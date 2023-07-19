В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья

11:18 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Цифровизация захватывает мир незаметно. Но вряд ли кто-то мог представить, что следующим на пути к высокотехнологичному будущему "оцифруется" алкоголь. Тем не менее именно такое изобретение представили на российской выставке "Иннопром-2023" делегаты из Казахстана. Отличие новинки от обычного спиртного заключается в том, что её надо не выпить, а… послушать.

Фото: globussport.ru

Нестандартный экспонат, ставший самым популярным на выставке, создала казахская компания OTRI, основанная в 2018 г. и специализирующаяся на технологиях дезинфекции (в том числе от коронавируса). Поэтому сюрпризом оказалось новое детище зарубежных экспертов — нейронаушники, надев которые, можно буквально за несколько секунд расслабиться, придя в состояние, схожее с лёгким алкогольным опьянением.

"Цифровой алкоголь" и другие режимы

Наушники, которые управляются со смартфона через специальное приложение, имеют достаточно простой принцип действия, который описал для собеседников из СМИ один из разработчиков технологии, директор компании Канат Нурумбеков.

Устройство подаёт в голову человека звуковые волны и небольшие разряды электрического тока (последние передаются через специальные поролоновые вставки на накладках наушников), которые действуют на блуждающий нерв. Эта биологическая структура, в свою очередь, связана с вестибулярным аппаратом и всей нервной системой, поэтому влияние на неё помогает расслабить организм, слегка дезориентировав человека.

Предназначение необычной технологии — расслабление нервной системы при стрессе и быстрая "перезагрузка" организма.

Как сообщил Интернет-изданию Tengrinews один из разработчиков наушников Ярослав Гащенко, устройство позволяет привести мозг слушателя в состояние полного покоя, при котором человек не испытывает вообще никаких эмоций.

Нейронаушники могут работать в нескольких режимах, различающихся по эффекту и волне воздействия. Один из них — собственно "цифровой алкоголь", длящийся около 6 секунд. Другие в основном представляют собой наборы звуков для медитации, которые проигрываются от 25 секунд до 3 минут. Но внимание большинства посетителей выставки, что ожидаемо, было приковано к первой программе.

Режим "цифрового алкоголя" в наушниках полностью беззвучен, однако, по сообщениям очевидцев, быстро оказывает заявленное действие. Основные ощущения, которыми делились гости выставки, испытавшие необычную технологию, — быстрое расслабление и головокружение: такое, словно человек действительно выпил или покачивается на воде в лодке.

Свидетельства очевидцев

По сообщению корреспондентов "Комсомольской правды", побывавших на "Иннопроме", некоторые гости не смогли выдержать в наушниках и пары секунд, отметив эффект укачивания и чувство тяжести. А в Telegram-канале Droider один из комментаторов публикации, посвящённой необычной технологии, и вовсе пожаловался на головную боль после использования новинки на выставке.

Впрочем, на иных испытателей технология произвела гораздо более приятное впечатление.

"…Резко начинает плыть в глазах и становится весело. Нет такого же ощущения, как после карусели, не тошнит. Просто прикольно так. Несколько секунд, а эффект впечатляет.

Заберите все мои деньги и дайте мне это устройство домой!" — с юмором прокомментировала ощущения от использования технологии корреспондент JustMedia.

Среди других ощущений от применения нейронаушников, которые называли гости выставки, — покалывание в ушах и шее, отдающее в ноги. У некоторых посетителей устройство вызывало слабость в ногах, как реальное спиртное.

Интересно, что на фоне расслабления тела человек, использующий нейронаушники, сохраняет адекватность и достаточную ясность сознания, а также нормально ориентируется в пространстве. Хотя "градус" настроения у испытавших казахскую технологию всё равно заметно повышался: "Входил человек <…> с напряжённым лицом, выходил… то ли захмелев, то ли расслабившись", — отметил посетивший экспозицию сотрудник "Союзного веча".

Как сообщили изданию JustMedia посетители выставки, испытавшие на себе расслабляющую технологию в дневное время, эффект от применения новинки сохранялся до вечера.

Забавный факт: необычный режим у нейронаушников мог и не появиться.

"Цифровое опьянение" изначально было обнаружено как побочный эффект расслабляющего девайса, от которого разработчики решили не избавляться, а добавить в программу устройства как отдельную запись.

Один из режимов медитации наушников, где "целебный" звук скомбинирован с композицией Enya — Only Time, согласно сообщениям, расслабляет человека всего за 5-10 секунд. По замечанию корреспондента "Комсомольской правды", медитативная программа также вызывает у человека чувство лёгкого головокружения и приятную слабость.

"Вставать с кресла уже просто не хочется", — прокомментировала сотрудница издания свои ощущения.

Кому пригодится?

