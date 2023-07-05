Российские разработчики создали умную систему с модулем искусственного интеллекта, который на основе собранных данных предлагает управленческие решения для грамотного руководства командой. Над проектом, который был создан за 17280 часов, трудилось 6 специалистов. Автор и управляющий менеджер этого проекта Алиса Бобовникова рассказала читателям Pravda.Ru о системе, преимуществах и результатах бизнеса после внедрения.
Цель разработки:
В пилотном IT-проекте приняли участие два крупных банка, компания по подбору персонала, нефтепромышленная компания, IT-компания по разработке ПО, маркетплейс и консалтинговые компании. Вот каких показателей удалось достичь за год:
Руководителю доступна информация по каждому сотруднику: статус задач, загруженность, его психологическое состояние. Отображены причины невыполнения задач. Система даже может понять, что неисполнение задания произошло из-за ошибки самого менеджера — некорректно сформулировано техническое задание.
Возможность проанализировать эффективность каждого сотрудника и сколько ресурсов на него затрачено: заработная плата, ПО, лицензии. И наоборот, если не хватает ресурсов, подскажет — каких именно.
Программа показывает остаток денежных средств, расходы на заработную плату и поиск сотрудников, задолженность.
Нейронная сеть основана на 700 кейсах для решения управленческих задач менеджеров разного уровня. В написании алгоритмов приняли участие порядка 70 ТОП-менеджеров и управленцев среднего звена.
В личном кабинете менеджер может получить информацию о том, есть ли проблема в его команде, их количество — эти данные собраны на основе аналитики, которые формируются из Х-теста.
Х-тест строится на основе пульс-опроса сотрудников, который сформирован косвенно и к нему невозможно подобрать "правильный" ответ. Состоит из 4 блоков по 5 вопросов. Время прохождения не превышает 6,5 минут. Опрос максимально лоялен и не создает ощущения, что сотрудник "подставляет" своего руководителя. Благодаря этому вы узнаете проблемы не только команды, но и конкретного человека. Вплоть до того, есть ли у сотрудника выгорание или сильный упадок эффективности его работы. Анализ можно произвести за разные промежутки времени: неделя, месяц, полгода.
Система находит баланс в менеджменте: учитывает каждого сотрудника и помогает подобрать стиль управления. PM Brain формирует диаграмму, чтобы показать, на какие блоки в управлении командой стоит обратить внимание. Если линии пересекаются, то менеджмент сбалансирован верно.
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