Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" впервые пройдет на "Роза Хутор"

С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследованиях и открытиях, выдающихся учёных, психологии человека и развитии технологий.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В рамках фестиваля состоятся две российские кинопремьеры. Французский фильм "Производя счастье" (2022г.) и датский "Незваные гости" будут впервые демонстрироваться в нашей стране.

"ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" — это новый формат традиционного фестиваля "ФАНК", который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны, охватывая более чем 200 городов и сел. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий.

"ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" проходит при поддержке Росбанка, партнерском участии Лаборатории блокчейн технологий "ChainLab" научного центра "Идея" и горного лектория клуба "Спорт-Марафон", на площадке которого и пройдут все кинопоказы (Роза Хутор, набережная Панорама, 4).

Как отмечает Ирина Белых, программный директор ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Минкульта РФ, куратор инициативы "Наука как искусство" в рамках Десятилетия науки и технологий:

"Я благодарна партнерам за возможность провести фестиваль в новом для нас формате — ФАНК Уикенд. Думаю, научное кино точно привлечет внимание отдыхающих на курорте, ведь это модный и интеллектуальный досуг. К тому же мы выбрали темы, которые заинтересуют не только тех, кто следит за научной повесткой, но и самую широкую аудиторию. Будут затронуты вопросы психологии счастья, экологии, охраны окружающей среды и новейших технологий блокчейн. Все фильмы зрители смогут обсудить с лучшими экспертами. Уверена, что эти дискуссии будут также яркими и захватывающими".

На фестивале актуального научного кино на "Роза Хутор" пройдут не только кинопоказы, но и научные дискуссии после каждого просмотра. Для участия в них в качестве экспертов приглашены ведущие российские ученые и создатели кино. Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" на "Роза Хутор" входит в Переченьпроводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2023 год, утвержденный Министерством культуры РФ.

В программе фестиваля:

Открытие фестиваля (Премьера в России) — "Производя счастье”, Manufacturing Happiness, 2022, Франция, режиссер Жан-Кристоф Рибо (Jean-Christophe Ribot).

Открытие 28 июля в 17:30. Показ фильма в 18:00.

Картина посвящена обратной стороне осознанности. Мы можем подумать, что в осознанности нет ничего плохого. Но на самом деле это является противоположностью социальной реальности. Что же стоит за этой современной одержимостью счастьем и миллиардами, которая генерирует эта индустрия? Философы, социологи, экономисты и психиатры, в том числе известный психиатр, автор книги "Искусство Счастья” Кристоф Андре и доктор философских наук и внучка Луи де Фюнеса — Джулия Де Фюнес, расшифровывают один из самых увлекательных и волнующих взглядов на счастье начала XXI века.

Выступающие эксперты:

Алёна Воднева — младший научный сотрудник центра когнитивных исследований "Сириус", автор подкастов, участница Science Slam;

Виктория Манасевич — младший научный сотрудник АНО ВО "Университет Сириус"; Научный центр когнитивных исследований, Направление "Расстройства аутистического спектра".

A lumine motus / Меня приводит в движение свет, 2022, Россия, режиссер Светлана Быченко.

Показ 29 июля в 16:45.

Фильм представляет собой своеобразное путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы борются, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат. Что насекомые, лягушки, пауки — все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами — целый космос! Это волшебное путешествие не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Фильм представит режиссер Светлана Быченко, обладатель приза Festival International du Film Ornitologique, обладатель главного приза "Золотая гагара" Международного экологического фестиваля "Спасти и сохранить" и многих других.

Премьера в России — "Незваные гости”, INTRUDERS, 2023, Дания, режиссер Давид Кройер (David Krøyer). Показ 29 июля в 19.00.

Фильм повествует о том, как принесенные извне виды растений и животных изменили датский ландшафт. Шесть любителей природы взяли на себя миссию избавиться от них и предотвратить губительное воздействие на природу. Но можно ли отменить человеческое воздействие на природу теперь, когда мы своими руками привезли эти виды? Участник программы фестиваля CPH: DOX Science.

Выступающий эксперт:

Анастасия Физикова — кандидат биологических наук, научный сотрудник направления "Биология и биотехнология растений" Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета "Сириус".

16 способов изменить мир (2022, Россия).

Показ 30 июля в 17:00.

Альманах Лаборатории научного кино ФАНК. 16 режиссеров выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования в Сколтехе и создали 16 короткометражных фильмов.

"Криптопия: Биткоин, блокчейн и будущее интернета”, Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet, 2020, Австралия, США, Германия, режиссер Торстен Хоффман (Torsten Hoffmann).

Показ 30 июля в 19:00.

Удостоенный множества наград продюсер и режиссер Торстен Хоффман обращается к теме биткоина и ставит перед собой задачу исследовать эволюцию индустрии блокчейна, а также ее новые перспективы. Может ли эта технология, разработанная для работы независимо от доверия и в рамках децентрализованной сети, действительно стать надежной альтернативой тому Интернету, каким мы его знаем?

Выступающий эксперт:

Александр Беленов — руководитель Лаборатории блокчейн технологий "ChainLab" научного центра "Идея", сооснователь магистратуры "Блокчейн" в МФТИ и центра компетенции "Блокчейн" при Лаборатории физики высоких энергий МФТИ.

Вход на все кинопоказы фестиваля бесплатный.

Фестиваль актуального научного кино ФАНК объединяет кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников для развития научного кино и поиска наиболее интересных форм донесения научных знаний до широкой аудитории. За 8 лет работы кинопоказы ФАНК прошли в 228 городах, 115 сёлах, 32 поселках. 6320 показов собрали 300 000 зрителей.

Росбанк обслуживает порядка 1,6 млн активных розничных клиентов, около 84 тысяч активных клиентов малого бизнеса и более 13 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах России. Сеть банка насчитывает более 176 отделений и 33 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций. Банк имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), "Эксперт РА", ruААА).

На протяжении последних пяти лет стабильно входит в высшую группу надежности кредитных организаций по версии журнала Forbes, является значимым игроком на рынке. По итогам 2022 года занимает 2 позицию среди частных банков по объему ипотечного портфеля. Также банк входит в топ-3 по портфелю автокредитов среди всех банков на рынке. В 2022 кредитная карта Росбанка МИР #120наВСЁ Плюс стала победителем в номинации "Выбор клиента" рейтинга Frank Credit Cards Award 2022. Росбанк стал лауреатом XVI ежегодной премии Retail Finance Awards 2022, вручаемой журналом The Retail Finance за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, в 4 номинациях из 7.

Росбанк входит в число лучших работодателей России: в 2022

банк получил наивысшую оценку среди работодателей в рейтинге Forbes в категориях "Экология" и "Корпоративное управление" и "Золото" в категории "Сотрудники и общество". Росбанк вошел в список компаний, внедряющих лучшие практики корпоративной социальной ответственности на российском рынке.

Роза Хутор — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.

Центр перспективных междисциплинарных исследований "Идея" — некоммерческая организация, ведущая свою деятельность за счет добровольных пожертвований. Миссия центра — развитие науки и технологий через создание и использование современных инструментов поддержки исследований и разработок. Приоритетное научное направление: исследования в области нейронаук. Приоритетные технологические направления: блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальности.

Лаборатория блокчейн технологий "ChainLab" научного центра "Идея" — научно-исследовательский центр, который развивает блокчейн-экспертизу через взаимодействие с международным экспертным и научным сообществом, разработку платформ и решений для поддержки блокчейн-проектов, а также подготовку профильных специалистов для отрасли (Лаборатория является базовой организацией для магистратуры по блокчейну в МФТИ).