Как сообщили создатели нейронаушников, представлявшие разработку на "Иннопроме", расслабляющий девайс может пригодиться работникам стрессовых профессий, для которых употребление реального алкоголя недопустимо, а снимать стресс нужно. К этой группе относятся, например, учителя, врачи, государственные служащие, общественные деятели. Помимо этого, казахские изобретатели предлагают использовать "цифровой алкоголь", чтобы разрядить обстановку во время отдыха с друзьями и неформальных встреч.

Возможные ограничения и предположительные аналоги

Впрочем, у привлекательной новинки с вопросами здоровья тоже всё не так просто. Сейчас нейронаушники всесторонне исследуются Казахским национальным медицинским университетом имени С. Д. Асфендиярова: только если технология будет одобрена как медицинское изделие, её допустят к использованию в комнатах отдыха. О возможных противопоказаниях при использовании новой технологии рассказал "Газете.ру" нейрофизиолог и кандидат биологических наук Игорь Корюкалов.

"Такое воздействие всегда влияет на организм. Если <…> есть небольшие проблемы с желудочно-кишечным трактом, то избыточная перегрузка вестибулярного аппарата приводит к тошноте. <…> Если вы беременная и у вас токсикоз, то это категорически нельзя использовать, потому что возможны какие-то побочные эффекты. <…>

С врачом консультироваться нужно людям, которые находятся в разных группах риска — сердечно-сосудистые, беременные", — пояснил эксперт, отметив необходимость включения в рекомендации разработчика полного перечня ограничений при использовании нейронаушников.

Корюкалов также отметил, что технология воздействия на нервную систему человека с помощью звука и вибраций не нова. Специалист упомянул исследования, описанные несколько лет назад в международном журнале Nature, в процессе которых учёные вызывали у испытуемых чувство расслабления и иногда — в виде побочного эффекта — лёгкой тошноты (по сути, то же воздействие "цифрового алкоголя") посредством подачи в уши людей через наушники вибрации, которая дезориентировала вестибулярный аппарат.

"Это приводило к снижению веса, так как организм временно дезориентирован, может возникать ощущение странной релаксации, потери чёткой координации", — описал Игорь Корюкалов эксперимент из недалёкого прошлого, заметно напоминающий представленную на выставке "технологию будущего".

Также эксперт слегка усомнился в новизне технологии. В той же беседе с "Газетой.ру" господин Корюкалов перечислил три известных на сегодняшний день наиболее часто используемых направления воздействия на человека при помощи звука:

расслабить и вызвать сонливость;

отвлечь, нарушить концентрацию внимания;

вызвать агрессию.

Специалист подытожил, что говорить об инновации в случае с нейронаушниками можно, только если они представляют ранее не изученный способ воздействия на нервную систему при помощи звука. Интересное замечание: в интервью нейрофизиолог обратил внимание на то, что состояние человека можно менять не только при помощи пресловутого "цифрового алкоголя", но и посредством обычной музыки — например, классической или, наоборот, агрессивной (так, последняя может быть использована для вовлечения людей в массовые протесты). Так что составляем повседневный плейлист с умом!

Несмотря на кажущуюся в сравнении с реальным спиртным безвредность "цифрового алкоголя", отмечается, что злоупотреблять новинкой всё-таки не стоит. Хотя привыкания, как заявлено, прослушивание расслабляющей волны не вызывает.

Цели и перспективы

Цена разработки — $2 000 (около 182 000 руб. в соответствии с текущим курсом). Как сообщили представители компании, технология уже продаётся в Казахстане и за рубежом. Пока основные клиенты — казахские компании, где сотрудники связаны со стрессовой нагрузкой, а также специализированные научные организации и частные психиатрические клиники. Но в будущем к ним могут присоединиться и другие потребители.

"Представьте — учитель в школе, который весь день с детьми взаимодействовал, у него уже такой накал <…> Он зашёл в комнату разгрузок, он не пьёт, не курит, просто ложится, закрывает глаза, и через три минуты он совершенно здоровый, счастливый человек", — описали одну из полезных перспектив применения своего детища делегаты из Казахстана для издания "Подъём".

Как рассказала JustMedia представитель OTRI Жулдыз Жандалеева, основная цель демонстрации нейронаушников на "Иннопроме" — продвижение проекта.

"Мы пять лет занимались медицинскими исследованиями <…> На выставке мы привлекаем инвесторов, чтобы пустить наушники в массовое производство <…> и расширить линейку", — поделилась с интернет-изданием специалист компании.

Воздействие на нервную систему, даже с благими намерениями, — тема достаточно щекотливая. Поэтому хочется выразить большое уважение разработчикам, которые не пренебрегают вопросами безопасности и перед выпуском "цифрового алкоголя" в массовое производство ответственно подвергают его глубинной медицинской экспертизе.

Ведь если уж и становиться счастливым — то точно без вреда для здоровья.

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