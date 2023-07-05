Менеджеров могут заменить роботы: что предлагает новая отечественная разработка

Российские разработчики создали умную систему с модулем искусственного интеллекта, который на основе собранных данных предлагает управленческие решения для грамотного руководства командой. Над проектом, который был создан за 17280 часов, трудилось 6 специалистов. Автор и управляющий менеджер этого проекта Алиса Бобовникова рассказала читателям Pravda.Ru о системе, преимуществах и результатах бизнеса после внедрения.

Фото: pixabay.com

Цель разработки:

заменить руководителей крупных команд в компании и принимать управленческие решения высокого качества, избегая человеческого фактора;

решить проблему клинических депрессий в работе менеджеров и выгорания разработчиков программного обеспечения (например, из-за страха перед деспотичным начальником команда начинает перерабатывать и терять продуктивность);

избежать бесконтрольного результата работы при чересчур либеральном управлении, когда сотрудникам даётся полная свобода.

Ключевые показатели PM Brain

В пилотном IT-проекте приняли участие два крупных банка, компания по подбору персонала, нефтепромышленная компания, IT-компания по разработке ПО, маркетплейс и консалтинговые компании. Вот каких показателей удалось достичь за год:

Time to market (TTM) сократился с 9 месяцев до 1 месяца.

Текучка кадров сократилась на 40%.

Выручка компании выросла на 34% (за счёт экономии бюджета).

Выполнение плана задач увеличилось с 34% до 85%.

Экономия на найме разработчиков 20% за счёт грамотного распределения ресурсов.

Руководителю доступна информация по каждому сотруднику: статус задач, загруженность, его психологическое состояние. Отображены причины невыполнения задач. Система даже может понять, что неисполнение задания произошло из-за ошибки самого менеджера — некорректно сформулировано техническое задание.

Возможность проанализировать эффективность каждого сотрудника и сколько ресурсов на него затрачено: заработная плата, ПО, лицензии. И наоборот, если не хватает ресурсов, подскажет — каких именно.

Программа показывает остаток денежных средств, расходы на заработную плату и поиск сотрудников, задолженность.

Как работает система?

Нейронная сеть основана на 700 кейсах для решения управленческих задач менеджеров разного уровня. В написании алгоритмов приняли участие порядка 70 ТОП-менеджеров и управленцев среднего звена.

В личном кабинете менеджер может получить информацию о том, есть ли проблема в его команде, их количество — эти данные собраны на основе аналитики, которые формируются из Х-теста.

Х-тест строится на основе пульс-опроса сотрудников, который сформирован косвенно и к нему невозможно подобрать "правильный" ответ. Состоит из 4 блоков по 5 вопросов. Время прохождения не превышает 6,5 минут. Опрос максимально лоялен и не создает ощущения, что сотрудник "подставляет" своего руководителя. Благодаря этому вы узнаете проблемы не только команды, но и конкретного человека. Вплоть до того, есть ли у сотрудника выгорание или сильный упадок эффективности его работы. Анализ можно произвести за разные промежутки времени: неделя, месяц, полгода.

Система находит баланс в менеджменте: учитывает каждого сотрудника и помогает подобрать стиль управления. PM Brain формирует диаграмму, чтобы показать, на какие блоки в управлении командой стоит обратить внимание. Если линии пересекаются, то менеджмент сбалансирован верно.

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