория России велика, поэтому всё это происходит не слишком заметно.

— Человечество столкнулось с ещё одной очень серьёзной проблемой — нехваткой питьевой воды. Растёт ли уровень климатической миграции людей?

— Несколько лет назад я видел прогнозы о том, что к середине века число "водных", или "питьевых", мигрантов может достигнуть 1 миллиарда человек. Пресная вода распределена на земном шаре крайне неравномерно, поэтому есть регионы, где это очень острый вопрос, а есть регионы, где вода воспринимается как естественное достояние.

— Слава богу, что мы живём в России. У нас с водой всё хорошо.

— На самом деле всё не так просто, потому что в Краснодарском крае, в Крыму есть зоны, где страдают от отсутствия достаточного количества воды. Такие регионы есть и в США. В Африке, в Средней Азии, конечно, огромные пространства.

Но дело вот в чем. В России, США находятся финансовые, интеллектуальные, технологические средства, чтобы эти вопросы решать. Или, например, Аравия — это богатая страна, она может себе позволить опреснять солёную океаническую воду. Это дорогое удовольствие, но в условиях выживания они могут и должны это делать.

Однако беднейшие страны такими ресурсами не обладают, и оттуда могут идти миграционные потоки.

Вряд ли потоки из Африки доберутся до нас, всё-таки есть вполне благополучная, по их понятиям, Европа, где можно осесть. А вот среднеазиатский поток, скорее всего, пойдёт к нам. Я не думаю, чтобы это привело к серьёзным, вооружённым конфликтам, но поток мигрантов будет.